Søte nyheter: To is utpeker seg, men én sjokolade fikk juryen til å vemmes

Heftig konkurranse mellom melkesjokolade-is og mango-is, men «alle» hatet kombinasjonen melkesjokolade og ostekake.

NB. Denne testen ble utført før koronakrisen og tiltakene fra FHI ble iverksatt.

At våren er i anmarsj betyr også nye produkter i butikkhyllene. Denne gang har Nettavisen testet is- og sjokoladenyheter fra Hennig Olsen og Freia.

Slik har vi testet: Testen er uhøytidelig gjennomført, med til sammen 30 personer fra Nettavisen som har smakt og gitt karakter fra 1 til 10, hvor 10 er best. Poengsummen som oppgis er snittet av summen produktet har fått av testerne.

I denne testen var det mye som havnet midt på treet, men to is som utmerket seg – og én sjokolade tok bunnplasseringen med klar margin.

Alle først ut er fem iskremer i boks, et samarbeid mellom Mondelez, som eier Freia, og Hennig Olsen.

Japp på boks

Poeng: 4,3. Smakstestere: 6 personer.

Japp i is-form er ikke noe nytt, men denne gang er det altså i boks den får prøve seg, med vekslende hell.

– Hadde håpet denne skulle være som Japp-isen, men på boks. Dessverre smakte den for lite karamell. Poeng: 8.

– God, men veldig søt. Poeng: 5.

– Veldig god, men nå smakte jeg kun øverste lag, med masse sjokolade. Frykter den er kjedelig lenger ned. Poeng: 6.

Melkesjokolade på boks: Testens bronsjevinner

Poeng: 8. Smakstestere: 7 personer.

Her har Hennig Olsen forvandlet den klassiske melkesjokoladen til boks, og det har det gjort på mesterlig vis, mener våre smakstestere.

– Ja! Dette er isen alle melkesjokolade-junkier har ventet på. Poeng: 10.

– Blir aldri feil med melkesjokolade! Poeng: 8.

– God øverst med sjokoladelokket. Litt kjedelig lenger ned. Poeng: 6.

Oreo på boks

Poeng: 7,3. Smakstestere: 8 personer.

Oreo har blitt en favoritt for mange, og den imponerer også i denne nye is-varianten.

– Klassisk Oreo-is. Minner litt om McFlurry med Oreo-strø. Poeng: 8.

– Nydelig! Masse smak Poeng: 9.

– Smaker kald oreo-kake. Ikke nok is-følelse. Poeng: 5.

– Nam, den var god! Poeng: 9.

Daim på boks

Poeng: 4. Smakstestere: 6 personer.

– God, men for lite Daim-smak. Poeng: 5.

– Skuffende, veldig kjedelig, lite smak. Poeng: 5

Non stop på boks

Poeng: 4,9. Smakstestere: 7 personer.

Her er det delte meninger, men flere av smakstesterne påpeker at Hennig Olsen og Freia har vært for gjerrige med non stop-en.

– Nam! Klassisk vanilje med non stop. Ikke for mye, ikke for lite. Poeng: 5.

– 10 av 10, men trenger mer non stop nedover i boksen. Poeng: 10.

– Non-stop og is bare funker ikke. En drøm for alle barnehagebarn, elendig i praksis. Poeng: 2.

Melkesjokolade-is på pinne: Sølvplass i testen

Poeng: 8,4. Smakstestere: 18 personer.

Om ikke det var nok av sjokolade i is-form, så har Hennig Olsen dristet seg til å lage klassikeren Melkesjokolade på pinne. Man skal ikke tukle med en klassiker, men ifølge vårt panel er dette samarbeidet mer enn velkomment.

– Sjeldent prøver man noe som smaker nøyaktig som forventet, men denne gjør det. Er som pin-up med mer sjokolade. Poeng: 8.

– Smaker iskald melkesjokolade. Kan ikke bli bedre. Poeng: 10.

– Dette kan erstatte pin-up hvilken som helst dag. Poeng: 10.

