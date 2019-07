Sønnen til Elizabeth Hurley vekker oppsikt i ny sminkekampanje: - De er prikk like

Er du enig?

Damien Hurely (17) er best kjent som sønnen til skuespillerstjernen og supermodellen Elizabeth Hurley (54). Nå gjør han imidlertid suksess med sin egen modellkarriere og landet nylig en stor modellkontrakt med den verdenskjente sminkøren Pat McGrath (49).

Kampanjebildene er publisert i en YouTube-video, og vekker nå stor oppsikt. Fansen får nemlig hakeslep over den slående likheten han har til sin mor.

I 1995 sto Elizabeth selv som frontmodell for sminkemerket Estée Lauder. Ifølge People er det Damians tydelige skinnben og lyseblå øyne som gjør at fansen får et flashback til morens yngre dager.

- Dette er helt sykt, skriver en i kommentarfeltet til bildene blant annet.

Nært forhold

Damien gjorde allerede suksess som 14-åring i TV-serien «Royals», der han blant annet spilte sammen med moren sin.

De seneste årene har han imidlertid satset mer på modellkarrieren, og ble signert med det annerkjente Tess Management i september i fjor.

Damien Hurley ble født 4. april 2002. Faren hans er foretningsmannen og filmprodusenten Steve Bing (54), som også har datteren Kira Bonder. Steve Bing nektet imidlertid for at han var faren til Damien, før en farskapstest avslørte han.

Siden den gang har Damien og moren Elizabeth bodd sammen i Gloucester i England. Nærheten til sin mor har tilsynelatende gjort at de to har fått et svært tett vennskap. På Instagram deler de to flittig bilder av hverandre.

Tar binikibilder av moren

I tillegg til bilder av seg selv med sønnen, deler Elizabeth Hurley ofte lettkledde bilder av seg selv i bikini - kanskje ikke så rart når hun har sin egen bikini kolleksjon, Elizabeth Hurley Beach.

Det som imidlertid vakte stor oppsikt i februar i fjor, var da Hurley innrømmet overfor The Sun at det var sønnen Damien som tok de fleste bildene av henne.

Da raste kritikken. Den irske reporteren Christine Lampard (40) var blant dem som reagerte sterkt den gang.

- Jeg hadde vært sjokkert og følt at det var superkleint hvis min mamma hadde spurt om jeg kunne ta sexy bikinibilder av henne, sa hun under TV-programmet Lorraine.

Verken Elizabeth Hurley eller Damian Hurley kommenterte mor-sønn-jobbforholdet den gang.