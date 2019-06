Spissneshorn døde på veien da det skulle bli sluppet ut i det fri

Spissneshornet Zambezi døde mens han ble flydd fra et naturreservat i Kent til Tanzania for å bli sluppet fri.

Det 17 år gamle neshornet, kalt Zambezi overlevde ikke transporten fra et naturreservat, det melder BBC.

Spissneshorn er utrydningstruet, og det finnes cirka 5.600 neshorn igjen. Det er organisasjonen The Aspinall Foundation som skulle frakte neshornet.

I en uttalelse sier organisasjonen at dødsårsaken er ukjent, men at de vil undersøke for å se om de kan lære noe.

Zambezi var født i fangenskap, og skulle nå bli flydd til Serengeti i Tanazania som del av et program for å få opp igjen antallet spissneshorn i regionen.

Organisasjonen har delt flere bilder av Zambezi, og det siste viser reisen hans ut i det fri.

Neshornet reiste sammen med flere som skulle passe på han under reisen.

I en uttalelse skriver The Aspinall Foundation at de har flyttet på åtte spissneshorn i Afrika, og at alle disse har vært suksessfulle. Disse neshornene skal ha bidratt til at minst 15 kalver har blitt født de siste 24 årene.

- Dessverre omkom Zambezi ombord på flyet. Som alle i The Aspinall Foundation er jeg sjokkert og knust av tapet, sier formann i organisasjonen, Damian Aspinall i uttalelsen.