Spøken endte i raseriutbrudd - årsaken får ikke TV-seerne se

Det renner over for Maria Moen Nordli i kveldens episode.

Obs, spoiler! Denne saken avslører deler av innholdet i onsdagens episode av «Paradise Hotel».

Even Kvam (21) og Maria Moen Nordli (27) kommer ikke helt overens på «Paradise Hotel» denne uken. Etter flere kommentarer sistnevnte ser på som ufine, renner det over.

Kvam og Moen Nordli ble nemlig partnere på Kvams første dag tilbake på hotellet, og han spør blant annet partneren om hun er «lett på tråden» bare kort tid etter at de har møtt hverandre. I tillegg reagerer Kvam på alderen til Moen Nordli, og lurer på hvorfor hun er med på «Paradise Hotel».

Etter at Moen Nordli bestemmer seg for å konfrontere 21-åringen med kommentarene kvelden etter, ender det hele i enda flere uenigheter mellom de to. Kvam mener Moen Nordli må «vaske ørene», og diskusjonen kommer ingen vei.

MYE PÅ EN GANG: Maria Moen Nordli hadde flere utfordringer i ukens «Paradise Hotel». Til slutt ble det for mye. Foto: Roy Darvik (NENT)

Når en allerede sårbar Moen Nordli deretter blir offer for en «prank» går det helt i svart.

Se raseriutbruddet i videoen øverst i saken!

– Dårlig gjort og respektløst

Det er Mohamed Elh'babi (22), eller «Simo» som han kalles, som bestemmer seg for å kaste en gresshoppe mot Moen Nordli.

27-åringen, som allerede har hatt en relativt opphetet diskusjon med Even Kvam, reagerer umiddelbart med sinne.

Overfor Nettavisen forklarer hun at raserianfallet bunnet i en kombinasjon av flere kjipe ting på en gang.

KONFLIKT: Even Kvams kommentarer til Maria Moen Nordli fikk flere til å reagere. Det som derimot ikke kommer frem på tv er at flere tok opp problematikken med ham. Foto: Viaplay

– Første dagen kom jo Even inn, og vi fikk ikke en god start. Dagen etter brekker jeg tåa, og ligger hele natten og hyler i smerte. Jeg fikk ikke sove, og var mildt sagt sliten hele den dagen. Så snakket jeg med Even, og kom ingen vei. En kombinasjon av den diskusjonen, en brukket tå, utmattelse og gresshoppen ble for mye, sier Moen Nordli til Nettavisen.

– Jeg synes det var dårlig gjort og respektløst. Det var ikke så mye omtanke i den handlingen der, legger hun til.

Ukjent krangel i forkant

Mohamed Elh'babi sier til Nettavisen at han forstår hvorfor Moen Nordli reagerte som hun gjorde.

– Det var ikke det beste tidspunktet å gjøre det, men det som skjedde, skjedde. Og hun trengte å bli skremt litt, sier han.

22-åringen kan imidlertid fortelle at spøken kom som følge av en konflikt han selv hadde hatt med Kvam.

Diskusjonen kommer derimot ikke frem i dagens episode.

DÅRLIG SPØK: Mohamed Elh'babis spøk falt ikke i god jord hos Maria Moen Nordli. Foto: Roy Darvik (NENT)

Elh'babi forteller at han og de andre deltakerne fikk høre om konflikten mellom Moen Nordli og Kvam gjennom det han beskriver som «hviskeleken» inne på hotellet.

– Så ting går fra person til person, og til slutt kom det til meg. Så da jeg fikk høre at Even hadde sagt noe om at Maria var løssluppen eller noe sånt bestemte jeg meg for å ta det opp med ham, sier Elh'babi til Nettavisen og fortsetter:

– Jeg ble sint, og sa til han at den karen du er rundt moren din er den du skal være rundt de jentene her inne. Han tullet det bort med en eller annen vits og kom bare med andre ord for hore. Det ble mye frem og tilbake, og jeg ville bare glemme krangelen med Even. Så fant jeg en gresshoppe og tenkte det var på tide at noen andre også hadde det litt kjipt.

Elh'babi påpeker at det er viktig for ham å fremme verdiene han står for, også inne på hotellet.

– Det er respektløst å kalle noen hore eller noe i de baner. Så da jeg hørte at han hadde sagt noe sånt måtte jeg si fra.

Aldri et alternativ å trekke seg

Etter å ha fått rast fra seg sier Moen Nordli til de andre deltakerne at hun ikke orker mer. Å sjekke ut og reise hjem til Norge var imidlertid aldri et alternativ, forsikrer hun.

– Inni meg hadde jeg det bra og trivdes. Men jeg gikk på meksikanske, sterke smertestillende, hadde en partner som var sur på meg, jeg kunne ikke drikke, kunne ikke danse, det ble litt mye. Men jeg skulle aldri trekke meg. Jeg backer aldri ut av en fight, og står i ilden så lenge det varer, sier hun.

Det har foreløpig ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra Even Kvam til denne saken.