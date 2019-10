Søte is- og sjokoladenyheter i høst: – Nesten bedre enn sex

Vi har testet is- og sjokoladenyheter for høsten.

Om du kjenner en gryende tristhet for at det blir mørkere og kaldere ute, kan det være fristende å kjøpe noe godt å kose seg med. Blant høstens nyheter i hyllene finner man produkter for barna såvel som de voksne.

Hør bare her: Halloween-is, sjokolade med pepperkaker, flere typer sjokolade med appelsin og julebrus-is. Helt vanvittig!

Fra venstre: Melkesjokolade med pepperkaker, Daim Orange, Firkløver med appelsin og havsalt, rød julebrusis, premium rustikk, cookies kanel og kardemomme, duo vanilje- og sjokoladeis, Inspira hasselnøtt-is og Isabella Halloween-is. Foto: Produsentene

Det store spørsmålet er selvsagt om nykommerne klarer å leve opp til forventningene? Hvilken blir totalslaktet og hvilket produkt kan bli en evig klassiker? Vi har smakstestet nyhetene for deg.

Aller først - her er sjokoladenyhetene.

Daim Orange, Orkla

Antall smakstestere: 13

Totalscore: 4,3

Foto: Produsenten

Denne blir likt av panelet, men appelsinfansen er litt skeptisk.

– Den smaker appelsin, men dessverre også litt kunstig. Den mister den skikkelige Daim-smaken. Her holder jeg meg til originalen, sier en som gir terningkast 3.

– Best i denne testen! Appelsinsmaken her er akkurat passe, svarer en annen tester som gir en solid femmer.

– Appelsinsmaken er litt lite fremtrendende melder en annen, som har gitt en firer.

Freia Premium Rustikk med røstet mais, sprø ris og hasselnøtter

Antall smakstestere: 12

Totalscore: 2,9

Foto: Produsenten

Her er ikke panelet helt fornøyd.

– Svært kjedelig og fullstendig fiasko. Denne får juling av Smash, for en skuffelse, skriver en tester som kun gir ett øye på terningen.

– Smaker som sjokolade-knekkebrød, kjedelig, skriver en som triller til en toer.

– Litt kjedelig og flat smak, for lite søt. Definitivt sjokolade for voksne, dette!, sier en annen som også gir en toer.

De som liker denne er fan av sprøheten til sjokoladen.

– Denne er classy. Fin, crunchy følelse, skriver en som gir en femmer.

Freia Firkløver appelsin og havsalt

Antall smakstestere: 14

Totalscore: 4,7

Foto: Produsenten

Dette er testpanelets favoritt av sjokoladene. Her får flere i panelet både lyst til å dra på tur og flere mener den minner om en skikkelig klassiker fra Freia, nemlig den runde appelsinsjokoladen.

– Oh, dødsgod. Smaker veldig likt som den runde appelsinsjokoladen, den hadde jeg helt glemt. Finnes den fortsatt? Dette er uansett en god erstatter, skriver en som gir toppscore.

– Ultimat tursjokolade, skriver en som gir terningkast fire.

– Fresh oppdatering av den litt kjedelige Firkløveren, skriver en som gir treningkast fem.

– God balanse av salt, men kunne med fordel vært litt søtere. Sjokolade-smaken drukner i alt annet. Helt grei, men tror ikke den blir en slager med så mye sjokolade på markedet, skriver en annen som også gir en firer.

Freia Melkesjokolade med pepperkake

Antall smakstestere: 14

Totalscore: 3

Foto: Produsenten

Her er panelet delt, de som elsker denne liker den virkelig og gleder seg til jul av smaken. De aller fleste er dog ikke fans, og mener den er kvalmende, for søt og litt rar.

– Sjokoladeversjonen av Mariah Careys «All I want for x-mas»: Fungerer kun i desember – fæl resten av året, skriver en som gir en firer.

– Dette var veldig rart, skriver en som gir to på terningen.

– Litt kvalmende, blir bare feil. Terningkast «nei», skriver en som gir en toer.

– Som å spise sjokolade med pepperkake-deig, skriver en annen, som gir en firer.

– Oi, denne smaker faktisk skikkelig pepperkake! Bare at den i tillegg er trukket i sjokloade! Julestemning på topp, skriver en som gir fem på terningen.

Så skal vi over på den kjølige delen av testen, nemlig høstens is-nyheter!

Hennig Olsen Sørlandsis Cookies kanel og kardemomme

Antall smakstestere: 26

Totalscore: 2,5

Foto: Produsenten

Her gir de fleste testerne det glatte lag, selv om noen får julevibber av denne kombinasjonen mener de fleste at det er for mye kryddersmak.

Dette er smakstestens taper.

