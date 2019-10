Sophie Elise skaper overskrift i britiske Daily Mail

Sophie Elises ærlige innlegg om rumpe-operasjonen hun «ikke anbefaler noen» får oppmerksomhet i tabloidgiganten.

Sophie Elise Isachsen (24) skaper ikke bare overskrifter her hjemme i Norge. Nå får hun oppmerksomhet fra Daily Mail – en av de største avisene i Storbritannia – etter at hun åpenhjertig delte historien om rumpeoprasjonen sin på bloggen forrige uke.

I august avslørte bloggdronningen at hun ønsket å fjerne silikonen i rumpa for første gang.

I podkasten «Status», som hun har sammen med med venninnen Fetisha Williams, erkjente Isachsen at resultatet av silikonen hun tok i rumpa, ikke stod til forventingene.

Grunnen til at hun i utgangspunktet tok silikon var fordi hun ønsket seg hofter. Men da større hofter ikke ble resultatet av en større rumpe, ser hun heller ikke poenget med implantatene lenger.

Nå ser det ut til at den løse snakken med venninnen sin blir til virkelighet.

Umulig å få den naturlig

I de seneste uken har Isachsen skapt overskrifter etter hun på bloggen delte åpent og ærlig om det hun selv omtaler som en operasjon i Tyrkia hun «ikke anbefaler noen».

Hun forteller videre at hun skal til Los Angeles i desember for å fjerne implantatene i rumpa. Bloggeren har allerede hatt en konsultasjon med klinikken, noe som ifølge henne ikke virket særlig lovende.

«Jeg hadde konsultasjon med han her om dagen, for første gang over Skype og med ordentlige bilder av meg, og han sa som følger: jobben som har blitt gjort på rumpa mi er såpass dårlig utført at om han fjerner den, kommer jeg til å få en forferdelig stygg rumpe uten noe eget fettvev (det har blitt slipt bort), den kommer til å henge og jeg kommer ikke til å kunne trene den opp igjen. Det kommer til å være overflødig hud, og om jeg skal “heise” huden vil det gi meg et forferdelig stygt arr som ikke er nødvendig. De har operert rumpa mi i Tyrkia, på samme måte som man opererer pupper», skriver Isachsen på bloggen.

Ifølge Isachsen vil det være umulig å få rumpa til å se helt naturlig ut, men etter turen til Los Angeles vil den bli redusert, og «bli mer estetisk riktig, ifølge Isachsen.

Får internasjonal oppmerksomhet

Siden 24-åringen delte den ærlige teksten på bloggen har det stormet rundt den populære bloggeren. I tillegg til norske aviser og ukeblader har hun også skapt overskrifter i internasjonal presse.

Foto: Skjermdump (Daily Mail)

- Sanger, 24 år, innrømmer at hun ble utsatt for en mislykket operasjon etter en billig og alarmerende operasjon til Tyrkia, skriver den britiske tabloidavisen Daily Mail, og referer til blogginnlegget hennes.

Nettavisen har vært i kontakt med Sophie Elise Isachsen som ikke ønsker å kommentere saken.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang Sophie Elise skaper overskrifter med sine plastiske inngrep.

I januar 2019 fikk bloggdronningen oppmerksomhet over det ganske land etter at hun fjernet silikon fra brystene, og viste seg toppløs i gatemagasinet Natt og Dag.

En av grunnene til at hun ønsket å fjerne silikonen den gang var fordi brystene var blitt for harde, ifølge henne selv.

- Puppene mine er virkelig helt perfekte i utseende, form, størrelse ... Alt av det estetiske er bra. Men de er så harde! Altså virkelig stein harde, skrev hun på bloggen i august 2018.

Grunnen til at hun nå velger å gå ut med at hun også ønsker å fjerne rumpa, er for å komme kritikerne i forkjøpet.

- Dette er langt fra det «kuleste» innlegget jeg har skrevet og aller helst skulle jeg nok ha holdt det privat, men jeg får skylde på meg selv når jeg allerede har dratt dere inn i prosessen. Det føles så utrolig 2013 å skrive om operasjoner og what not, men jeg orker ikke kommentarer som «hvorfor sier du en ting og gjør noe annet» så her spiller vi med åpne kort, skrev hun på bloggen forrige uke.