Sofie Frøysaa fikk OCD-anfall på «Camp Kulinaris»: - Jeg mistet det fullstendig

Etter flere uker med eksponeringsterapi som deltaker i «Camp Kulinaris» er Sofie Frøysaa frisk i dag.

- Jeg takket ja til å være med på «Camp Kulinaris» for eksponeringsterapi. Jeg tenkte det var en fin anledning til å bli kvitt problemet mitt en gang for alle, forteller komiker og forfatter Sofie Frøysaa (31) til Nettavisen.

I flere uker har TV-seerne sett den 31 år gamle komikeren kokkelere sammen med en gjeng andre norske kjendiser på TV3 i TV-programmet «Camp Kulinaris».

Det mange seere imidlertid ikke vet er at Frøysaa hadde flere utfordringer enn bare det å lage mat under oppholdet. Omtrent hele livet har Frøysaa levd med ulike former for tvangstanker. Våren 2019 ble hun imidlertid frisk fra de fleste tankene, bort sett fra det å være på kjøkkenet.

- Spesielt bakterier og skarpe gjenstander er det jeg synes er ubehagelig, sier Frøysaa.

Får panikk

Under kveldens episode av «Camp Kulinaris» får seerne for aller første gang en smakebit på hva Frøysaa går gjennom.

Midt under en konkurranse mot Erlend Elias og Berit Riise får Sofie Frøysaa panikk.

- Altså, jeg mista det fullstendig, sier Frøysaa til Nettavisen.

TØFF KONKURRANSE: Sofie Frøysaa fikk det ekstra utfordrende under kveldens utfordring i «Camp Kulinaris». Her sammen med Erlend Elias. Foto: TV3

Det var kombinasjonen av stress samt det hun i utganspunktet synes er ubehagelig av bakterier og skarpe gjenstander som blir for mye for 31-åringen.

- Kjartan trodde det var på grunn av maten, men det var jo ikke det. Det er fordi jeg ble så stressa i kombinasjon av det andre, sier Frøysaa til Nettavisen.

Gikk i terapi før deltakelsen

Ifølge Frøysaa var både produksjonen og de andre deltakerne klar over lidelsen hennes. Grunnen til at dette ikke har vært et tema i serien før nå, er fordi hun selv ikke ønsket at det skulle ha fokus.

- Jeg gikk i terapi før jeg dro, ellers kunne jeg forsvare deltakelsen. Så jeg brukte de verktøyene jeg lærte der under oppholdet, sier Frøysaa.

- Det er en lidelse som høres helt tullete ut, og det er det jo også. Men det å være i eksponeringsterapi er ektremt krevende og ikke minst altoppslukende, legger hun til.

Ble frisk etter «Camp Kulinaris»

I dag kan imidlertid Frøysaa fortelle at hun er blitt frisk etter at hun ble med i «Camp Kulinaris» og tilbrakte flere timer på kjøkkenet.

- Takket være innsatsen på «Camp Kulinaris» har jeg vært frisk siden, forteller Frøysaa og legger til at hun nå lager måltider hjemme på sitt eget kjøkken, noe hun aldri gjorde før.

Til tross for at det ble litt ekstra tøft for Sofie Frøysaa klarte hun likevel å bestå konkurransen slik at hun ikke havnet i kokkekamp.

I kveldens epiosode var det Berit Riise og Johanna Grønneberg som måtte kjempe om å få være med videre, der Riisetil slutt trakk det korteste strået under kokkekampen mot Grønneberg.

«Camp Kulinaris» sendes på TV3 tirsdager klokken 19.30.

