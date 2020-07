Som en skrekkfilm på E18

Du har jo aldri dødd før. Så du er kanskje ikke særlig redd for de digre dammene som danner seg på veien når det regner mye.

I dag tidlig bøtter det ned over Østlandet. Jeg sykler inn mot Oslo. I det jeg passerer Maxbo på Skøyen ser jeg en skrekkscene på E18. Det er en diger, hvit lastebil som har mistet kontrollen. Jeg kan se kvinnen i førerhuset kjempe for livet. Bilen smeller inn midtrabatten av betong. Smellet er så høyt at det fleste i området får det med seg. Det meste av fronten på bilen smadres. Farten er fortsatt høy og jeg tenker, tenk hvis hun nå velter og soper med seg de andre bilene på motorveien, hva skjer da?

Lastebilen kastes hit og dit, men sjåføren får kontroll uten å treffe noen. Bilen stopper ved siden av bensinstasjonen. Faren er over. Ingen er skadet. Jeg snakker med fire karer som kommer løpende ut av trelastlageret like ved. De har hørt smellet og lurer på hva som skjer.

For kanskje et minutt siden satt hun der og kjørte lastebil. Det kunne jeg også gjort. Det var fred og ingen fare. Vanndammer er jo ikke farlige. Dette kunne jeg også ha tenkt. Nå ser jeg den ene personbilen etter den andre kjøre inn dammene på Skøyen. De slenger vannsprut høyt til værs og kanskje 20 meter av sted. Jeg tror ingen av sjåførene tenker på døden. Hvor lett det hele kan være over. De har jo aldri dødd før.