Spesielt én ting med Brad Pitts prestasjon i «Once Upon a Time in Hollywood» imponerte Leonardo DiCaprio: - Jeg tenkte: «Åh, herregud»

De to stjernene ble gode venner og Pitt imponerte DiCaprio. Selv imponerte sistnevnte regissør Quentin Tarantino med sitt forslag som ble viktig for filmen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Natt til mandag norsk tid avholdes den 92. Oscar-utdelingen i Hollywood i Los Angeles. Der er det forhåpninger om at «Once Upon a Time in Hollywood» vil stikke av med minst én pris.

Filmen som er regissert av Quentin Tarantino (56), og har Brad Pitt (56), Leonardo DiCaprio (45) og Margot Robbie (29) i hovedrollene, er nominert i hele ti kategorier, og vant tidligere i år tre Golden Globe-priser.

Handlingen i filmen finner sted i Los Angeles i 1969, og Leonardo DiCaprio spiller skuespilleren Rick Dalton, som er inne i en nedadgående spiral. Brad Pitt spiller Daltons bestevenn og stuntmann, Cliff Booth, og en del av filmen handler om hvordan de to navigerer i det som blir beskrevet som slutten av Hollywoods gullalder.

Se filmens trailer under:

Under promoteringen av filmen og i den såkalte prisutdelingsesongen har imidlertid én ting blitt helt klart, nemlig at det ikke bare er på skjermen at Pitt og DiCaprio er venner. Flere ganger har de to både lovprist og tullet med hverandre, noe som har blitt lagt godt merke til blant filmsupportere.

VENNER: Brad Pitt og Leonardo DiCaprio fikk et godt forhold under innspillingen av filmen. Foto: Doug Peters (Pa Photos/NTB Scanpix)

Brad Pitt har blant annet avslørt hva Leonardo DiCaprio kaller ham, og DiCaprio har fortalt om hva som virkelig imponerte han med Pitts prestasjon. Det har imidlertid også kommet fram at de to stjernene får litt forskjellig behandling fra paparazziene.

Spesielt kallenavn på Brad Pitt

Både Leonardo DiCaprio og Brad Pitt er nominert til Oscar for deres prestasjoner i «Once Upon a Time in Hollywood». Pitt er favoritt til å stikke av med statuetten for beste mannlige birolle. 56-åringen har allerede vunnet en Golden Globe-, BAFTA- og Screen Actors Guild-pris for sin rolle i filmen.

I takketalene har Pitt vist seg fra sin humoristiske side. Han fortalte blant annet at han planla å ta med seg moren sin på en av prisutdelingene, men at alle han står ved siden av blir koblet av tabloidene som en potensiell kjæreste, så det ville blitt rart.

Da filmstjernen takket for prisen under Golden Globes, avslørte Pitt at han bruker initialene til DiCaprio som kallenavn, før han kom med et lite spøkefullt stikk til sin skuespillerkollega.

- Jeg vil også takke min våpenbror, LDC. Før «The Revenant» pleide jeg år etter år å se medskuespillerne hans vinne priser og takke ham inderlig, og nå vet jeg hvorfor. Han er en stjernespiller, han er en gentleman. Jeg ville ikke ha vært her uten deg. Jeg takker deg.

- Men samtidig … jeg ville delt tredøren, sa Pitt med klar referanse til sluttscenen i «Titanic», der mange på internett mener at det var plass til DiCaprios karakter på døren Kate Winslet ligger på i vannet for å redde livet.

Senere har Pitt fortalt med glimt i øyet at DiCaprio har noe spesielt kallenavn for han.

- «Lover». Han kaller meg elsker. Det er litt forvirrende, men jeg går med på det, sa Pitt med et smil. Han bekreftet at de to fikk et godt forhold under innspillingen.

- Jeg lo mye med ham. Det er den greia med å vite at du har den beste av den beste på andre siden av bordet som holder i stand scenen sammen med deg. Det er en enorm lettelse i det.

Leonardo DiCaprio ble imponert

Leonardo DiCaprio har også vært åpen om at han og Brad Pitt ble gode venner da spilte inn «Once Upon a Time in Hollywood».

- Forholdet vårt satt med en gang. Vi klikket fra dag én, uttalte DiCaprio til Deadline.

