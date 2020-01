Sony overrasket alle: Viste frem sin egen elbil

... men vil du kjøpe den, får du et problem.

I Las Vegas har nettopp verdens største elektronikkmesse blitt sparket igang, og som alltid forventer man en extravaganza i store TV-er og super teknologi.

Men da Sony skulle ha sin store pressekonferanse, var det ikke ny 8K-teknologi eller ny PlayStation 5 som tok overskriftene. Selskapet bestemte seg i stedet for å avduke sitt eget elbil-konsept. Navnet er Vision S.

Sonys Vision-S har et design som kombinerer det høyteknologiske med et nikk til 80-tallet. Foto: (Sony)

Heller tilbakeholdne med detaljer

Normalt ville vi nå fortalt hvor stort batteri den har, hvor langt den kan kjøre og hva vi antar prisen kommer til å bli. Men slike detaljer syntes ikke Sony var så viktig. Årsaken er trolig at bilen aldri kommer til å bli realisert.

Bilen ble trolig avduket primært for å vise at Sony er et selskap som driver med så mye forskjellige ting, at dette er en ting de faktisk kunne ha gjort. Og så har de utstyrt bilen med alle mulige tenkelige dingser og sensorer.

Interiøret Foto: (Sony)

Selve bilplattformen skal være utviklet av Magna, et stor bildeleleverandør. Ifølge Sony skal den være fleksibel og kunne tilpasses blant annet SUV-er.

Designmessig er det en slags fusjon mellom Porsche og Honda Insight. Om det er en god eller dårlig ting får være opp til enhver å avgjøre selv.

- Denne prototypen tar inn i seg vårt bidrag til fremtidens mobilitet, sa Sony-sjef Kenichiro Yoshida noe kryptisk.

Setene i konseptbilen Foto: (Sony)

Proppet av teknologi

Ifølge Sony har bilen ikke mindre enn 33 forskjellige sensorer, et interiør som umiddelbart ser ut til å være svært inspirert av Byton der skjermer strekekr seg fra side til side.

- Inkludert CMOS-bildesensorer og ToF-sensorer er det totalt 33 sensorer i kjøretøyet - alle disse for å oppdage og gjenkjenne mennesker og gjenstander i og utenfor bilen, og gir i tillegg en svært avansert kjørestøtte. Sonys «360 Reality Audio» gir en dyp og oppslukende lydopplevelse gjennom høyttalerne innebygd i hvert sete for å gi passasjerene en altomsluttende lydopplevelse. Forsetene vender mot en panoramaskjerm der mangfoldig innhold kan nytes gjennom et godt brukergrensesnitt, skriver Sony i en norsk pressemelding.

En bør ikke le for mye

Selv om Sonys konseptbil med stor sikkerhet ikke kommer til å bli satt i produksjon, skal en ikke forkaste det Sony her gjør. Ved å gå over til helelektrisk drivlinje, er bilindustrien og den teknologiverdenene i stor grad to sider av samme sak. Det åpner for at selskaper som tidligere har holdt seg langt unna bilindustrien, plutselig sitter på nesten all kunnskapen en trenger for å bygge en bil.

Det er tidligere kjent at Apple har jobbet med et bilkonsept, og Google er selskapet mange regner med at ligger fremst i verden med utvikling av selvkjørende biler gjennom sitt datterselskap Waymo.