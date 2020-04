Sophie Elise viser frem plastisk operasjonsarr på Instagram

Influenseren sier det ikke var noen spesiell grunn bak de nye bildene.

Tidligere bloggdronning og influenser Sophie Elise Isachsen har mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger etter at hun torsdag ettermiddag la ut en bildeserie av seg selv på sin egen Instagramprofil.

Der synliggjør hun flere av arrene etter hennes kosmetiske operasjoner.

- Det er mange fine kommentarer under bildet, og det syntes jeg er hyggelig. Om noen er kjipe på sånne bilder så blokkerer og sletter jeg de bare, for sånt trenger jeg uansett ikke å tillate når man deler noe av kroppen sin, skriver Isachsen i en tekstmelding til Nettavisen.

Skjedde spontant

Hun opplyser at det ikke er noen dyp grunn bak det at hun valgte å dele bildene, og at det skjedde spontant.

- Jeg er helt ærlig ikke så fan av når folk deler bilder for å si «jeg er ikke perfekt jeg heller», for jeg syntes ikke det er noe galt med de bildene, jeg synes de er hotte. Så det var like mye selvdigging der som på hvilket som helst annet lettkledd bilde jeg deler, skriver hun videre.

SPONTANT: Isachsen opplyser at det ikke er noen dyp grunn bak delingen av bildene, og at det skjedde spontant. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Mye kritikk

Isachsen har tidligere fått mye kritikk for blant annet å dele flere bilder og personlige erfaringer rundt kosmetisk kirurgi. Kritikken kom blant annet fra influenser Kristin Gjelsvik som gikk ut på egen blogg og kalte Isachsen for «Norges desidert farligste forbilde» i mars i fjor.

- Nå er jeg lei, Sophie Elise, av at du har fått lov til å være åpen om alle inngrepene dine i mange år uten at det blir slått ned på. Jeg har respektert deg som menneske og det bra du gjør, men jeg har fått nok av deg etter at du i ditt siste blogginnlegg forteller leserne dine om et annet kompleks: at hodebunnen din vises, sa Gjelsvik blant annet i videoen.

Isachsen svarte ved å legge ut et bilde på Instagram med følgende bildetekst:

- God helg fra Norges farligste forbilde.

Enden på visa den gang ble at begge to ble kalt inn til debatt av Fredrik Solvang, der Isachsen gikk ut og opplyste at hun ikke skulle legge ut om kosmetiske operasjoner i fremtiden.

Det skulle imidlertid ikke gå lenge før blogg-krigen mellom de to influenserne igjen blusset opp. Etter at TV 2 sendte en episode med TV-programmet Sophie Elises verden, der seerne fikk bli med til Los Angeles da Isachsen gjennomførte en ny rumpeoperasjon for å korrigere den forrige.

Da tente Gjelsvik alle pluggene på ny, og tordnet mot Isachsen under en takketale på Vixen Blog Awards.

HYGGELIG: Isachsen opplyser til Nettavisen at det er mange fine kommentarer under bildeserien hun la ut, og at hun syntes det er hyggelig. Foto: Sophie Elise/Instagram

- Så må jeg si det er et paradoks at den samme bloggeren og foretaket jeg valgte å ta tak i fjor, som er grunnen til at jeg står her i dag, nettopp vant prisen for årets «business» og har mulighet til å vinne kategorien «årets blogger», uttalte hun blant annet.

Det hele endte i en ny debatt på NRK, der Gjelsvik og faren til Isachsen var to av flere som stilte opp.

Åpen om tidligere kosmetiske inngrep

Influenseren har tidligere skrevet mye om sine kosmetiske inngrep, blant annet lepper, nese og rumpe på bloggen sin. Allerede i august 2019 luftet Isachsen tanken om å fjerne silikonen hun tok i rumpa for fire år siden. I desember samme år dro influenseren til Los Angeles for å fjerne implantatene i rumpa. De forrige implantatene ble operert inn i Tyrkia, og det viste seg senere at dette var implantater beregnet til bryster, og ikke rumpe.

Sophie Elise var i flere år Norges bloggdronning, men la skoene på hylla tidligere i år etter ni år med blogging.

- Det siste året har jeg blitt mye lei meg av bloggen. Dessverre. Motivasjonen har dalt og jeg har ikke klart å prioritere den – fordi jeg bare ble trist, og derfor ikke klarte å gjøre noe annet, skrev hun på bloggen.