- Det trengte ikke mye forarbeid. Vi snakket om manuset, og vi visste instinktivt dynamikken og relasjonen, og hvem disse gutta var for hverandre, fortsatte DiCaprio.

HOVEDROLLER: Brad Pitt som stuntmann Cliff Booth og Leonardo DiCaprio som skuespilleren Rick Dalton.

Det at filmen handler om filmindustrien var noe som bidro til det gode forholdet mellom de to stjernene, både på og av skjermen.

- Begge kjente seg igjen i forholdet de to karakterene har i filmen, støtten de gir hverandre. Etter å ha vokst opp i denne industrien på omtrent samme tid og sted, så bare klikket vi inn til disse menneskene. Det var en veldig naturlig, implisitt forståelse. Det var fantastisk å jobbe med Brad, sier Leonardo DiCaprio.

45-åringen husker spesielt én ting som imponerte han med det han så av sin medskuespiller. Brad Pitts karakter er ikke alltid den mest snakkesalige, men gjør likevel inntrykk i hver scene i form av sin tilstedeværelse.

- Det som imponerte meg så mye med Brads prestasjon, var at det er en veldig særegen egenskap og et håndverk å være i stand til å gjøre den type komplett, behersket kulhet, og holde skjermen på den måten.

- Jeg tenkte: «Åh, herregud». Det var så utrolig imponerende, det han klarte å gjøre med den karakteren. Vi hadde vår egen dynamikk på settet, men da jeg så filmen, så tenkte jeg: «Wow».

Overbeviste Tarantino

Leonardo DiCaprio får sterk konkurranse om Oscar-en, spesielt av Joaquin Phoenix, som hittil har gjort rent bord på prisutdelingen for sin tolkning av hovedpersonen i filmen «Joker».

Rollefiguren DiCaprio spiller i «Once Upon a Time in Hollywood» ville imidlertid vært storfornøyd bare med å ha blitt nominert til en så prestisjetung pris som Oscar, skal vi tro DiCaprio.

- Jeg tror Rick Dalton ville vært i ekstase, sier stjerneskuespilleren og fortsetter:

- Denne filmen er på mange måter Quentins kjærlighetsbrev til Los Angeles og hele denne bransjen. Rick var på vei til å bli overflødig, og personifiserte den store, kulturelle omveltingen i bransjen. Det var en stor glede å gjøre forarbeidet om den perioden med Quentin.

REGISSØR: Quentin Tarantino sammen med Margot Robbie, som også har en av hovedrollene i «Once Upon a Time in Hollywood». Foto: Hahn Lionel/abaca (Pa Photos/NTB Scanpix)

Regissør Quentin Tarantino er ikke kjent for å tillate mye improvisasjon i filmene sine og foretrekker som oftest at skuespillerne holder seg til manuset han har skrevet. Han gjorde imidlertid et unntak da Leonardo DiCaprio kom med et forslag.

På et tidspunkt av filmen skal Rick Dalton spille inn en pilotepisode av western-serien «Lancer». Leonardo DiCaprio foreslo da at Dalton skulle glemme replikkene sine.

- Leo sa: «Jeg tror jeg må kødde det til og glemme replikkene». Jeg ville bare gjøre Lancer-scenen min, men han sa: «Jeg vet at jeg ødelegger scenen din, men jeg tror det vil være bra for karakteren» forteller Tarantino.

Regissøren gikk med på å filme DiCaprios forslag, men ville også filme scenen som den stod i manuset. Tarantino tenkte at han uansett ville få viljen sin når de klippet sammen filmen. Men det var før han fikk se DiCaprios prestasjon.

- Med en gang vi filmet hans versjon, den som er i filmen, så tenkte jeg: «Ok, ok, selvfølgelig er det dette vi skal gjøre». Han hadde rett. Det var fantastisk og det ga filmen en historie som fungerte vidunderlig. Det viste at Daltons største fiende er han selv, forklarer Tarantino.

IMPROVISASJON: Leonardo DiCaprio tok replikkene på sparket under denne scenen, som viste seg å bli en filmens mest minneverdige.

Deretter filmet de to en improvisert scene der Dalton høylytt utrykker sin frustrasjon over tabben og livet generelt mens han ødelegger traileren. En scene Tarantino også karakteriserer som viktig.

