Sniktitt: Polestar 2

Volvo-selskapet Polestar har latt seg inspirere kraftig av Tesla. Resultatet er både bedre og dårligere. Bli med på prøvekjøring av elbilen Polestar 2.

VIDEO: Bli med på prøvekjøringen av Polestar 2 i videoen over.

OSLO (Nettavisen): Etter mye venting er endelig Volvo i ferd med å rulle ut sine to første elbiler, og først til Norge blir modellen som går under navnet Polestar 2.

Polestar var opprinnelig et racing team. Etter hvert som årene gikk har Volvo benyttet navnet på konseptmodeller og litt sportslige toppmodeller, ikke helt ulikt BMWs M-avdeling og Mercedes AMG, men er nå et eget merke.

Som navnet «2» skulle tilsi, er dette merkets andre modell, den første var en ladbar hybrid.

Polestar 2 bygger på samme plattformen som Volvo XC40 Recharge, men er en langt lavere modell.

Tesla-inspirert

Hele tanken bak Polestar ser ut til å være inspirert av Tesla. De ønsker å være noe annet, og dermed er det for eksempel kun mulig å bestille bilene i deres nettbutikk - og selskapet er krystallklare på at de ikke gir rabatter.

De har rett nok et «showroom» i Oslo sentrum, men det er ingen forhandler.

Designmessig er det svært lett å se familielikheten til Volvo.

Når man sitter på nett og skal bruke en halv million kroner, er det også greit at du ikke kan gjøre så mange feil. Polestar har derfor ikke i nærheten av en så omfattende ekstrautstyrsliste som Volvo og de tyske premiummerkene.

Du kan velge mellom seks farger utvendig, tre stiler innvendig, tre forskjellige felger - samt om du vil ha en Performance-pakke og tilhengerfeste.

Performance-pakken er det dyreste du kan velge, og gjør ikke bilen kraftigere. Motorene og batteriet er det samme, men du får andre støtdempere, kraftigere bremser, litt senking, spesielle felger – og et par designelementer.

Polestar 2 med Performance Pack har større bremseskiver og firestemplede Brembo-klosser.

Det absolutt særeste med denne pakken er at støtdemperne har 21 forskjellige innstillingsmuligheter - men disse må manuelt justeres på selve støtdemperen.

Du skal dermed være godt over middels interessert – eller sende bilen på verksted – for å endre på dette. Ingen av delene er en spesielt brukervennlig løsning sammenlignet med noen knapper i midtkonsollen slik konkurrentene operer med.

En kraftplugg

Polestar er ikke tilbakeholdne med å sammenligne seg med Tesla i det meste, og de mener at modellen er en konkurrent til Tesla Model 3 (TM3). Designmessig er det få likheter, men i størrelse er det ikke så veldig store forskjeller.

Polestar 2 har både radar og kameraet plassert i grillen. Ifølge Polestar vil dette være en fordel på vinteren.

Bilen er utstyrt med et batteri på 78 kWh, som er en del større enn Model 3 Long Range som «bare» har 65 kWh.

Polestar har derimot ikke gjort samme jobben med å få ned forbruket: Rekkevidden på et fulladet batteri er 470 km på Polestar, mot 560 km på TM3.

Det er ikke best i klassen, men hvor ofte kjører du egentlig lenger? Lading skjer på en lynlader opp til 150 kW. Dessverre har man ikke tilgang til Teslas overlegne ladenettverk.

Test: Tesla Supercharger v3: Knuser konkurrentene

Strømmen fra batteriet sendes forøvrig til to motorer på 204 hestekrefter og 330 Nm hver - som driver hver sitt hjulpar - noe som betyr drøyt 400 hestekrefter og 660 Nm dreiemoment.

Det betyr at 0-100 unnagjøres på under fem sekunder, og bilen oppleves svært kvikk selv om den veier nær 2,2 tonn uten sjåfør.

Den store skjermen i midten er i praksis et modifisert Android-nettbrett.

Googlifisert

På teknologisiden har Polestar bestemt seg for å la ekspertene få gjøre jobben, og de har derfor nærmest helt og holdent basert seg på Google-teknologi.

Den vertikale infotainmentskjermen kan ved første øyekast se litt ut som den som du finner i nyere Volvoer, men er i praksis et Android-nettbrett.

Brukervennligheten er vesentlig bedre enn Volvos normale løsning, men kanskje ikke like imponerende som enkelte, amerikanske elbilers system. Vi har ikke fått testet det nok til å kunne felle en endelig dom.

Polestar 2

Google-kartene kan du forøvrig både se på infotainmentskjermen, men også i selve instrumentpanelet.

