Sniktitt: Citroën C5 Aircross plug-in hybrid

Denne bilen har ikke bare én, men to svært interessante salgsargument. Slik håper Citroën å tredoble salget.

Det er ikke til å komme utenom at det har vært noen litt tunge år for Citroen. Mangel på riktige motorer og modeller har gjort at kundene ikke akkurat har strømmet til forhandlerne.

I fjor holdt de seg så vidt inne på topp 20-listen over mest solgte merker i Norge. I år finner du dem ikke på listen i det hele tatt.

Importøren innrømmer glatt at at dette året har vært vrient, men mener de har brukt tiden godt på å posisjonere seg. Det kommer nå nemlig nye modeller på løpende bånd som de håper gjør at nordmenn igjen vurderer en Citroën.

Den nye elektriske C4 kommer snart, og over nyttår vil det bli en skikkelig elektrisk 7-seter.

Særlig sistnevnte kan fort bli en vinner, da antall konkurrenter er svært begrenset.

Citroën C5 Aircross PHEV

Prisbombe inn i ekstremt vanskelig kategori

Men først ut er den nye ladebare hybridutgaven av den kompakte SUV-en C5. Dette er et av de mest interessante, men også konkurranseutsatte delene av bilmarkedet for tiden. Citroën i Norge har derfor bestemt seg for å ta innersvingen på konkurrentene på pris.

Bilen starter på et hårstrå under 400.000 kroner, mens du må legge på 30.000 kroner for Shine-utgaven – som du faktisk vil ha.

Citroën C5 Aircross PHEV har et heldigitalt instrumentpanel, men layouten er i mangel av bedre ord: Merkelig.

Den trykkfølsomme infotainmentskjermen er funksjonell, fremstår litt gammeldags.

Dermed slår den både Ford Kuga og Lexus Ux 250h - og legger seg omtrent på kronen likt med en Kia Niro i topputgave.

Nå skal vi være så ærlige å si at det å legge seg lavt i pris sannsynligvis er den eneste måten å selge bilen. Selv om bilen slipper unna engangsavgift, begynner det å bli en god del konkurrenter som også slipper unna moms. Du får nå topputgaven av Kia e-Niro til omtrent samme pris, men Peugeot e-2008 er vesentlig billigere.

Dermed må Citroën både levere pris og noe interessant i tillegg.

Citroën C5 Aircross PHEV

Komfort

Og måten de gjør dette, er selvsagt på klassisk Citroën-vis der komfort er alfa og omega.

Det begynner selvsagt med støtdempere. Det er ikke lenger luftfjærer, men noe de har gitt navnet «Progressive Hydraulic Cushions». Uten å mukke hevder franskmennene at disse har flygende teppe-funksjon.

Rent konkret fungerer de veldig godt til å filtrere ut små ujevnheter, som gir en komfortabel kjøreopplevelse på normal til middels dårlig vei. De gir deg også tillatelse til å gi blaffen i fartsdempere, men de er ikke veldig glad i store hull i veien.

Citroën C5 Aircross PHEV

Apropos vei som ikke er helt rett: Bilen har en ganske imponerende bakkeklaring på 23 centimeter.

Likevel kan den ikke leveres som firehjulsdrift.

Setene er store og komfortable, og velger du oppgradert interiør er de jammen meg masserende også.

Citroën C5 Aircross PHEV

Mer komfort

Bak rattet styrer du en av de aller mest lettkjørte bilene på markedet. Bilen gjør stort sett nøyaktig det du ber om, og er veldig forutsigbar.

Det er ikke sportslig eller brutalt på noen som helst måte, men det er samtidig rikelig med krefter: Når bensinmotor og elmotor jobber sammen, dyttes 225 hestekrefter ut på forhjulene.

Elmotor yter alene 110 hestekrefter, noe som er tilstrekkelig til det meste denne bilen noen gang vil bli brukt til.

Citroën C5 Aircross PHEV

Under den norske lanseringen har vi ikke kjørt bilen nok til å sette to streker under svaret på verken kjøreegenskaper eller forbruk.

Vi kan likevel slå fast at de komfortinnstilte vil finne en venn, og at den oppgitte elektriske rekkevidden på ladbare hybrider pleier å være ganske troverdig på sommerføre.

Citroën C5 Aircross PHEV

Bilens 13,2 kWh batteripakke skal ifølge WLTP-standarden holde like over 5 mil.

Den lades som standard med opp til 3,7 kW, men ombordladeren kan oppgraderes til 7,2 kW for dem som ønsker det. Behovet for å halvere ladetiden fra 2 til 4 timer er nok marginal for de fleste.

Citroën C5 Aircross PHEV

Godt med plass



I andre seterad er det plassert tre seter i full bredde, som individuelt kan lengdejusteres og dermed også justere bakryggen.

Det gir en god fleksibilitet på mer enn én måte, og hvis de som sitter foran ikke er for kravstore, er det faktisk plass til fem voksne mennesker i bilen.

Citroën C5 Aircross PHEV

Helt bakerst finner du et noe mindre bagasjerom enn i vanlig C5, men 460 liter før du begynner å skyve baksetene fremover er nok for de fleste.

Annerledes

Citroën C5 Aircross PHEV

Nye C5 både ser annerledes ut, og føles annerledes - begge deler på en positiv måte. Legg så til at prisen utfordrer konkurrentene, og vi tror at franskmennene igjen kan ha en utfordrer på gang.