– Smaker som kald melkesjokolade - god, og jeg er egentlig ikke glad i sjokolade-is. Poeng: 8.

Mochi-is

Poeng: 4,9. Smakstestere: 8 personer.

Den japanske desserten mochi er ikke så vanlig her til lands, men mochi-is har de siste årene dukket opp i flere butikker. Når den nå blir allemannseie er det en del som ikke helt forstår hvorfor den behøver å bli akkurat det, mens andre jubler.

– Kul konsistens, slapp smak, Poeng: 5.

– Kald å holde, men deilig lett og frisk smak. Den smaker like godt som den luksus-mochien du får på Jacobs! Poeng: 5.

– Slik skal Mochi-is smake og til en litt bedre pris enn det som finnes i dag! Perfekt etter den har tint noen minutter. For en opptur. Poeng: 9.

– Slapp pupp! Poeng: 2.

– Deigete guffe for spesielt interesserte Poeng: 2.

Crème Mandel Mini

Poeng: 5. Smakstestere: 3 personer.

Her har Hennig Olsen rett og slett forminsket en av sine klassikere, og for noen er det en hit, andre smakstestere fatter ikke poenget med verken isen eller størrelsen.

– Skuffende lite smak, men ålreit størrelse og konsistens. Poeng: 3.

– Smaker som den alltid har, bare i mindre format. Poeng: 8.

– Det er ikke størrelsen det kommer an på! Poeng: 7.

Crème Mandel Vegansk

Poeng: 5,6. Smakstestere: 5 personer.

Til forskjell fra den nye mini-versjonen, er denne isen i full størrelse, men den er også vegansk. Her er virkelig splittede meninger blant smakstesterne.

– En gedigen fiasko! Fyllet blir bare borte i munnen og smaker ingenting med et hint av moralsk selvgodhet. Fortjener ikke 1-er engang. Poeng: 0.

– Nydelig!! Fullt på høyde med is basert på dyrelivet. Poeng: 9.

– Veldig godt, vegansk alternativ! Poeng: 10.

– God konsistens, null smak. Poeng: 2.

– Dette er ikke is. Unngår 1 pga. sjokoladen. Poeng: 2.

Crème hvit sjokolade cookies

Poeng: 6,3. Smakstestere: 12 personer.

Flere og flere prøver seg på varianten hvit sjokolade og cookies, men det er likevel et lite stykke til toppen for denne Crème-varianten.

– Godt konsept, middels gjennomføring! Litt kjedelig i smaken og den hvite sjokoladen er ikke helt det den burde være. Poeng: 6.

– Helt ok, men du får ikke lyst på mer. Poeng: 5.

– Verdt å få vondt i magen for #laktoseintolerant. Poeng: 8.

Nude jordbær

Poeng: 7,6. Smakstestere: 12 personer.

Her lover Hennig Olsen 80 prosent frukt og 100 prosent naturlig is. Flere av smakstesterne er skeptiske til sunn is, men får seg en real overrraskelse.

– Kjempegod, naturlig jordbærsmak. Poeng: 9.

– Kan fryse mine egne jordbær. Ikke is. Poeng: 3.

– Kjempegod! Kan kjøpe til ungene når de mase om is hver dag i sommer, uten å føle at de får i seg for mye sukker og kunstige tilsetninger. Smaker sommer! Poeng: 10.

Nude mango: Testvinner

Poeng: 9,6. Smakstestere: 8 personer.

Om broren Nude jordbær ble godt likt av smakstesterne, er det ingenting mot hvor godt de liker Nude i mangovariant. Her er det så godt som toppscore for frukt-isen og panelet både spiser opp og klapper i hendene over hvor mango denne faktisk smaker.

– Jeg elsker mango og denne isen er en perfekt is til mangoelskere. Smaker mango og det er bra! Poeng: 10.

– Oi! Dette er rett og slett fryst mango. Frisk, god og oppleves sunn. Poeng: 10.

