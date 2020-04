Sophie Turner ga ektemannen et ultimatum før første date

- Jeg ble helt hektet, innrømmer Joe Jonas.

«Game of Thrones»-stjernen Sophie Turner (24) og artisten Joe Jonas (30) anses å være et av Hollywoods mest stabile par.

I oktober 2017 kunne turtelduene avsløre at de hadde forlovet seg, og i mai i fjor, rett etter Billboard Music Awards-utdelingen, ga de hverandre sitt ja i ekte Las Vegas-stil med en Elvis-imitator som overvar seremonien.

Vielsen fikk internasjonal oppmerksomhet, og bilder ble delt i fleng i sosiale medier. Til tross for den noe ekstraordinære vielsen utvekslet imidlertid paret ringer på nytt i et storslått bryllup i Frankrike drøye to måneder senere.

Satte krav

Veien til et lykkelig ekteskap har virket tilsynelatende knirkefritt for paret, men i et nylig intervju med programleder James Cordan, i det populære talkshowet «The Late Late Show», avslører Joe Jonas at det ikke var soleklart for Turner at det skulle bli dem to fra start.

Det tok nemlig lang tid før Joe Jonas turte å be skuespillerstjernen med på date, og da han først mannet seg opp, ble han møtt med et ultimatum.

- Sophie sa: «Hvis vi noen gang skal gifte oss», eller det var egentlig «Hvis du skal date meg, er du nødt til å se Harry Potter-filmene», fortalte Joe Jonas til rungende latter fra salen, ifølge Fox News.

Har blitt hektet

Ifølge Joe Jonas er det nemlig en britisk juletradisjon å se alle Harry Potter-filmene gjennom hele julen, og det var nettopp ved juletider i 2016 Jonas og Turner begynte å date.

- Så jeg så alle filmene, og jeg ble helt hektet, innrømte Jonas.

- Og da kontret jeg med: «Min regel er da at du må se alle «Ringenes Herre»-filmene». Så i løpet av tiden sammen har vi sett alt, og vi har også bygget legoen som tilhører filmene sammen. Det er ganske gøy! fortsatte Jonas, og la til at paret er blitt mestre i å bygge lego - spesielt i disse korona-tider.

Venter visstnok barn

Legoferdighetene kan imidlertid komme godt med om noen måneder. I februar tidligere i år ble det nemlig kjent at paret visstnok også venter barn.

- De holder det veldig «hysj hysj», men venner og familie er veldig glade på deres vegne, fortalte en kilde nær paret til Page Six den gang.

Selv har paret ikke kommentert de mange ryktene foreløpig, men fansen ser ut til å være overbevist. I sosiale medier hagler det inn med gratulasjoner i kommentarfeltene.

