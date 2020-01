Sophie Elise slutter å blogge: - Jeg må fokusere på å ha det bra

Det melder influenceren på bloggen sin fredag.

- Det siste året har jeg blitt mye lei meg av bloggen. Dessverre. Motivasjonen har dalt og jeg har ikke klart å prioritere den – fordi jeg bare ble trist, og derfor ikke klarte å gjøre noe annet, skriver Sophie Elise Isachsen (25) på bloggen.

I 2011 skrev hun sitt første blogginnlegg, men nå - ni år senere - er det slutt.

- Tidligere i år kjente jeg på en følelse jeg ikke har hatt tidligere. At jeg rett og slett ikke klarer mer. Å blogge koster mer enn det gir, og i seks måneder har jeg vært lei meg nesten hver gang jeg logger inn her og nesten holdt meg for øynene hver gang jeg leser kommentarer, forteller hun.

Videre skriver influenceren at hun ikke ønsker at leserne skal synes synd på henne, for det synes hun ikke det er selv heller.

- Jeg har bestemt meg for å slutte å blogge og det er en avgjørelse jeg står i, og har stått i ganske lenge. Jeg vil bare være ærlig om at jeg faktisk ikke klarer mer, det funker ikke. Om mitt liv skal kunne gå videre, så kan jeg ikke ha bloggen heller. En dag vil jeg få barn, jeg vil være gravid og jeg vil gifte meg og at livet skal gå videre uten at jeg hver dag skal føle et stress og press på alt jeg gjør feil. Det hadde ødelagt meg helt. Jeg må fokusere på å ha det bra, forteller hun.

Selv om hun nå har skrevet sitt siste blogginnlegg, betyr ikke det at hun forsvinner ut av rampelyset. Hun forteller leserne sine at hun fortsatt kommer til å bruke både Instagram og Snapchat, og blir også å se på TV.

Harstadværingen tror hun nå vil få mer motivasjon til å skrive en ny bok når hun ikke lenger trenger å skrive blogginnlegg. Nå føler hun at hun har det skikkelig bra, og vil derfor sette seg selv i fokus nå.