Sofie Frøysaa røk ut rett før finaleuka i «Camp Kulinaris»

- Folk med konkurranseinstinkt er syke i hodet, sier Sofie Frøysaa til Nettavisen.

Det begynner for alvor å tilspisse seg inne på «Camp Kulinaris» denne uken, og i kvelds episode kjempes det om å få være med inn i den siste og avgjørende finaleuken.

Ettersom radioprofil Michael Andreassen vant den første utfordringen og Aurora Gude og Abukakar «Abu» Hussein kapret de to andre plassene, sto det til slutt mellom Runar Sørgaard, Johanna Grønneberg og Sofie Frøysaa til en siste duell før finaleuken smelles i gang.

For å avgjøre hvem av de tre som imidlertid måtte pakke sammen sakene sine ble de utfordret i en aldri så liten pannekake-konkurranse, der målet var å lage tre pannekaker med tilbehør.

NERVEPIRRENDE: Johanna Grønneberg, Sofie Frøysaa og Runar Sørgaard sto alle i fare for å reise hjem i tirsdagens episode av Camp Kulinaris. Foto: TV3

- Manipulerte seg til seier

Utfordringen høres kanskje ikke så vanskelig ut i seg selv, men da de tre deltakerne først setter i gang oppstår det flere komplikasjoner som gjør det hele mye vanskeligere.

Spesielt for Runar Sørgaard og Sofie Frøysaa som blir forstyrret av Grønnebergs hyppige snakk og utspørring. Gjennom hele konkurransen kom nemlig Grønneberg med spørsmål til Frøysaa og Sørgaard om alt fra pannekaker til sommerferie-minner, mens de iherdig forsøkte å konsentrere seg om pannekakesteking.

- Selvfølgelig var det en taktikk hun brukte, det sa hun jo selv. Det funket jo! Jeg ble ikke så affektert av det der og da, det var mer slitsomt å se på det på TV, ler hun.

Grønnebergs snakking og utspørring så nemlig ut til å fungere. Etter at tiden var ute hadde nemlig Frøysaa bare klart å steke en pannekake, og røk dermed ut av «Camp Kulinaris».

Johanna Grønneberg har foreløpig ikke besvart Nettavisens gjentatte henvendelser.

Ikke bitter

Selv om det selvsagt er surt å måtte reise hjem rett før en finaleuke tar imidlertid ikke Frøysaa så hardt på nederlaget likevel.

- På en måte var det litt trist å måtte reise hjem siden vi hadde vært der så lenge, men jeg hadde ikke det konkurranseinstinktet som de andre, sier Frøysaa.

Ifølge henne hadde hun det tidligere da hun var barn, men etter en rekke terapitimer hevder hun selv at hun har mistet instinktet.

- Jeg har ikke følt på konkurranseinnstinkt etter det, så jeg tenker at de som har det er syke i hodet. Om det er lov å si, tøyser hun.

Vant likevel

Sofie Frøysaa innrømmer også at det manglende konkurranseinstinktet gjorde at hun ikke klarte å gjøre sitt beste.

- Jeg var ganske klar for å dra hjem. Min tid der inne var liksom omme, og jeg så det var flere der som hadde lyst på de finaleplassene mer enn meg, sier Frøysaa og legger til at hun føler at hun vant «Camp Kulinaris» litt likevel.

- Jeg vant jo med tanke med hva jeg kom dit for, fortsetter hun og refererer til bakgrunnen til hvorfor hun valgte å være med på realitykonseptet.

Brukte deltakelsen som eksponeringsterapi

Sofie Frøysaa takket nemlig ja til å være med på «Camp Kulinaris» for eksponeringsterapi.

I et tidligere intervju med Nettavisen fortalte komikeren at deltakelsen av realityprogrammet var en fin anledning til å endelig bli kvitt OCD-lidelsen hun har slitt med i alle år.

Omtrent hele livet har Frøysaa levd med ulike former for tvangstanker. Våren 2019 ble hun imidlertid frisk fra de fleste tankene, bort sett fra det å være på kjøkkenet.

- Spesielt bakterier og skarpe gjenstander er det jeg synes er ubehagelig, fortalte Frøysaa til Nettavisen tidligere i år.

Lidelsen førte blant annet til et panikkanfall inne på «Camp Kulinaris», men siden den gang har hun fått bukt på problemene.

- Takket være innsatsen på «Camp Kulinaris» har jeg vært frisk siden, fortalte Frøysaa og la til at hun nå lager måltider hjemme på sitt eget kjøkken, noe hun aldri gjorde før.

