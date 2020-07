Spontan og responsiv sexlyst: - Mange føler at det er noe i veien med dem

Vet du hva «responsiv sexlyst» er? Det kan være lurt å lære seg.

Se på bildet over. Hva ser du?

Jo, du ser en mann som tar rundt kjæresten sin mens hun lager en kopp kaffe. Han kysser henne i nakken, hun ler og legger hendene sine på hans.

Men det er ikke alt. Vi kan nemlig anta at alle som har vært i et langt parforhold, kjenner igjen scenarioet. Da vet det også at det er to utfall her:

1) Hun snur seg, glemmer at hun i det hele tatt har satt på kaffe og har sex med kjæresten sin. Han blir glad.

2) Hun sier hun helst vil drikke kaffen, men at de kan se hva de får tid til etterpå. Han blir ikke like glad, men får kanskje også en kopp kaffe?

Men etter hennes smil og lette hånd-på-arm-bevegelse å dømme, ser det lovende ut for utfall én.

Hvis en sexolog hadde sett på bildet, ville vedkommende kanskje sett noe annet også; nemlig at mannen, som kanskje kjente på spontan sexlyst, forsøker å initiere sex med en kjæreste som har responsiv sexlyst.

Nå ville det vært å overanalysere litt. Vi ser tross alt bare på et øyeblikksbilde, illustrert på en litt klein måte, slik alle illustrajonsbilder har det med å gjøre.

Men at det finnes to typer sexlyst, spontan og responsiv, er et faktum. Og at det lønner seg å vite hvilken type kjæresten din har, er i alle fall et faktum.

Spontan og responsiv

Spontan sexlyst er når du får lyst på sex ute av det blå, som man sier. Men helt ute av det blå er det gjerne ikke, du har kanskje sett et sexy bilde, tenkt på sex eller sett en attraktiv person - og så kommer lysten med én gang.

Responsiv sexlyst er når man får lyst på sex som følge av berøring eller seksuell stimuli. Det kan være alt fra å få en klem og litt oppmerksomhet, til stimulering av kjønnsorganene.

- Den spontane lysten er det vi ofte tenker på som sexlyst. Men det er minst like vanlig å ha responsiv sexlyst, og det er verken dårligere eller mindre lystig, sier Gunhild Næss, sexologisk rådgiver ved Stavangersexologene, til Nettavisen.

SEXOLOG: Gunhild Næss understreker at det ikke er noe galt med deg selv om du sjelden kjenner spontan sexlyst. Foto: Siv Sivertsen

Mens mange av oss opplever spontan sexlyst når vi er nyforelsket, hovedsakelig fordi vi er nærmest ruset på hormoner, spenning og nysgjerrighet, vil de fleste få en mer responsiv lyst etter hvert som hverdagen inntreffer.

- Mange føler at det er noe i veien med dem fordi de ikke lenger sklir av stolen når de ser kjæresten sin, men det er ikke tilfellet. Så snart de får seksuell stimulering, så er de klare, og det er en like «god» lyst.

Kjønnsforskjeller

Spontan vs. responsiv sexlyst har vært diskutert i sammenheng med lanseringen av «kvinnelig Viagra». Visst er det fristende å ta en pille mot nedsatt sexlyst, men er det så enkelt?

Sexologene tror ikke det.

Sexforsker Emily Nagoski mener problemet er at vi ikke anerkjenner at mange kvinner har responsiv sexlyst, og derfor ikke får lyst på sex ute av det blå på samme måte som menn. Det betyr imidlertid ikke at kvinner trenger en pille, de trenger kanskje bare å bli berørt eller stimulert.

Ifølge Nagoski så har 70 prosent av menn hovedsakelig spontan sexlyst, mens det samme bare gjelder for 10 til 20 prosent av kvinner, skriver Psychology Today.

- Jeg har ikke statistikk på dette, men det jeg vet er at det er svært få menn som kommer til meg denne problematikken, sier Næss, og fortsetter:

- Når det er sagt, så har vi lett for tenke at menn vil ha sex hele tiden. At de skal ha spontan lyst, og at det er lite mandig å ikke ha lyst på sex. Jeg er ganske sikker på at mange menn også har responsiv lyst.

Ulike tenningsmønster

Hvis vi ser på bildet øverst igjen, og ser for seg at det ender i utfall nummer 2, altså ingen sex men to kopper kaffe, hva tror vi er årsaken?

Det kan naturligvis være så mangt, men gitt at mannen har sittet i sofakroken og fått et innfall basert på sin spontane sexlyst, for så å forsøke å initiere sex med en partner som har responsiv lyst, så er det ikke nødvendigvis slik at hun får lyst av berøring heller.

Det feminine tenningsmønsteret er (naturligvis) litt mer komplisert.

Sexolog Bianca Schmidt har tidligere gitt oss en grundig innføring i dette, og vi gjentar gladelig:

Menn er generelt mer visuelle og direkte i sitt tenningsmønster, altså kan de bli raskt tent hvis de ser noe eller noen de liker eller visualiserer noe som tenner dem. Også kjent, nå også for dere, som spontan sexlyst.

- Menn er også velsignet med en sunn dose testosteron, som gjør at de er mer våkne og i kontakt med seksualiteten sin. De er i tillegg ganske forutsigbare i sitt tenningsmønster. Det som tenner en mann på mandag, tenner ham også på torsdag og lørdag, sier Schimdt.

Det samme gjelder generelt ikke for en kvinne. Det som tenner henne på tirsdag, trenger ikke fungere på søndag.

Hennes tenningsmønster er langt mer flyktig, og avhenger i større grad av en stemning som gir god følelse av nærhet og trygghet med en liten dose romantikk for å få lyst på sex.

Avgjørende faktor

Altså: Hvis mannen på bildet, som i vårt eksperiment agerer spontant, kan ta seg fem minutter til å spørre hvordan dagen hennes har vært, kanskje hjelpe til med å rydde opp litt på kjøkkenet og deretter legge armene rundt henne - så har han nok bedre sjanse for å lykkes.

- Når en mann tennes umiddelbart går han kanskje rett bort til dama, tar tak i henne og signaliserer at han vil ha sex ved for eksempel å putte hånda under skjorta hennes. For en kvinne, som kanskje står og tenker på hva hun skal lage til middag og er langt unna det samme sex-landskapet som mannen er, så oppleves dette som brått og invaderende, forklarer Schimdt, og legger til:

- Når en mann insinuerer sex på en typisk maskulin måte, trigges ofte kvinnen negativt og så skrur man av det feminine tenningsmønsteret.

Sånn. Da er oppskriften levert.

Men fordi sexlyst er styrt av så mange faktorer, så er det jo en viss mulighet for at det ikke fungerer likevel.