Et mye bedre interiør

En kan si mye om Tesla Model 3, men interiørets ekstreme minimalisme er ikke markedets beste. Her tar ganske enkelt Polestar 2 innersvingen på sin utkårede konkurrent. Eller mer direkte: Gir amerikaneren grisebank.

Volvo er kjent for gode seter, og personlig er jeg mer begeistret for setene i Polestar 2 enn i vanlige Volvo-modeller. Det er både god sidestøtte og justerbar lårstøtte.

Polestar 2

Resten av interiøret er kledd godt rundt deg, uten at det føles trangt.

Polestar 2

Selve instrumentpanelet er heldigitalt, og føles som en slags fusjon av skjermen du finner i Tesla Model S/X og Audis Virtual Cockpit.

Interiøret består ellers ikke av flere knapper enn nødvendig, men heller ikke færre knapper enn ønskelig. Det er intuitivt og godt utformet – og det hele later til å være godt skrudd sammen.

Test: Tesla Model S Long Range 2019-oppgradering

Polestar 2

Det er forøvrig verdt å merke seg at Polestar ikke har gått i den samme fella med å lage digitale speil, hvor du både mister lysstyrke og dybdefølelse, men i stedet har valgt å benytte seg av speil med den tynneste rammen vi noen gang har opplevd.

Så får det heller være at de som har designet interiøret aldri har forstått poenget med å kjøre bil og ha tilgang på drikke samtidig. Det finnes riktignok to koppholdere, men den ene er plassert der du ønsker hvile albuen - og den andre er i bunn av oppbevaringsrommet under armleenet.

Polestar 2

Baksetene er ikke de mest luksuriøse på markedet, men undertegnede på 1,80 meter får helt greit plass «bak meg selv» i førersetet.

Panorama glasstak er standard, noe som gjør underverker i baksetene.

Bagasjeplass

Bilen har naturlig nok to bagasjerom. Under panseret er det et lite rom på 35 liter, som i all hovedsak vil bli brukt til å oppbevare ladekabler.

Polestar 2

Den store plassen finner du først når du åpner bakluken, som forøvrig er elektrisk som standard. Bagasjerommet er på drøyt 400 liter, utformet på en ganske dyp måte, men det er ikke spesielt høyt.

Polestar 2

Ingeniørene hos Polestar kan åpenbart mer om hvordan et bagasjerom benyttes, enn koppholdere – for bilen leveres med en oppvippbar plate som kan dele bagasjerommet i to, som også har strikk for å feste bæreposer. Dermed kan det være håp om at du kommer hjem fra butikken uten at innholdet i handleposene ligger strødd.

Om du skulle se på bildene og tenke at dette ikke ser ut som 400 liter, er det nok sant – for det er også et lite rom under gulvet.

Plassen under bagasjeromsgulvet.

Kjøreegenskaper

Polestar 2 er en bil som er litt vanskelig å beskrive. Bilen deler plattform med SUV-en XC40, forsøker egentlig å være en vanlig combi-coupé – men er i realiteten en forhøyet personbil.

Den gir oss assosiasjoener til Jaguar i-Pace som verken er en SUV, vanlig personbil - og heller ikke den klassiske stasjonsvogn-V70 XC/AllRoad/AllTrack/AllTerrain. Samtidig forsøker Polestar å ta vare på racing-histortikken til merkenavnet sitt, og vår testbil har derfor en Performance Pack.

Test: Hvor mye mer strøm bruker elbilen på motorvei?

Polestar 2

Denne litt uklare definisjonen gjør seg også til kjenne bak rattet. Bilen oppleves først og fremst som en veldig lettkjørt, ganske stillegående og behagelig hverdagsbil. Styrefølelsen er lett og fullstendig distansert fra underlaget – uansett hvilke de tre styremoduser du velger.

Vår sports-modell takler dårlig vei på en svært imponerende måte, mens den kan riste litt av de mindre ujevnhetene.

Når man har over 400 hestekrefter og 660 Nm dreiemoment til rådighet, bør det være unødvendig å si at det går unna hvis man presser høyrebenet hardt i gulvet.

Les også: Soleklar vinner i ladetest

Polestar 2

Vi skal derimot være litt tilbakeholdne med å si for mye om selve kjøreegenskapene. Testbilen har ifølge Polestar ikke den endelige programvaren, og vår bil oppførte seg dessverre tidvis på en måte som får oss til å mene at en programvareoppdatering er nødvendig før vi gir vår endelige dom.

Se også prøvekjøringen av Polestar 2 på video i toppen av artikkelen.