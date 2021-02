Sølje Bergman røk ut av «Farmen kjendis» med et dunk: – Han distraherte meg

TV 2 klippet bort det Sølje Bergman mener var helt avgjørende i konkurransen for hennes del.

Sølje Bergman og Lasse Matberg avslører hva som egentlig skjedde under den nervepirrende «Farmen-finalen»:

Det ble en tårevåt seanse på «Farmen kjendis» da Sølje Bergman tapte semifinalen i bøttespann mot Lasse Matberg.

Etter noen intense minutter dunket Bergman bøtten nedi stolpen, og tapte dermed semifinalen mot Matberg som ikke valgte å juble over seieren. I istedenfor holdt han rundt Bergman mens tårene sprutet fra både Matberg, Bergman og Terje Sporsem som nå skal møte Matberg i finalen.

«Jeg slipper ikke før du slipper meg», uttalte Matberg og holdt hardt om Bergman i flere minutter.

Bergman, Matberg og Sporsem kom alle veldig nære hverandre under «Farmen kjendis»-oppholdet, noe som gjorde at øyeblikket ble svært sterkt for dem alle tre. Men det som imidlertid skjer minuttene før Bergman dunket bøtten ned i stolpen, kom ikke frem på TV.

Ble distrahert

Til Nettavisen forteller nemlig Bergman at hun ble skremt og distrahert av Lasse Matberg rett før hun tapte konkurransen.

Ifølge Bergman ropte nemlig Matberg til programleder Tiril Sjåstad Christiansen at hun måtte se på armen til Bergman, som visst nok var litt lenger ute enn det reglene tilsier. Dette kom ikke med på TV, og ifølge Bergman førte brølet til Matberg at hun ble ufokusert og distrahert.

Om det var det som gjorde at Bergman tapte konkurransen og en plass i finalen, vil hun imidlertid ikke spekulere i.

– Jeg synes det blir smålig av meg å spekulere på om det var det som gjorde at jeg røk ut, men det er jo merkelig at det ikke er tatt med på TV, sier Bergman til Nettavisen og fortsetter:

– Jeg har egentlig glemt det litt, så jeg har ikke fått snakket med han om det. Men jeg kan jo lett fyre meg opp og tenke «er det lov?», men da ville vel produksjonen gjort noe? Men det er klart, gjort er gjort og vi begynte ikke konkurransen på nytt. Men jeg skvatt og han distraherte meg med ropet sitt, og i et lite sekund der så tenkte jeg «Shitt, prøver han å psyke meg ut?», sier hun.

– Ropte ikke

Ifølge Lasse Matberg var det aldri snakk om et rop, men mer en beskjed til Tiril Sjåstad Christiansen at hun også måtte følge med på Sølje Bergman.

– Jeg fikk rettelser fra Tiril der jeg hun sa til meg at jeg måtte senke hendene og justere dem. Jeg tror jeg fikk to advarsler. Så fulgte jeg med på Sølje som gjorde det samme, men som ikke fikk de samme rettelsene. Så da sa jeg sånn «hallo, se på Sølje. Skal ikke Sølje få rettelse?». Jeg roper ikke en hel setning, men jeg sier fra, sier Matberg.

Han tror imidlertid ikke at det var det som gjorde at Bergman tapte semifinalen.

– Jeg følte ikke at det var det Sølje røk på. Vi begge var kjempefokusert på oppgaven, og det var litt bingo hvem som gikk videre. Jeg ble også sliten på slutten, og det ble Sølje også ettersom hun dunket først, sier han.

– Ikke juks

Terje Sporsem bekrefter også hendelsen overfor Nettavisen, men mener ikke at scenen som ble klippet ut er juks fra Matberg sin side.

– Jeg får jo med meg at det blir ropt og at Sølje dunker bøtten rett etter det. Men altså, det handler om å holde fokus og det klarte hun ikke. Kjempekjipt for Sølje selvfølgelig og alle vi følte med hun, men det er liksom sånn konkurranse er. Du må være 100 prosent skjerpa. Det kunne kommet en veps, det kunne vært noe annet, sier Sporsem til Nettavisen.

– Men er det Lasse sin jobb og si fra eller er det Tiril sin jobb? Det er jo spørsmålet. Og det er jo rart at det er klippet vekk.

Ifølge TV 2 stemmer imidlertid ikke det Terje Sporsem, Lasse Matberg og Sølje Bergman forteller Nettavisen.

– Dette stemmer ikke. Vi har sett gjennom materiale, Lasse sier ingenting rett før Sølje taper kampen. Men et halvt minutt før det skjer, påpeker Lasse at Sølje sine armer er for langt frem. Dette er ikke med i programmet. Dette er ikke juks. Det er ikke noe forbud for deltakerne å snakke sammen underveis i kampen, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, til Nettavisen og uten å si noe mer om hvorfor øyeblikket er klippet vekk fra programmet.

– Både Sølje og Lasse fikk beskjed om å rette ut armene av Tiril. Sølje fikk beskjed om å rette ut armene da armene hennes gled forover og hun klarte ikke holde de rette. Mens Sølje fokuserte på å justere den ene armen, mister hun litt oversikten over den andre og er uheldig når bøtten skumper ned i platen, fortsetter Dahl.

