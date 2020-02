Sophie Elise svarer på kritikken: - Min intensjon har aldri vært å skade andre

- Det hadde mer blitt en drakamp om «hvem er best menneske, hvem gjør mest riktig, hvem angrer mest på sine feil og hvem digger folk mest», sier Sophie Elise Isachsen om hvorfor hun ikke stilte i Debatten tirsdag kveld.

Sophie Elise Isachsen (25) sendte sin far, Jan Olav Isachsen, som også er hennes manager, i Debatten tirsdag kveld.

- Måten denne debatten har utviklet seg på, vil ikke Sophie Elise være med å kaste bensin på bålet på. Hun vil ikke skape en «heiagjeng» for en av leirene, sa pappa Isachsen da han fikk spørsmål om hvorfor dattere ikke stilte selv.

- Gjør valg som føles rett for meg

På Instagram har Isachsen svart på kritikken, gjengitt i et leserinlegg i VG.

- Liker man, eller liker man ikke Sophie Elise? Hvem heier man på? Min intensjon har aldri vært å skade andre. Jeg gjør valg som føles rett for meg, og det synes jeg andre også skal gjøre, innleder 25-åringen.

Videre er innlegget egentlig i all hovedsak en lang rekke av spørsmål rundt kroppspress, influensere og sosiale medier - spørsmål hun selv ikke svarer på.

- Er det sosiale medier som er problemet? Er skjønnhetsidealer problemet? Burde vi da lovregulere hva som publiseres på sosiale medier? Og hva gjør vi med resten av verden, som bruker samme plattform?

- Vært gjennom denne runden før

Isachsen mener at problemet er for komplekst til at vi skal kunne peke på noe "enkelt og overfladisk".

- Jeg har valgt å ikke delta på Debatten på NRK i kveld, fordi jeg er usikker på om jeg ville ha fått rom til å si dette - det hadde mer blitt en drakamp om «hvem er best menneske, hvem gjør mest riktig, hvem angrer mest på sine feil og hvem digger folk mest», skriver Isachsen, og fortsetter:

- Jeg har vært gjennom denne runden med Kristin Gjelsvik før, og for å være helt ærlig tror jeg ikke dette er den rette fremgangsmåten. Min deltagelse hadde nok bare skapt enda mer «sirkus».

Avslutningsvis skriver hun at hun ønsker seg "en verden hvor det er plass til alle, også de som har operert, også de som liker å ta lettkledde bilder, absolutt alle".

- Må være lov å kritisere

Kristin Gjelsvik, som satte agenda for debatten da hun i sin Vixen-tale gikk hardt ut mot Isachsen, reagerte på at Isachsens far stilte for datteren til debatt.

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere på at Sophie Elise, som ble kåret til Norges mektigste kvinne og er en av Norges største influensere, velger å ikke stille selv for å svare på kritikken hun har fått. Det er bemerkelsesverdig, sa Gjelsvik til Nettavisen før debatten.

Gjelsvik står for alt hun sa i Vixen-talen, men innrømte i Debatten tirsdag kveld at hun kunne "spart seg for noen av banneordene".

– Det må være lov til å kritisere Sophie Elise når hun opptrer umoralsk og uetisk, sa Gjelsvik under Debatten.

KRISTIN GJELSVIK under Debatten tirsdag kveld.

Faren til Sophie Elise forteller at han reagerer på at Gjelsvik kaller datteren for «Norges farligste forbilde» og det faktum at hun angrep selve personen og ikke handlingene hennes.

- Hvordan skal vi skille businessen fra mennesket Sophie Elise, spør Gjelsvik deretter.

PAPPA OG MANAGER: Jan Olav Iscahsen stilte for sin datter i Debatten tirsdag kveld.

I forkant av programmet hadde Nettavisen pratet med Isachsen og spurt ham om hvorfor ikke flere bloggere har blitt kritisert, og om debatten er for foksuert på Sophie Elise.

- Ja, det synes jeg selvfølgelig. Det har vært veldig stort fokus på henne. Men jeg synes ikke nødvendigvis at det skal drives med personkritikk. Det trenger vi overhodet ikke uansett hvem det er. Vi er hyklere hele gjengen, holdt jeg på å si, sa Isachsen, og fortsatte:

- Altså det er ingen av oss som er verken gode eller onde; alle samme har gode eller dårlige sider. Om Isabel Raad har gjort sine ting og står for sine ting nå, det er hel okey. Vi gjør alle våre ting, og har vår historikk og historie bak det.