Smittefrykt etter Isabel Raads fest: Ba alle pålegge seg selv karantene

Arrangøren tok grep etter at en deltakerne fikk påvist koronasmitte i ettertid.

Det var torsdag i forrige uke at produksjonsselskapet «Aspect Film» holdt premierefest for den nye TV 2-serien «Isabel», som handler om livet til den 26 år gamle influenseren Isabel Raad. 26-åringen er en av landets mest populære bloggere, og har tidligere vært med i både «Paradise Hotel» og «Skal vi danse».

Les også: Mads Hansen hardt ut etter Isabel Raads premierefest

På premierefesten som ble holdt på en populær restaurant i Oslo sentrum, ser man klare brudd på smittevernreglene. Blant annet ble det delt ut klemmer og hilsener over en lav sko, og man ser klart og tydelig at den berømte «meteren» ikke eksisterte.

Dette er bare noen av bildene fra premierefesten som florerte på sosiale medier. Foto: isabelraad (Skjermdump/Instagram)

Mange reagerte på 26-åringens egen Instagram-side, og det samme gjorde Mads Hansen.

- Jeg blir provosert nok over enkeltpersoner som bryter smittevernreglene, men jeg blir helt sjokkert når det er seriøse aktører og produksjoner som driter i dem, sa Hansen til Nettavisen

- Nå skal ikke jeg si for sikkert at de som klemte ikke bor i samme husstand, men det vil overraske meg om moren til Isabel bor under samme tak som produsenten, la han til.

Påvist smitte i ettertid

Både Raad og Aspect Film fortalte til TV 2 i forrige uke at det var ingenting å utsette på restauranten og deres korona-tiltak, men at dette ene og alene skyldtes deltagerne som ikke tok ansvar. Nå, rundt en uke senere, viser det seg at arrangøren likevel har tatt kontakt med alle som var på festen.

- Ingen deltakere på arrangementet har blitt pålagt karantene. Det er likevel riktig at en av deltakerne på dette arrangementet i ettertid har fått påvist smitte. Smitten ble påvist så lenge etter arrangementet at ingen av deltakerne har blitt definert som nærkontakt av den smittende på grunn av selve arrangementet.



- Vi har likevel informert alle deltakerne på arrangementet og oppfordret dem til å pålegge seg selv en karantene om mulig, og oppføre seg som om de var smittebærere ut uken. Vi har også oppfordret alle deltakerne til å teste seg, og kontakte koronatelefonen i tillegg til oss om symptomer skulle oppstå, skriver produsent i Aspect Film, Gaute Johnsen, i en e-post til Nettavisen.

Konsekvenser for andre

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, vil uttale seg på generell basis om hva som er risikoen med å bryte smittevernreglene.

- Den største risikoen er at man bidrar til smittespredning som kan få konsekvenser for andre som blir syke eller havner i karantene. I noen tilfeller har politiet ilagt bøter ved brudd på innreisekarantene, skriver Nakstad i en e-post til Nettavisen.



Johnsen vil understreke at de tar selvkritikk for det som skjedde på festen, og ønsker å legge til følgende:

- Alle bør følge myndighetenes råd om smittevern, og holde den avstanden som situasjonen i dag krever. Hvis vi ikke klarte dette godt nok på arrangementet forrige uke, er vi veldig lei oss for det.

På sin egen Instagram-story bekrefter Isabel Raad at hun faktisk er i karantene for øyeblikket, men hun hevder selv at det skyldes kontakt med en person som har fått påvist koronasmitte, men som ikke var på premierefesten. Hun forteller videre at hun er helt uten symptomer og venter på å teste seg.

Influenseren er i karantene for tiden, men hevder at premierefesten ikke er grunnen til det. Foto: isabelraad (Skjermdump/Instagram)

Nettavisen har kontaktet Raad gjentatte ganger, men henvendelsene har ikke blitt besvart.

- Skal være gode forbilder

Det er ikke første gang at influensere er i hardt vær på grunn av klare smittevernbrudd. Bare noen dager etter nedstengningen 12. mars, fikk reality-deltaker Mario Riera passet sitt påskrevet to ganger. Først i en fest med andre reality-kjendiser, og tre dager senere i en ny fest.

Les også: Mario Riera legger seg flat for andre gang: - Nå har jeg ikke flere sjanser

Sophie Elise fikk også kritikk etter 17. mai, fordi hun la ut et bilde på sosiale medier hvor hun kysser en venninne.

Les også: Klemming er forbudt i Oslo kommune - her kliner Sophie Elise til

Nylig fikk hun nok en gang kritikk etter en fest, sammen med artistene Astrid Smeplass og Julie Bergan, omtalt i Dagbladet.

- Hva synes du om at personer som er forbilder for de unge (kjendiser/influensere) ikke går fram med et bedre eksempel?

- Vi synes alle i samfunnet skal være gode forbilder for hverandre og bidra til at oppslutningen om smittevernrådene følges, forteller Nakstad avslutningsvis.