– Dette ble helt feil. Kanelen passer på grøt!, skriver en som gir en toer.

– Fyttikatta! God jul..., skriver en som gir en ener.

– For mange smaker på én gang.

– I overkant mye kryddersmak, skriver en som gir en ener.

Noen mener likevel at den er god, og sammenligner den med en skikkelig kanelbolle-klassiker.

– Veldig god. Smaker kanelbolle, men...kardemomme?, skriver en som gir en femmer.

– Smaker veldig bra! Hvis man liker kanel, så minner den litt om Ben & Jerry's Cinnamon Buns, skriver en annen som også gir fem.

Sørlandsis duo vanilje- og sjokoladesmak

Antall smakstestere: 18

Totalscore: 3,9

Foto: Produsenten

Flere i panelet legger merke til at dette er en slags tress-is uten jordbær og synes det er bra.

I tillegg lar mange seg også forlede av den store blå merkingen på boksen som sier «uten tilsatt sukker». Isen er nemlig ikke sukkerfri, som mange tror. Den har naturlig sukker fra melk, men den er altså ikke tilsatt ekstra sukker.

– Denne smaker som soft shake, skriver en som gir en femmer.

– Blir bedre for hver bit. Vaniljen leverer til en sekser, skriver en som trekker litt ned for sjokoladesmaken og gir en femmer.

– Veldig god. Klart er den ikke bedre enn variantene med sukker, men den beste «sunnere» isen på lenge, skriver en som gir en sekser.

Flere kommenterer at isen blir litt kjedelig og tam på smak.

– Litt tam, smakte ikke mye forskjell på vanilje og sjokolade, skrive en som gir en treer.

– Standard hvit-brun-is, skriver en som gir en firer.

Hennig Olsen Julebrus-is Rød

Antall smakstestere: 12

Totalscore: 3,3

En julebrus-is virker jo nesten for godt til å være sann, sant? Vel, ifølge våre testere er det ikke helt sånn. Her er det virkelig delte meninger, og spesielt dreier det seg om isen smaker julebrus - eller ikke.

Det skal nevnes at denne også finnes i brun-versjon, for dem som måtte mene at ekte julebrus er brun, ikke rød. For ordens skyld - vi har kun testet den røde.

– Genialt! Som er kinderegg med bonus. Eneste feil er at julebrus alltid er brun, sier den mest imponerte av smakstesterne, og kliner til med en sekser.

– Veldig søt, men god på smak. Synes den smaker som julebrus, sier en som gir en firer.

De som er kritiske her, mener det er smaken det er noe galt med.

– Kulere navn enn smak. Det smaker et hint av våt sten, sier en som gir en toer.

– Smaker ikke julebrus, bare syntetisk, skrive en som gir en treet.

– Den er god, men smaker ikke julebrus!, skriver en som gir en firer.

Hennig Olsen Isabella Halloween

Antall smakstestere: 17

Totalscore: 3,7

Foto: Produsenten

Denne isen er en vaniljeis med sjokoladeovertrekk som har appelsinsmak. En litt uventet kombinasjon mente mange i panelet, men den falt i smak hos flere, spesielt fordi den er litt frisk.

– Frisk og god, men den er mer påske enn Halloween, sier en som gir en femmer.

– Den var god og har fin farge, men den kunne sett litt mer Halloween ut, skriver en som gir en firer.

Kritikerne mener det mangler litt på smaken.

– Både vaniljeisen og appelsin-trekket er litt tom i smak, sier en som ga en treer.

Hennig Olsen Inspira premium hasselnøtt

Antall smakstestere: 20

Totalscore: 5

Foto: Produsenten

Her har vi isen som fryser ut alle de andre i is-testen og er den solide vinneren. Nydelig, fantastisk og god er ord panelet bruker for å beskrive denne sjokolade- og nøttefesten på boks.

– Veldig god! Minner om kinder bueno, skriver en som gir toppscore - terningkast seks.

– Vinneris! Nesten bedre enn sex, skriver en annen, oppglødd smakstester og gir terningkast seks.

– Veldig god is. God smak av hasselnøtt og bra konsistens, skriver en annen fan som gir en sekser.

– God smak, men litt mektig. Passer til en espresso, tipser en som er litt mer moderat og gir en firer.

Etter vår smakstest fordeler poengene seg slik:

Inspira premium hasselnøtt: 5

Melkesjokolade appelsin og havsalt: 4,7

Daim orange: 4,3

Duo vanilje- og sjokoladeis: 3,9

Isabella halloween: 3,7

Rød julebrus-is: 3,3

Melkesjokolade med pepperkake: 3

Freia premium rustikk: 2,9

Cookies kanel og kardemomme: 2,5