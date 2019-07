Spurte ikke klubben om lov før han spilte Norway Cup-kamp: - Jeg har ikke noe på en hockeybane å gjøre hvis jeg klarer å bli skada her

Mats Zuccarello var ikke redd for å bli skadet under årets kjendiskamp på Norway Cup.

Det siste halvåret har ishockeystjernen Mats Zuccarello (31) gjort flere klubb-bytter. I februar ble det kjent at New York Rangers solgte han til Dallas Stars, og drøye fem måneder senere ble det kjent at Zuccarello selv valgte å gå til ishockeyklubben Minnesota Wild - til en svimlende sum på 256 millioner kroner.

At det er voldsomt press på den norske ishocketstjernen om dagen er det ingen tvil om. Likevel dukket opp han opp på Ekerbergsletta i Oslo onsdag, anledning kjendiskampen på Norway Cup.

For selv om det ikke er altfor lenge til ishockeysesongen er i gang, var ikke Zuccarello det minste bekymret for skader under kampen mot uprofesjonelle kjendis-fotballspillere.

- Jeg har ikke noe på en hockeybane å gjøre hvis jeg klarer å bli skada her, fortalte han til Nettavisen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Spurte ikke klubben om lov

Men selv om han selv ikke er redd for å skade seg rett før en ny sesong med ny klubb, har han imidlertid ingen anelse om hva den nye ishockeyklubben mener om at han deltar på sportslige arrangement som Norway Cup.

- Jeg vet ikke, jeg har ikke spurt dem om lov, fortalte han til Nettavisen.

- Jeg regner jo med det går fint. Nå ble jeg jo ikke skada, så nå er det ikke noe å snakke om, legger han til.

Ny leder

Hvem han eventuelt skulle spurt, er imidlertid et annet spørsmål.

Tirsdag bekreftet nemlig Minnesota Wild i en pressemelding at klubbens daglige leder Paul Fenton er ferdig i klubben.

Fenton ble mai i fjor ansatt som bare den tredje daglige lederen i klubbens historie. I januar fulgte han draften for klubben og endte opp med å bli enig med Mats Zuccarello om en kontrakt verdt 30 millioner dollar (260 millioner kroner) over de fem neste sesongene.

Zuccarello, som scoret et praktmål i kjendiskampen under Norway Cup på Ekeberg onsdag, ble konfrontert med avgangen til Fenton av VG.

- Det er alltid trist når noen får sparken. Men jeg har ikke møtt ham og har ikke noe forhold til ham, så det har ikke noen betydning for meg, sa «Zucca» til avisen.