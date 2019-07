Snuser på nytt luksushjem i Miami

Beckham-paret skal angivelig være på utkikk etter en plass i luksuriøse «One Thousand Museum» i Miami.

Beckham-familien er ikke kjent for å spare på kronene når familien trenger et nytt tilholdssted, og nå ser det ut til at det går mot et nytt, overdådig luksushjem. Fra før har familien et hjem i London i tillegg til hus i Cotswolds, mens de nylig solgte sitt hjem i Miami for over 300 millioner norske kroner, ifølge The Sun. Og ifølge avisen snuser de nå på en ny luksusbolig i Miami.

Ifølge The Sun ble paret observert på besøk på One Thousand Museum, en overdådig bygning designet av arkitekten Zaha Hadid, som huser intet mindre enn et svømmebasseng og landingsplass for helikopter på taket, spa, en frisør, en juicebar og et treningssenter.

Ifølge The Sun skal det 62 etasjer høye bygget nær Museum Park, som selvsagt har utsikt mot havet, videre bestå av flere luksus-leiligheter, der prisene varierer fra omkring 53 millioner norske kroner og til nærmere 500 millioner.

Det er ved One Thousand Museum at Beckham-paret skal ha vært på visning. Foto: Phillip Pessar / Flickr

Beckham-familien er for tiden i Miami på ferie, der de blant annet har besøkt et badeland, viser David Beckham på et Instagram-bilde av seg og datteren Harper.

Han skal også flytte til Miami på deltid i forbindelse med det nyoppstartede fotballaget Inter Miami CF der han er deleier. Den 44 år gamle tidligere fotballspilleren har også grunnlagt «Studio 99» som skal utvikle dokumentarer, TV-serier og annet kreativt arbeid og gjennom medieselskapet skal han følge klubben fra utviklingsstadiet til starten i 2020.

Navnet «Studio 99» skal for øvrig ikke være tilfeldig, men ha bakgrunn i at 1999 var året den tidligere fotballspilleren giftet seg med Spice Girls-stjernen. Samme år fikk de sitt første barn, sønnen Brooklyn, og han vant «the treble» med Manchester United, som vant Premier League, FA-cupen og Champions League det året, skriver Variety.

Nylig feiret paret altså 20 års bryllupsdag og begge la blant annet ut hyllester av hverandre på Instagram.