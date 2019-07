Spennende møte

Den svært så allsidige og innovative elektronikeren Bendik Baksaas har skapt et eget univers sammen med folkemusikere og andre frilynte.

I løpet av et arbeidsopphold i Hallingdal kom Bendik Baksaas for første gang skikkelig i kontakt med den vokale tradisjonen i norsk folkemusikk. Det har ført til at frøet blei sådd som nå har materialisert seg i et fruktbart samarbeid mellom Baksaas´ komposisjoner, synther og fløyte og kvederene Silje Risdal Liahagen og Gunnlaug Lien Myhr og Helga Myhr - mor og datter - og der sistnevnte også spiller hardingfele. I tillegg krydrer også trompeteren Kristoffer Eikrem også musikken på smakfullt vis.

Melodiene som har lange tradisjoner blir her omfavna av et lydlandskap verken vi eller folkemusikken har hørt tidligere. Baksaas har lytta og fornemma det djupe og tidløse i dette universet og med alle sine muligheter til fargelegging og utvidelse av vår oppfattelse av hva denne tradisjonen er, har han lagt flere nye dimensjoner til det de tre kvederene har skapt som utgangspunkt for denne annerledes ekskursjonen.

De musikalske møtene får god tid til å utvikle seg og det gir oss som lyttere en mulighet for ro og tid til ettertanke. Bendik Baksaas, Helga Myhr og de andre har skapt noe de er helt aleine om og det er en fin start for min del i møte med Jazzlands nye underbruk OK World.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.