«Spice Girls»-stjernen er misfornøyd med Englands vibratorutvalg. Nå tar hun saken i egne hender

Mel B er i full gang med sin egen vibratorkolleksjon.

Det er ikke første gang den 44 år gamle «Spice Girls»-stjernen Melanie Brown, bedre kjent som Mel B eller «Scary Spice», skaper overskrifter med sine tidvis pikante sexvaner.

I en årrekke har det blant annet kommet frem bisarre detaljer fra det turbulente forholdet 44-åringen hadde til sin eksmann Stephen Belafonte (44), og flere ganger har hun blitt lagt inn på rehabilitering for sine angivelige alkohol-og sexavhengighetsproblemer.

Nylig skapte Mel B igjen furore i internasjonale medier etter at hun i et intervju med Piers Morgan (54) i talkshowet «Life Stories» kom med påstander om at hun og «Spice Girls»-kollegaen Geri Halliwell (46), bedre kjent som Ginger Spice, skal ha hatt sex med hverandre tidligere i karrieren.

Påstanden ble imidlertid slått hardt ned på av Halliwell selv.

Nå skaper Mel B altså overskrifter igjen med sine sexvaner. Denne gang for noe helt annet enn pikante utspill og rykter.

Egen vibratorkolleksjon

Ifølge The Sun lanserer Mel B nå sin egen vibratorkolleksjon etter at hun skal ha uttalt at hun ikke er tilfreds med utvalget av vibratorer England tilbyr.

Ifølge avisen skal 44-åringen selv ha tatt kontakt med ulike produsenter, og kolleksjonen skal angivelige være noe utenom det vanlige.

I tillegg til flere vibratorer, som blant annet likner leppestifter, har hun også laget en helt egen kolleksjon for menn.

Angivelig stor etterspørsel

Den nye vibratorkolleksjonen til Mel B skal ifølge avisen være nøye planlagt fra Mel B sin side.

I lang tid skal 44-åringen ha gjort grundig research rundt sexvaner til kvinner i England i dag, der flere blant annet skal ha etterspurt en vibrator som er like diskret som en leppestift.

Leppestiftvibratorer er noe som skal være svært etterspurt. Ifølge The Sun skal det trolig ikke være mulig å importere slike til England i dag.

Ifølge en talsperson for Mel B er den nye vibratorkolleksjonen til «Spice Girls»-stjernen allerede godt i gang, og noe superstjernen tar svært seriøst. Når den nye kolleksjonen vil være tilgjengelig for fansen er foreløpig ukjent.

- Dette er noe hun ønsker å gjøre ordentlig, og med de beste produsentene, har talspersonen for Mel B uttalt til avisen.