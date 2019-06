Snakker ut om barndommen i kjendistilværelsen: - Jeg ble virkelig mobbet

Benjamin Ingrosso minnes barndommen som svært ensom. I dag er han en av Skandinavias aller største stjerner. - Mobberne har unnskyldt seg i dag, sier Ingrosso til Nettavisen.

Med sin egen TV-serie «Wahlgrens värld», deltakelse i Eurovision og sine hits som «Dance You Off» og «Happy Thoughts» har Benjamin Ingrosso (21) bemerket seg godt langt over landegrensen i Sverige.

Nå for tiden er han også aktuell med singelen «I'll be fine somehow» sammen med norske Julie Bergan (25).

Her til lands er han kanskje mest kjent som «den kjekke broren» til Bianca Ingrosso (24) og sønnen til den svenske artisten Pernilla Wahlgren (51). Familien Wahlgren Ingrosso blir ofte omtalt som Sveriges Kardashian-familie - kanskje ikke så rart. Med Pernilla Wahlgren i spissen har samtlige av familiemedlemmene gjort suksess på hver sin kant.

I tillegg til sin hittil solide artistkarriere får Benjamin Ingrosso kanskje like mye oppmerksomhet for sin kanskje noe ekstravagante livsstil. Til sine drøye 400.000 følgere på Instagram deler 21-åringen hyppig fra livet sitt.

Blant annet ekslusive fester, morsomheter med sine svenske kjendisvenner, mote og ellers alt som foregår i livet til den populære artisten.

I Sverige blir Ingrosso ofte observert med andre svenske kjendiser. Vi testet ut hvor godt han kjenner til kjendisene her til lands. Se hvordan det gikk øverst i saken!

Onsdag sto Benjamin Ingrosso på scenen i Halden i forbindelse med «Allsang på Grensen» for aller første gang - og etter den norske fansen å dømme var dette et etterlengtet syn.

- Jeg har sett ganske mye på «Allsang på Grensen» før, så det er selfølgelig veldig gøy å være her, sier Ingrosso til Nettavisen.

Selv om det blir hans første gang på scenen i Halden, har han opptil flere ganger opptrådd under den svenske versjonen «Allsang på Skansen» som går av stabelen i Stockholm vært år.

Selvom konseptet går ut på det samme, gleder han seg spesielt til å møte den norske fansen.

- Den norske fansen er fantastiske. De skriker, lager liv og synger alltid med - og det elsker jeg. Jeg gleder meg veldig!

Benjamin Ingrosso er stadig i Norge. Hittil i år har han vært på norgesbesøk tre ganger. Likevel er ikke norskkunnskapene hans så gode som han kanskje hadde ønsket. Se video under:

- Ble mobbet for å være annerledes

At Benjamin Ingrosso en dag skulle leve av å være en låtskriver og artist, lå i kortene allerede som barn.

Helt siden han kan huske har han elsket å stå på en scene, og underholde andre. Det var imidlertid ikke like populært den gang.

- Jeg ble virkelig mobbet da jeg var liten. På den skolen jeg gikk på så var ikke det å elske teater og danse så akseptabelt. De fleste guttene spilte for det meste fotball, og dansing var for det meste forbeholdt jenter.

Likevel valgte Ingrosso å gjøre det han elsket å gjøre, fremfor å være populær. Det førte imidlertid til at han følte seg mye ensom.

- Det er egentlig mest nå, når jeg ser tilbake på den tiden at jeg innser hvor ensom jeg egentlig var. Men samtidig så synes jeg at man skal få være det. Om man vil være litt annerledes, så skal man få være det. Jeg tror man vokser mye mer som menneske da, sier Ingrosso.

Ba om unnskyldning

Ingrosso sitt mot til å gå mot strømmen har vist seg å lønne seg i ettertid for 21-åringen. Med stadig større fanbase er det nok flere av hans tidligere klassekamerater som kan kjenne litt på det.

- Det var faktisk noen gamle klassekamerater som kom bort til meg på en hjemmefest for rundt to år siden og ba om unnskyldning for hvordan de behandlet meg. Det var en sykt digg følelse, ler Ingrosso.

- Tilgav du dem da?

- Ja, absolutt. Jeg sa det gikk helt fint, men takket for at de unnskyldte seg, sier han.

Avkrefter familiedrama

Som nevnt var det gjennom familiens TV-serie «Walgrens värld» at Ingrosso for alvor ble kjent. På mange måter har kjendisstatusen i ettertid hjulpet han dit han er i dag.

I løpet av de siste sesongene av TV-serien har 21-åringen likevel forsvunnet mer eller mindre vekk fra kameraene og TV-skjermen.

I svenske aviser har det blant annet blitt skrevet at han er blitt lei av måten han ble fremstilt på, noe som fikk han til å trekke seg tilbake. Sakene ble blusset opp etter at han snakket åpenhjertig ut i podkasten «Fördomspodden» i november i fjor.

I dag avkrefter han at det var familiesirkuset som er bakgrunnen for at han er mindre å se i serien.

- Jeg har faktisk ikke trukket meg tilbake på den måten. Jeg har i utgangspunktet aldri vært med i «Wahlgrens värld» fra starten av, sier Ingrosso til Nettavisen.

Da serien først rullet over skjermene bodde Ingrosso hjemme hos moren Pernilla Wahlgren. Ifølge ham var det en av grunnene til at han i utgangspunktet var med i serien.

- Men nå har jeg flyttet hjemmefra og har blant annet bodd i Los Angeles litt frem og tilbake de siste to årene. Så det er mest at jeg ikke har vært hjemme, og ikke har hatt tid til å treffe familien så mye - og da blir det at jeg ikke er så mye med i serien, sier han.

- Føler meg ikke som en Kardashian

Likevel er Benjamin Ingrosso fortsatt en stor fan av familiens program.

- Det er et superkult program og jeg elsker å se mamma og Bianca og resten av familien i den.

- Hvordan er det egentlig å bli omtalt som Sveriges svar på The Kardashians?

- Det er vel superkult. Mamma og Bianca er veldig morsomme og herlige, og slik de er på TV er akkurat slik de er i virkeligheten - og det synes jeg er kult. Det er virkelig reality. Det finnes ikke noe manus eller noe sånt. Kamerateamet følger bare med på alt som skjer, og så blir det dritkult, sier han.

- Men føler du deg som en Kardashian i Sverige?

- Absolutt ikke, ler Ingrosso.