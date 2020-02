Sniktitt: Ford Mustang Mach-E prototyp

Eksklusiv: Vi kan slå fast at dette vil bli en enorm suksess i Norge.

Tid og sted ble endret og først bekreftet sent på kvelden. Grytidlig dagen etter møter vi opp på en øde parkeringsplass på et industriområde utenfor Oslo. Det ligger et tungt slør av tåke over stedet.

Det høres litt pompøst ut, men det var slik det gikk for seg da Nettavisen ble invitert til å ta en nærmere titt på en håndbygget prototyp av det som er en av årets aller største bilnyheter: SUV-en Ford Mustang Mach-E.

Ford Mustang Mach-E prototyp på en tom parkeringsplass på et industriområde utenfor Oslo. Foto: Magnus Blaker

Kom som lyn fra klar himmel

Det var ikke mange som trodde Ford skulle bli en tungvekter på elbilmarkedet med det første.

Det halvhjertede forsøket de tidligere hadde på å lage en elektrisk Focus ble en fiasko. De amerikanske bilgigantene har kun satset på elbil for syns skyld – ikke for å lykkes.

Sjokket var et faktum da de før nyttår avduket en elektrisk Mustang – bygget som en elbil fra bunn av: Designet var flott, rekkevidden lang, fleksibiliteten stor, bagasjerommet enda større – og prisen var en knyttneve i magen til konkurrentene.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Satser på Mustang-effekten

Ford har bestemt seg for å kalle sin første elektriske bil for Mustang. En firedørs SUV med firehjulsdrift er milevis unna hva vi forbinder med Fords legendariske sportsbilikon.

Og ikke bare det: De bygget videre på den legendariske «Mach 1»-betegnelsen som en forbinder med de råeste utgavene av Mustang fra 70-tallet. Det er nok et slag i magen – til mange som har et forhold til muskelbiler.

Ford Mustang Mach-E prototyp og en «vanlig» Ford Mustang. Foto: Magnus Blaker

Den nye Mustang Mach-E har strengt tatt veldig lite til felles med en vanlig Mustang, annet enn i detaljer her og der. Utvendig er det noen klare hint, mens det på innsiden må letes med lupe etter detaljene.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Slik ser en vanlig Mustang ut innvendig. Foto: Magnus Blaker

For eksempel står det «Ground Speed» i instrumentpanelet, og knotten på infotainmentsystemet ligner litt på det man finner i en Mustang.

Andre får vurdere om Ford vanner ut, eller vider ut, sitt varemerke.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Det Mustang Mach-E er, snakker i grunn for seg selv.

Du kan velge mellom bakhjuls- eller firehjulsdrift

Du kan velge mellom 75 og 99 kWh batteri

Ytelsen varierer i tre nivåer avhengig av hvilken kombinasjon av antall motorer og batteristørrelse fra 258 til 338 hestekrefter

Prisene starter på rett over 400.000 kroner

Med det største batteriet og bakhjulsdrift kan bilen gå opp til 600 km etter WLTP-standarden. Dette er nesten like langt som Teslas beste, men til nær halv pris

Bilen har et bagasjerom bak på offisielt 410 liter, og et bagasjerom foran på 100 liter. Fords anslag fremstår forsiktige

Plassen i baksetene er god nok for voksne uten at de som sitter foran trenger å ofre komfort

Mach E 4 X betyr at dette er en Mustang Mach E med firehjulsdrift og den store batteripakken.

Prototyp

Bilen vi har fått sett nærmere på nå er ikke en ferdig produksjonsmodell, men det Ford omtaler som en håndbygget prototyp.

Infotainmentsystemet var ikke mye å bli klok av på prototypen. Foto: Magnus Blaker

Infotainmentsystemet er ikke ferdig, bilen vi så på hadde en maksimal hastighet på 10 km/t. Vi kommer derfor heller ikke til å si noe særlig om byggekvalitet, for det vet vi ganske enkelt ingenting om. De store linjene stemmer likevel.

