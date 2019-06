Sommarøy vil kutte ut klokka og tiden

Ja, du leste riktig. Øya utenfor Tromsø vil bli verdens første tidsfrie sone og et livsnyterparadis.

Det høres kanskje vanvittig ut, men også utrolig befriende, forslaget fra beboerne på Sommarøy i Tromsø. De ønsker at øya utenfor Tromsø skal bli en tidsfri sone.

– Når du kommer hit, skal du kunne kaste fra deg klokken og leve livet, sier beboer på Sommarøy og initiativtaker, Kjell Ove Hveding til NRK..

Kanskje ikke så rart du ikke vil forholde deg til tid, når du bor en så vakker plass som dette?

LES OGSÅ: (+) Sjokolademyte knuses: Mørk sjokolade og melkesjokolade har like mange kalorier.

300 innbyggere enige på folkemøte

Under slagordet «Let's stop time!» ble 300 innbyggere (det er omtrent alle på øya) i forrige uke enig om et opprop under et organisert folkemøte for Sommarøy-folket.

Det er midnattssolen og lyse netter som gjør tidsfriheten mulig, og går det som mange av beboerne ønsker vil følgene av dette for eksempel bli at butikkene ikke har åpningstid.

– Hvorfor kan vi ikke ta tiden tilbake og legge bort klokken? Her i nord bør lyset, været og sola styre dagene våre. Døgnet her er noe helt annet enn i resten av verden, hvor det er mørkt klokken 20.00, sier Hveding til iTromsø som omtalte saken først.

DRØMMESTED: Sjøhusene og utsikten Sommarøy kan by på er allerede balsam for sjelen. Foto: Vidar Dons Lindrupsen (Vidar Dons Lindrupsen)

Sender over saken til Stortinget



Allerede nå kan man merke at Sommarøy er et sted for livsnytere. Kjører du over broa som leder til øya, er rekkverkene dekorert med armbåndsur som folk har hengt fra seg i lettelse.

Initiativtaker Hveding har tro på økt livskvalitet som følge av tidsskrotingen. Han mener at folk over hele verden er preget av stress og depresjon, og følelsen av å ikke strekke til. I så måte kan klokka ta mye av skylden, og derfor ønsker Sommarøy nå å bli en tidsfri sone hvor alle kan leve livet til det fulle.

Nå er det neste steget å ta denne saken til Stortinget. Vi ønsker lykke til og kaster både armbåndsur og vekkerklokken i støtte! ⏰🔫