Spøker med Selena Gomez sine helseproblemer i ny TV-serie: – Usmakelig

Hvem som var Selena Gomez' nyredonor blir diskutert i humorserien «Saved by the bell». Det får fansen til å rase.

Fansen til Selena Gomez (28) raser på Twitter etter at den amerikanske tv-serien «Saved by the bell» gjorde et poeng ut av helseproblemene til sangeren i en av de nye episodene.

«Saved by the bell» var en stor hit på 80- og 90-tallet, og er nå tilbake i en ny drakt - der også flere av de originale skuespillerne returnerer.

Sangstjernen lider av lupus, og måtte i 2017 gjennomgå en nyretransplantasjon som følge av sykdommen. Den nye nyren fikk hun donert av bestevenninnen Fracia Raisa (32).

Selv har Gomez snakket åpent om helseproblemene, og flere reagerer på at det nå blir laget humor av det.

Forvirring rundt donasjonen

I «Saved by the bell»-episoden refereres nyretransplantasjonen til to ganger, ifølge E! News, der det i første omgang diskuteres hvem som donerte nyren sin.

– Jeg vet helt sikkert at moren til Justin Bieber var donoren, sier en av karakterene i serien.

– Du er en idiot. Det var Demi Lovatos nyre, sier en annen.

Utover dette kan man også se grafitti på veggen i bakgrunnen av en annen scene, der det er skrevet følgende:

«Har Selena Gomez i det hele tatt en nyre?»

– Usmakelig og unødvendig

Etter at episoden kom ut er det flere som har tatt til Twitter for å uttrykke sin misnøye.

«Hva skjer med dette showet og deres besettelse av Selenas helse? Dette er så usmakelig og unødvendig», skriver en.

«I hvilken verden trodde de dette ville være greit?» spør en annen, og får støtte av en tredje:

«Usmakelig. Ved å gjøre narr av en ung kvinnes helse sender de en beskjed til unge seere om at unge kvinners helseproblemer ikke er viktige. Dette er virkelig ikke greit».

Raisa, som altså donerte nyren til Gomez, har også delt sine tanker rundt problematikken. På Instagrams historiefunksjon skrev hun søndag at hun har fått en beklagelse fra produksjonen og de medvirkende i tv-serien.

«Noen av skuespillerne og produsentene har kontaktet meg personlig for å beklage for dette, og jeg setter virkelig pris på det», skrev hun, før hun rettet kritikk mot humorinnslaget:

«Men jeg vil si at denne unnskyldningen burde gå til alle donorer som føler seg støtt av dette. Det handler ikke om meg. Det handler om å sette pris på donorenes viktige rolle».

Donerer penger til Gomez

Produksjonsselskapet Peacock, som står bak «Saved by the bell», har siden delt en offentlig beklagelse.

«Vi beklager. Det var aldri vår intensjon å sette lys på Selenas helseutfordringer. Vi har vært i kontakt med teamet hennes, og vil donere penger til den veldedige organisasjonen hennes, The Selena Gomez Fund for Lupus Research ved USC», heter det i uttalelsen deres, som er gjengitt av blant andre Variety.

Som følge av den offentlige beklagelsen tok Raisa igjen til sosiale medier for å lufte tankene sine.

«Jeg setter pris på beklagelsen, men la oss ikke glemme donorene som potensielt sett ble støtet av å se grafittien på veggen», skriver hun på Twitter og følger opp med nok et innlegg:

«Som nyredonor vil jeg vise kjærlighet, og la andre donorer vite at de ikke er alene. Dere blir sett. Dere blir satt pris på. Dere er så modige, og deres uselviske handlinger blir satt veldig pris på».