Ifølge Ford kommer ikke de ferdige produksjonsbilene til Norge før i oktober, men de antyder at det da kommer til å komme mange biler. Mange er allerede solgt, men det skal fortsatt være mulig å få bil til høsten.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Penere enn vi trodde

Det første vi la merke til med bilen er at den fremsto penere i virkeligheten enn fra de bildene vi har sett av bilen så langt. Noen biler er det vanskelig å se detaljene og skulpteringen på bilder. Mustang Mach-E er definitivt en bil i siste kategori.

En umiddelbart iøyenfallende detalj er at Ford har kastet seg på gimmicken med å lage dørhåndtak og dørløsninger som skiller seg ut.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Bilen har ikke vanlige dørhåndtak, men en fysisk knapp som du trykker inn ved siden av sideruten. Når du trykker på knappen presses døra ut omtrent ti centimeter på fordørene og 5 på bakdørene. Dørene foran har rett under knappen et kort metallhåndtak som du drar i, mens bakdørene ikke har håndtak i det hele tatt.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Enda mer iøyenfallende er det at Ford har inkludert en kodelås på B-stolpen rett bak førerdøra. Her kan du programmere din egen kode for å komme inn i bilen. Det er selvsagt ekstremt nyttig om du ikke ønsker å bruke en vanlig nøkkel som på alle andre biler, og også er prinsippfast motstander av å bruke mulighetene til å ha mobilen som nøkkel.

Bilen kan forøvrig startes uten verken mobil eller nøkkel, men da må du ha en annen kode som tastes inn i infotainmentsystemet.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Romlig over alt

Fordi dette er en bil som er bygget som en elbil fra bunnen av, og batteriet derfor er lagt flatt i gulvet, er det en bil som har forbausende mye plass.

Bagasjerommet med gulvplaten i øvre posisjon og nedfelte bakseter. Foto: Magnus Blaker

Bagasjerommet bak er offisielt målt til 410 liter, men uoffisielt er det 470 liter. Frunken foran er offisielt på 100 liter - men på grunn av rommets til dels avrundede form er det reelt sett større enn som så.

I baksetet kan undertegnede på 180 fint sitte «bak meg selv».

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Det ser ut som om taket på bilen skråner kraftig nedover, men dette er en optisk illusjon: Det er ikke spesielt dårlig plass i høyden for voksne i baksetet.

Et gigantisk glasstak gjør selvsagt sitt til at det ikke fremstår klaustrofobisk.

I forsetene er det vanskelig å se noe som helst som egentlig minner om en vanlig Mustang. Hele interiøret er annerledes.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

De runde instrumentpanelene er borte, den enorme infotainmentskjermen har dekket til dashbordet som inneholder et av de få hintene om at dette er Mustang-inspirert. Finish på materialer er helt annerledes. Det er ikke noe håndbrekk, det er ingen girspak. Dørene ser ikke like ut.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Likheter? Tja, rattet er ikke likt, men har et designhint med den splittede nedre eiken. Og så står det altså «Ground Speed» i intrumentpanelet.

Skal vi være ærlig minne interiøret mer på en slags fusjon av BMW i3, Tesla Model 3 og Tesla Model S.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Nostalgisk løskrutt, men moderne fulltreffer

Undertegnede har tilbragt svært mange mil bak rattet i forskjellige Mustanger, både i Norge og spesielt i USA. Som nostalgi fungerer ikke dette for meg i det hele tatt - selv om jeg må ta forbehold om at jeg ikke har kjørt bilen.

Ford Mustang Mach-E prototyp Foto: Magnus Blaker

Det er likevel fullstendig irrelevant: Ford har bygget en elbil fra bunnen av med hva vi kan forstå er svært få ulemper. Plassutnyttelsen er meget god, designet er ingenting å skamme seg over – og interiøret er omtrent akkurat hva man kan forvente av en topp moderne bil for massemarkedet.

Vi må ta forbehold om at vi ikke har fått oppleve hvordan det er å kjøre bilen, ei heller hvordan infotainmentsystemet faktisk fungerer.

Legg så til muligheten til å velg både stor og medium batteripakke, samt forhjulsdrift eller bakhjulsdrift, og du sitter igjen med en ganske fleksibel modell som bør kunne fungere for de aller fleste.

Vi antar at dette ikke passer Tesla spesielt godt, som ikke vil starte å levere sin konkurrent Model Y før om et års tid.