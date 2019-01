Sophie Elise har fjernet silikonen - viser fram alt i Natt&Dag

Sophie Elise Isachsen fjernet nylig silikonen hun hadde i puppene sine. Nå har hun kastet klærne og viser seg fram i magasinet Natt&Dag.

Den kjente bloggeren fra Harstad er 580 gram lettere etter at hun fjernet silikonen.

I magasinet Natt&Dag viser hun fram hvordan hun ser ut uten silikonpuppene.

- Følte meg veldig sexy



Til VGTV forteller hun hvorfor hun stilte opp uten klær i magasinet.

- Jeg følte meg veldig sexy da jeg var på shooten. Du kan føle deg sexy uten å være perfekt. Dette var en måte å bevise for meg selv noen ting, nå med puppene, sier hun til VGTV.

Hun innrømmer samtidig at like etter operasjonen tenkte hun «herregud hva har jeg gjort», men sier at det nå har endret seg.

- Livet uten silikon er bra. Nå elsker jeg det, og kunne ikke tenkt meg å gå tilbake, sier hun til VGTV.

Vil ikke ha barn under denne regjeringen

Sophie Elise fikk nylig medieoppmerksomhet etter hun gikk ut og sa at det fristet lite å få barn under dagens regjering. I et blogginnlegg listet hun opp flere grunner at hun ikke ønsker å få barn under deres styre.

«Med politikere som sitter i førersetet og heier på kjernefamilien, og heier på at homofile skal ta støyet sitt en annen plass. Det gjør vondt å tenke på. Hva man setter de potensielle barna sine inn i. En regjering som tenker baklengs», skrev hun.

Bloggeren møtte kritikk fra samfunssdebattant Kjetil Rolness, som mente at Sophie Elise ikke var «moden nok for å få barn».

Raser mot TV3



Sophie Elise skapte også overskrifter da hun nylig gikk ut og oppfordret til boikott av TV3, som lot hennes voldsdømte ekskjæreste Robin Johansson få delta i årets «Paradise Hotel».

- TV3 burde skamme seg som lar en voldsdømt mann, dømt for vold mot en kvinne og en politimann pluss anmeldt for å ha spredt hevnporno komme rett inn på Paradise Hotel, skrev Sophie Elise på sin Instagram.

Presseansvarlig for «Paradise Hotel», Andreas Framnes, sa til Nettavisen at de tok hensyn til Johanssons fortid i løpet av castingen.

- Vi foretar alltid en helhetsvurdering av hver deltaker når vi caster til programmene våre, og noen ganger har vi potensielle deltakere som har gjort feilsteg tidligere i livet – men som de har gjort opp for. Det viktigste er at de er ærlige med oss slik at vi kan gjøre en grundig overveielse før vi caster personen. I dette tilfellet har deltakeren har gjort opp for de lovbruddene han har begått, viser oppriktig anger og vil legge det bak seg, og etter en totalvurdering valgte vi å ta ham med i årets sesong, sa Andreas Framnes.