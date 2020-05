Søk etter Carmen Electra har eksplodert på Pornhub

Carmen Electra var et av verdens største sexsymbol på 1990- og 2000-tallet. Skildringen av forholdet med basketballstjernen Dennis Rodman i den nye Netflix-dokumentaren «The Last Dance» har fornyet interessen for skuespilleren og modellen. Foto: O'connor (Pa Photos / NTB Scanpix)

Carmen Electra var et av de store sexsymbolene på 1990- og 2000-tallet. Interessen for skuespilleren og modellen har økt kraftig etter premieren på Netflix-dokumentaren «The Last Dance».

Modellen, skuespilleren og artisten Carmen Electra (48) er igjen aktuell på grunn av Netflix-dokumentaren «The Last Dance». I dokumentaren følger vi basketballstjernen Michael Jordans oppsiktsvekkende karriere i Chicago Bulls, men vi blir også bedre kjent med lagets «bad boy» Dennis Rodman. Rodman skapte stadig overskrifter for sine eskapader utenfor basketballbanen, og ble som seg hør og bør kjæreste med datidens store Playboy-ikon og «Baywatch»-babe Carmen Electra. Dennis Rodman og Carmen Electra fotografert sammen i 1998. Foto: Ryan Remiorz (AP / NTB Scanpix) I «The Last Dance» får seerne vite nye detaljer rundt forholdet til Electra på slutten av 90-tallet. Rodman smugler blant annet kjæresten inn på arenaen til Chicago Bulls hvor de to «har sex overalt». – Vi hadde mer eller mindre sex over hele det forbanna stedet, i massasjerommet, i treningsrommet. Selvsagt på banen. For å være ærlig tror jeg aldri han hadde trent så mye i hele sitt liv, forteller en lattermild Electra om episoden med Dennis Rodman. Fra 1500 til 1,7 millioner søk 48-åringen er for mange regnet som et av de store sexsymbolene fra 90-tallet, og gjensynet med Carmen Electra i dokumentaren gjenspeiles i søkestatistikken til verdens største sexnettside, Pornhub. Etter at dokumentaren hadde premiere på Netflix i slutten av april, økte søkene etter Carmen Electra fra et snitt på 1500 om dagen til over 1,7 millioner. Nettsiden bekrefter at det er tilsvarende resultat de ser når kjendiser som Maitland Ward melder overgang fra disneystjerne til pornostjerne og Kylie Jenner stiller opp i Playboy. Det var for øvrig Playboy som gjorde Carmen Electra verdenskjent, takket være hennes første portrett i bladet 1996. Siden den tid har hun vært førstesidepike hele fem ganger. I et intervju med Fox Entertainment på tampen av 2019 så hun tilbake på en lang karriere i rampelyset og på rollen som sexsymbol. Carmen Electra viser fram et nummer av den meksikanske utgaven av Playboy i forbindelse med lanseringen av filmen «Starsky & Hutch» i Mexico City i 2004. Foto: Jose Luis Magana (AP Photo/NTB Scanpix) – Jeg ville være et sexsymbol Hun forteller at hun knapt kunne tro resultatet da hun så bildene av sin første photoshoot, og at hun skulle få være med i en så ikonisk tid i bladet hvor blant andre Marilyn Monroe startet sin karriere. Les også: (+) Den underlige historien om hvordan Marilyn Monroe endte opp naken i historiens første Playboy Rollen i «Baywatch» og de jevnlige opptredene i Playboy sørget for Carmen Electra ble ansett for å være en av verdens største sexsymbol på slutten av 90-tallet og utover 2000-tallet. Imaget ble hjulpet på av opptredener sammen med jentegruppa The Pussycat Dolls –kjente for et heller minimalt sceneantrekk – og ikke minst DVD-serien «Carmen Electra Aerobic Striptease». Til Fox forteller Electra at hun jobbet bevisst for å bli oppfattet som sexsymbol. – I arbeidet mitt var det alltid noe inne i meg som ønsket å være et sexsymbol. Jeg har alltid beundret Marilyn Monroe og alle de ikoniske kvinnene som var sexy, men også skuespillere og dansere, som Ann-Margret. – Dette var kvinnene som innerst inne inspirerte meg og gjør det fremdeles. Jeg føler meg superbeæret og jeg elsker det, sier Carmen Electra til Fox.

