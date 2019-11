Sondre Justad er nominert til P3 gull for «Fontena på Youngstorget» - vil fortsatt ikke avsløre hvem den handler om

Sondre Justad gir den mystiske dama fra "Fontena på Youngstorget" lov til å avsløre hvem hun er - hvis hun vil.

MARIENLYST (Nettavisen): Den syvende utgaven av P3 Gull går av stabelen på Marienlyst lørdag kveld, og som vanlig er det fire priser som skal deles ut.

Popartisten Sondre Justad er nominert i to kategorier: Beste låt og beste liveartist.

- Jeg tror ikke jeg kommer til å vinne noen av dem, egentlig, sier en ydmyk Justad til Nettavisen på rød løper før sendingen.

- Hun må nesten fortelle det selv

Justad er nominert for låta «Fontena på Youngstorget», en låt som skapte overskrifter lenge før den ble nominert til P3 Gull.

Justad har nemlig avslørt at den handler om en norsk artist, men han vil ikke si hvem det er. 28-åringen har imidlertid fortalt at han sendte en melding til den mystiske dama for å få tillatelse til å gi ut låten.

- Får vi noen gang vite hvem den låta handler om?

- Hvem vet? smiler Justad, og fortsetter:

- Uvisst. Jeg er så direkte i den låta at det føles som jeg går over en grense hvis jeg skulle fortalt hvem det var. Da må hun nesten gjøre det selv, det har hun min tillatelse til å gjøre.

Men selv om låta ble en suksess, ble ikke selv romansen det. Helt siden Justad avslørte at han er bifil under et intervju med Lindmo i mars i fjor, har mange vært nysgjerrige på nordlendingens kjærlighetsliv.

Justad holder imidlertid kortene tett til brystet.

- Jeg tror kjærlighetslivet går bra. Jeg prøver å finne ut av det, sier Justad med et smil.

NOMINERT: Sondre Justad er nominert i to kategorier til årets P3 gull. Han stilte på rød løper i gjennomsiktig t-skjorte - i likestillingens navn. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Stilte i gjennomsiktig skjorte

Den samfunnsengasjerte, nordnorske artisten stilte på rød løper i gjennomsiktig glitterskjorte og tape over brystvortene.

- Det er en protest mot at damer må dekke til nipplene sine i 2019 - i et liberalt samfunn som Norge. Jeg gikk med åpen skjorte på Spellemann og viste brystvortene mine, og ingen sa noe. Hadde ei dame gjort det, ville folk klikka, sier Justad, og fortsetter:

- Så jeg går med dette i likestillingens navn!

Justad annonserte nylig at han tar en pause fra turnélivet, men beroliger fansen med at han skal bruke pausen til å skrive og produsere ny musikk.