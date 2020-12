Sophie Elises kyssebilde vekker harme: - Verdens korteste meter

Flere reagerer etter influenserens nyeste Instagram-post.

«Bra lørdag med min favoritt-fiende», skriver influenser Sophie Elise Isachsen, under sitt nyeste bilde på Instagram.

Bildet viser Isachsen sammen med influenser-kollega Anniken Jørgensen - kyssende.

Det får flere til å reagere.

- Ikke vis denne meteren til Bent Høie, skriver Aftenpostens Ingeborg Senneset.

Kommentaren har høstet over 1.500 likerklikk.

- At vi ikke har lært, skriver Marna «komikerfrue» Haugen.

En annen Instagram-bruker har kommentert:

- Wow. Takk for at du tar pandemien seriøst.

- Tenker du at du er et godt forbilde som legger ut et bilde som dette for alle følgerne dine til å se midt i en pandemi, skriver en annen.

- Min pappa kan ikke feire jul med oss fordi han har en dag igjen i karantene den 24. desember. Men dette er greit?! Burde få bot for sånt som dette, og å dele det e jo en helt annen diskusjon.

Les også: Sophie Elise har historisk høy inntekt og formue

- Verdens korteste meter

I et eget innlegg har også Mads Hansen tatt til tastene.

- La meg presentere: verdens korteste meter, skriver han.

- PS! Husk å gi alle besteforeldre streng beskjed om at de ikke kan klemme barnebarna sine på julaften da.

Nettavisen har vært i kontakt med Mads Hansen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, men henviser til Instagram-posten.



- Følger reglene

Nettavisen har foreløpig ikke lykkes i å få kontakt med Sophie Elise Isachsen søndag. Søndag ettermiddag legger hun selv ut et innlegg på Instagrams story-funksjon, der hun svarer på kritikken.

- Jeg tar smittevern på alvor - jeg unngår store folkemengder og går for det meste alene, skriver hun blant annet.

- Bildet jeg la ut i går viser kjærlighet med noen jeg bruker tid med, som også er i samme situasjon. Ikke døm relasjoner du ikke vet noe om, hvor mye tid man bruker sammen, eller om en av oss faktisk har vært syke. Forstår i dag at det kan sende ut visse signaler, men jeg lar bildet stå fordi jeg vet hva som ligger bak det.

Også Jørgensen har lagt ut et lignende bilde av de to på Instagram stories.

Nettavisen har vært i kontakt med Anniken Jørgensen med spørsmål om hun ønsker å svare på kritikken, og fått følgende svar:

«Hei nei:) god helg»

Sophie Elise Isachsen har også tidligere under pandemien fått kritikk for manglende smittevern - også da etter å ha lagt ut et bilde der enmetersregelen ikke ble overholdt. Bildet ble siden fjernet, og på sin Instagram-profil skrev Isachsen at bildet ble tatt på et arrangement der alle smittervernsregler ble overholdt, skriver Dagbladet.

Les også: 28 personer samlet seg for å se fotballkamp - så kom politiet

En meter

Bent Høie kommenterte den gang også innlegget overfor Dagbladet.

- Jeg håper spesielt at influenserne tenker gjennom det samfunnsansvaret de har slik at både det de gjør og det de fotograferer er i tråd med smittevernrådene våre, slik at de går foran som gode forbilder for andre i sin generasjon, sa helseministeren da.

Hovedregelen hva gjelder avstand er i dag at en skal holde minst en meters avstand til personer som ikke er i samme hushold. På FHIs nettsider heter det at avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst, men rygg mot rygg eller etter hverandre gir mindre risiko for smitte.

Les også: Dette tjener de største influenserne

Les også: Korona satte en stopper for luksustilværelsen til «Pilotfrue»: - Tok en helomvending i økonomien

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch