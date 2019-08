Spill det offisielle Game of Thrones-spillet gratis på Nettavisen

Du kan nå spille det offisielle Game of Thrones-spillet på Nettavisens nye spillportal.

Den første serien basert på Game of Thrones-universet er over, men det betyr ikke at du trenger å forlate Westeros helt.

På Nettavisen nye spillportal, spill.nettavisen.no, finner du blant hundre andre gratis spill også det offisielle nettleserspillet til Game of Thrones.

Game of Thrones-spillet er et strategispill hvor du bygger opp din egen by, og går til angrep på andre spillere.

Spillet kan spilles direkte i din nettleser uten noen form for installering på mobil eller datamaskin.

Her finner du spillet

Det offisielle Game of Thrones-spillet har alle de velkjente personene fra serien, og følger mytologien slik du kjenner den fra serien.

Ved å spille Game of Thrones får du de velkjente figurene fra serien som rådgivere.

Her finner du spillet

Spillet går enkelt ut på å bygge opp din egen hær, støttefunksjoner og erobre ressurser. Det man vil kalle et klassisk strategispill, men med lyd, land, figurer og alt annet fra TV-serien Game of Thrones.

Du kan se hvordan spillet fungerer i praksis i kamp under:

via Gfycat

Her kan du se hele oversikten over over alle spillene du finner gratis på spill.nettavisen.no