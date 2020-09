SMS-krøll i «Stjernekamp» gjør at Sandra Lyng får en ny sjanse

Artisten var egentlig ute av konkurransen, så kom kontrabeskjeden.

NRK-programmet «Stjernekamp» samler flere artister som konkurrerer mot hverandre, og i lørdagens program var temaet country. Alle de ni deltakerne sang hver sin country-låt, og Sandra Lyng Haugen sang klassikeren «Jolane» av Dolly Parton fra 1973.

Prestasjonen falt imidlertid ikke helt hjem hos flere av seerne, og 33-åringen ble stemt ut av konkurransen. Eller, det var det alle trodde, før NRK fant ut at det var noe krøll med sms-stemmene fra publikum.

- Vi fikk noen tilbakemeldinger om at enkelte som har stemt via sms ikke fikk kvitteringsmelding. Vi så også at vi fikk inn veldig mange sms-stemmer etter at avstemmingsperioden under sending var over, og derfor kan vi ikke garantere ett hundre prosent at vi har et riktig resultat, sier Mirja Minjares, prosjektredaktør i NRK, i en pressemelding.

- Små marginer

Allmennkringkasteren tok dermed affære umiddelbart ved å erklære resultatet for ikke-gyldig.

- Det er vår jobb å sikre en rettferdig avstemming, så dette er vi nødt til å ta en grundig gjennomgang av sammen med firmaet Link Mobility som står for sms-avstemmingen. Løsningen for avstemningen på nrk.no/stem fungerte, men vi er nødt til å ha hele bildet av nett- og sms-stemmer. Vi vet at marginene er små i slike avstemninger og derfor er det eneste riktige å fortsette med ni artister neste uke, forteller Minjares.

Berg- og dalbane av følelser

Hovedpersonen fikk føle på hele følelsesspekteret lørdag kveld etter å ha blitt slått ut, men så ha fått kontrabeskjeden fra NRK.

-Det ble en følelsesmessig berg-og-dalbane etter sending. Først var jeg utrolig lei meg, og så ble jeg veldig glad da jeg fikk vite at jeg er med videre. Det eneste som var positivt med å tro at jeg røk ut var å slippe å synge opera, men jeg elsker å ta en utfordring så nå er jeg selvfølgelig klar for det også, sier Sandra Lyng i pressemeldingen.