– Mango på pinne, rett og slett. Poeng: 10.

– Smaker herlig med mango, føles veldig frisk og sommerlig. Ble til slutt et ørlite knepp for mye mango, men det er småpirk! Poeng: 8.

Freia Sjokopinner

Poeng: 4,9. Smakstestere: 14 personer.

Dette irriterer smakstesterne, fordi selv om den er litt kjedelig, blir de aller fleste litt hekta.

– Avhengighetsskapende selv om den er litt tam i smaken. Poeng: 8.

– Som Twix. Kjedelig, men god. Poeng: 7.

– En sjokolade som du får lyst til å spise mange av, men uten at du skjønner hvorfor. Poeng: 5.

– En vare ingen trenger. Poeng: 2.

Mørkere melkesjokolade original

Poeng: 4,4. Smakstestere: 5 personer.

En melkesjokolade, bare mørkere, sier du? Denne er det få av smakstesterne som har ønsket seg, og en smakebit endret svært lite på det.

– Smaker ikke mørk sjokolade. Lite smak, tam og kjedelig. Poeng: 3.

– Ganske god. Mørk sjokolade med smak av melkesjokolade. Poeng: 6.

– Kjedelig. Hadde heller kjøpt mørk sjokolade. Poeng: 3.

Mørkere melkesjokolade salt karamell

Poeng: 3,8. Smakstestere: 5 personer.

– Kvalmende. Smakte mer brent enn karamell. Poeng: 2.

– Veldig god og fyldig smak, med deilig salt karamell. Poeng: 8.

– Kjedelig. Poeng: 3.

Premium rustikk hasselnøtter og røstede mandler

Poeng: 7,9. Smakstestere: 9 personer.

Her virker det som at denne relativt enkle sjokoladen treffer en nerve hos smakstesterne, selv om noen synes at mørk sjokolade rett og slett blir for mørkt.

– Fortsatt ikke helt ypperste belgiske kvalitet, men dette er den beste fra Freia. Nydelig knas, god og fin mørk sjokoladesmak. Poeng: 9.

– God, men litt for mørk. Poeng: 6.

– Fantastisk! Poeng: 10.

Freia melkesjokolade jordbær-ostekake: Jumboplassering!

Poeng: 1,1 Smakstestere: 14 personer

Testens utvilsomme taper med en latterlig lav poengsum. Dette er ikke bare et fall, ifølge våre smakstestere, det er en grundig face-plant som stinker gammel ost.

– Smaker som at ingrediensene er gamle. Ville ikke spist om det var det eneste alternativet. Poeng: 1.

– Ikke noe god! Søt og udelikat. Angrer på at jeg smakte på den. Poeng: 1.

– Dette er det jævligste jeg har smakt. Jeg ble kvalm Minner meg om gammel Gjende-kjeks. Hvem i alle dager kom på denne ideen? Blir stryk fra meg. Poeng: 0.

– Helt grusom! Kvalm og fylt med krem som minner mer om oppkast enn ostekake. Poeng: 1.

SLIK ENDTE TESTEN AV SØTE NYHETER: Nude mango: 9,6 poeng. Melkesjokolade-is på pinne: 8,4 poeng. Melkesjokolade-is på boks: 8 poeng Premium rustikk hasselnøtter og røstede mandler: 7,9 poeng. Nude jordbær: 7,6 poeng. Oreo på boks: 7,3 poeng. Crème hvit sjokolade cookies: 6,3 poeng. Crème Mandel Vegansk: 5,6 poeng. Crème Mandel Mini: 5 poeng. Freia Sjokopinner: 4,9 poeng. Freia Sjokopinner: 4,9 poeng. Mochi-is: 4,9 poeng. Non stop på boks: 4,9 poeng. Mørkere melkesjokolade original: 4,4 poeng. Japp på boks: 4,3 poeng. Daim på boks: 4 poeng. Mørkere melkesjokolade salt karamell: 3,8 poeng. Freia melkesjokolade jordbær-ostekake: 1,1 poeng.