- Jeg måtte si: «Ok, din drittsekk, du har rett».

Overrasket over parazzi-utspill

Natt til søndag vil vi få fasiten når det gjelder hvor mange Oscar-statuetter «Once Upon a Time in Hollywood» vil sikre seg.

Det som uansett er sikkert, er at filmen har sikret et vennskap som verden kan nyte mye av. Både Brad Pitt og Leonardo DiCaprio har antydet at de har lyst til å jobbe mer sammen i fremtiden.

Til tross for at begge har vært superstjerner i mange år, var dette den første spillefilmen de spilte i sammen. Livene til de to skuespillerne er på mange måter like, men det kan virke som kjendistilværelsen deres er ulike på i hvert fall ett område.

Under et pressemøte i forbindelse med lanseringen av filmen, kom stjernene inn på temaet om når de visste at de var blitt kjendiser. For Leonardo DiCaprio var det, kanskje ikke overraskende, etter at «Titanic» kom ut på kino.

Skuespilleren var tidlig i tjueårene på den tiden, og bodde hjemme hos moren sin ettersom han ikke hadde tatt seg tid til å kjøpe et eget hus.

- Og så kom «Titanic» ut, eller den hadde i hvert fall begynt å få oppmerksomhet, og jeg husker bare at det var fire SUV-er utenfor huset mitt en dag. Og jeg dro til butikken for kjøpe en brus eller noe sånn, og der var de fire SUV-ene og de bare fortsatte å følge etter meg hver dag i livet. Og jeg tenkte bare: «Ok, dette livet vil aldri bli det samme».

På spørsmål om det fortsatt skjer i samme grad, svarte DiCaprio noe overraskende «nei». Det fikk Brad Pitt til å bryte ut i vantro: «Gjør det ikke?». DiCaprio var imidlertid klar på at paparazziene ikke er så pågående som i Titanic-dagene.

- Ikke like mye lenge. Takk gud for det. Vanligvis er det som nå, når man har en film som kommer ut eller at man starter å promotere, at de på en måte er på deg mye mer. Men jeg har vært i stand til å komme meg bort mye mer og gå rundt ute, noe som er fantastisk, forklarte DiCaprio.

SUPERKJENDISER: Både Brad Pitt og Leonardo DiCaprio har vært i søkelyset i flere tiår. Foto: Michael Sohn (AP/NTB Scanpix)

Det var noe som ikke falt helt i god jord hos Brad Pitt.

- Jeg er litt misfornøyd med deg nå som du sier det. Åh, kompis, jeg er bare mat for søppelmagasinene. Jeg vet ikke. Det er sikkert på grunn av at privatlivet mitt er en katastrofe, sa Pitt spøkefullt.

Det er over tre år siden det ble kjent at Brad Pitt og Angelina Jolie skulle skilles. Siden da har Pitt blitt koblet til flere kvinner, noe han altså har tullet med en del i det siste. Fansen har også håpet det kan bli en gjenforening med eks-kona Jennifer Aniston.

Brad Pitt har også tidligere uttrykt frustrasjon over paparazziene, og hvordan det er for ham å bevege seg utendørs i visse byer som Los Angeles og spesielt New York.

- Det har alltid vært tøft for meg, det med paparazziene. Jeg har ikke noe frihet der. Og uten det, det tar det morsomme ut av det.

Pitt har i mange år hatt en spesiell måte å beskrive det på når noen spør han om kjendistilværelsen, noe som ofte skjer.

- Det er som å være den eneste gasellen ute på sletten. Og tigerne, du vet, de er der. De er i gresset. Og du har mistet flokken din. Du er ikke tilknyttet flokken lenger. Og det er det. Det er tapet av privatlivet, og det å bli jaktet på, sier Pitt.

Han har de siste årene fokusert mer på å være produsent gjennom selskapet sitt, Plan B Entertainmen og heller brukt sin stjernestatus til å sørge for at en film blir laget, noen ganger ved å spille en mindre rolle, som i «Big Short» og «12 Years a Slave».

De to filmene vant totalt fire Oscar-statuetter, og nå er det store forhåpninger til at Brad Pitt vil sikre seg sin første individuelle Oscar for sine skuespillerprestasjoner.

Oscar-utdelingen begynner omtrent 02.00 natt til mandag norsk tid.

