Sommerøya 2019 var 10-års jubileet for den norske festivalen som er et av høydepunktene for elektronisk musikk i Skandinavia hvert år.

Over ser du noen av bildene fra 2-dagers festivalen som gikk fra 16.08 til 17.08 der utallige DJ`s og andre festglade folk fra hele verden stakk innom. Video: Jonathan Thorstensson - musikk: Mr. Orrex