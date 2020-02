SSB-forsker om MGP-juryen : - Usikkerheten knyttet til utvalget er stor

Ekspert på statistikk og utvalg i SSB sier at det er stor usikkerhet knyttet til om juryen på 30 personer er representativ.

Frode Berglund sier at utvalget på 30 personer kan være representativt, og det kan ikke være det, men at usikkerheten er svært stor knyttet til et utvalg på 30 personer.

Uttalelsene kommer etter at NRK fikk problemer med publikumsavstemningen under den norske Melodi Grand Prix-finalen. Stemmesystemet brøt sammen. Dermed endte NRK opp med at «en folkevalgt jury» på 30 personer stemte frem de fire gullfinalistene.

Les også: Tone Damli etter MGP-kaos: - Jeg er forbanna!

Dette har skapt furore blant MGP-skaren. Over 30.000 av Nettavisens lesere mener at Ulrikke Brandstorp ikke var den verdige vinneren.

Kjendis-manager Erland Bakke skriver i Nettavisen at «Vi vil trolig aldri finne ut hvem som er den rettmessige vinneren av Melodi Grand Prix 2020. Kun fordi NRK ikke klarte å gjøre jobben sin». Han mener at det eneste riktige, er å holde en ny norsk MGP-finale.

MGP-sjef Stig Karlsen sier det er helt uaktuelt med ny stemmegivning, til tross for stemmetrøbbelet.

Stig Karlsen sier det ikke er aktuelt med en ny MGP-finale i Trondheim. Foto: Tore Meek (NTB Scanpix)

Berglund i SSB sier altså at NRK godt kan si at de 30 personene er representative, men at usikkerheten knyttet til utvalget er stor.

- Den gamle tommelfingerregelen sier at du må ha et utvalg på 1000 personer for å representere befolkningen, sier Berglund til Nettavisen.

Les også: MGP-sjefen: - MGP-juryen så ikke på finale-sendingen. Bedømte ut fra studioversjonen

Han poengterer at de menneskene som ville ha stemt på Melodi Grand Prix-deltakerne neppe er representative for alle TV-seerne eller hele den norske befolkning.

Berglund sier at både de som velger å stille opp i en folkejury, og de som stemmer, har en modus som gjør at de ikke er representative for resten av befolkningen.

- Så spørsmålet er jo hvem disse 30 menneskene skal representere, sier han.

Likevel:

- Men de som stemmer under MGP er jo også en mangslungen gruppe, og 30 personer dekker nok neppe alle sammen, sier han.

MGP-sjef Karlsen sier folkestemmene som NRK fikk inn, er i tråd med det juryen har gitt. Han påpeker at Ulrikke Brandstorp hadde vært storfavoritt hele veien.

– Jeg tror Ulrikke tar seieren i Rotterdam, sier Karlsen.

Ifølge Karlsen var juryen valgt ut redaksjonelt ut ifra et par kriterier. Den besto av privatpersoner i ulik alder, fra hele landet. Ingen av dem har bindinger til tv- eller musikkbransjen.