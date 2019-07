Sommertid og sommerferie

Selv om jeg tar en liten sommerferie - forsett å send inn spørsmål, problemer eller utfordringer du måtte ha rundt temaet seksualitet. Send epost til: sexologensvarer@gmail.com. Jeg er tilbake igjen i uke 32.

Ordet sommertid gjør meg glad. Jeg vet at når vi stiller klokka til sommertid, så går vi en lysere og lettere tid i møte. Jeg gleder meg over at dagene blir lengre, over alt som spirer og gror, sola som varmer og ikke minst at det nærmer seg ferietid.

I vinter skaffet jeg meg en Apple Watch. Det er litt rart å ha den på meg, for jeg har ikke gått med klokke på 24 år, men jeg har begynt å like den. Den gir meg en oppsummering på aktivitet hver dag, og forteller meg når jeg har sittet for lenge og må bevege meg igjen. Den forteller meg også at jeg må huske å puste. Og begge disse tingene er faktisk veldig nyttige fordi jeg har en tendens til å bli litt for oppslukt av det jeg holder på med, og kan glemme både å bevege meg og puste ordentlig når jeg for eksempel sitter og skriver. Jeg har begynt å like klokken så godt at jeg til og med har savnet den når jeg har glemt å ta den på eller å lade den.

Men så startet jeg ferien for noen dager siden, og jeg tok av meg klokken. Den trengte forresten å lade, men jeg glemte det, og den har blitt liggende. Og i dag kjente jeg det plutselig – jeg er i aktivitet, jeg puster og jeg får med meg verden rundt meg – uten at klokken forteller meg at jeg må gjøre det. Det er feriefølelsen min!

For meg betyr den følelsen at jeg har fri, er i flyt og puster fritt. Og at jeg sanser og nyter verden rundt meg. Beveger meg fritt, og kan la tankene bare sveve av gårde.

Jeg har startet min ferie nå. Tre uker der jeg bare kan la humla suse og bare være.

Jeg ønsker det samme for deg - ta vare på deg selv, ta vare på hverandre. Nyt og elsk.

Sommerklem fra ho Siv