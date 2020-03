Stakk fra ektemannen da hun fikk uhelbredelig kreft: - Dør etter å få sex

- Rett før jeg fikk diagnosen, så jeg etter en måte å få fart på sexlivet vårt igjen … Og så dukket kreften opp.

NEW YORK (Nettavisen): Hvis du visste at du bare hadde kort tid igjen leve, hvordan ville du da brukt denne tiden?

Det er spørsmålet podcast-verten Nikki Boyer stiller i podcast-serien «Dying for Sex». Gjennom seks episoder tar hun for seg de ville sex-historiene til bestevenninnen Molly, som ble diagnostisert med dødelig kreft i en alder av 41 år.

- Ville knulle alt og alle jeg så

- Mitt navn er Nikki Boyer. Da min bestevenninne, Molly, ble diagnostisert med nivå 4 brystkreft, så bestemte hun seg for å gjøre noe svært modig. I stedet for juice-rens og yoga, eller arbeidsgrupper, så bestemte hun seg for å gå på Tinder og få seg så mye sex som overhodet mulig, heter det i promovideoen til podcasten «Dying for Sex», som hadde premiere 10. februar i år, og som nå er ute med sin siste episode.

- Jeg hadde bokstavelig talt lyst til å knulle alt og alle som jeg så. Jeg var kåt hele tiden, forteller Molly i den kontroversielle podcasten.

Ville utforske sin seksualitet

Det var da Molly, som også tidligere hadde hatt brystkreft, fikk den nedslående nyheten i 2011, at hun bestemte seg for å forlate ektemannen og det hun opplevde som et utilfredsstillende ekteskap.

Da hun fikk beskjeden om at hun hadde uhelbredelig kreft, bestemte hun seg fra å gå fra sin partner for å utforske sin seksualitet og en vitalitet som i lang stund hadde vært nedadgående.

- Sex får meg til å føle meg levende - og det er en fantastisk distraksjon fra å være syk, forteller Molly i podcasten. Her er hun til høyre på bildet, sammen med venninnen og podcastverten Nikki Boyer fra podcasten «Dying for Sex». Foto: dyingforsexpodcast.com

- Seksuelt sett så hadde vi våre problemer før kreften dukket opp første gang. Rett før jeg fikk den nye diagnosen, så jeg etter en måte å få fart på sexlivet vårt igjen … Og så dukket kreften opp, sier Molly i podcasten, ifølge New York Post.

Ifølge Molly kom ekteparet seg aldri tilbake på sporet etter hennes første runde med kreft og kreftbehandling.

Behandlingen hun fikk i første runde besto av dobbelt mastektomi, strålebehandling, kjemoterapi og rekonstruktiv kirurgi.

Til tross for at ekteskapet hanglet, holdt de to sammen - helt til hun fikk sin andre diagnose: Kreft som ikke kan helbredes.

- Jeg var kåt hele tiden

Med den nye diagnosen kom også ny medisinering, og dermed også noen overraskelser. I motsetning til strålebehandling og kjemoterapi, så herjet ikke den nye medisinen med kroppen hennes. I tillegg ble det fart i seksualiteten hennes.

- Jeg var kåt hele tiden. Kroppen min trengte å bli tatt på, forteller Molly.

Med ektemannen ute av bildet, kastet seg aggressivt inn i dating-verdenen.

- Jeg hadde bokstavelig talt lyst til å knulle alt og alle som jeg så. Jeg var kåt hele tiden, forteller Molly i den kontroversielle podcasten, så tar for seg sexlivet til Molly, som lever med uhelbredelig kreft. Foto: dyingforsexpodcast.com

I showet deler hun flere av disse opplevelsene med podcast-verten Nikki Boyer. Hun forteller blant annet om forholdet til en Ryan Reynolds-lookalike som liker masochisme, om seksuelle opplever fra baksetet av en bil, og ikke minst runden hun hadde med en begravelsesagent i klovnedrakt.

- Får meg til å føle meg levende

I podcasten går de også gjennom telefonen til Molly for å telle antall partnere og friere hun har hatt. Ifølge NY Post stopper de tellingen på 183.

- Sex får meg til å føle meg levende - og det er en fantastisk distraksjon fra å være syk, forteller Molly i podcasten.

- Hun er seksuell og emosjonelt åpen og ikke dømmende. Hun forteller meg at disse datene fikk henne til å føle seg levende. Hun tok sin kropp tilbake, sier Boyer.

Hun traff bestevennen for første gang for 20 år siden.

Nikki Boyer får masse skryt for den kontroversielle podcasten på sosiale medier. Foto: Instagram: @nikkiboyer

De to møttes for første gang under en klassetime der de ble undervist om det å bli skuespiller. Selve ideen om en podcast fikk hun i 2018 da de to hadde en lunsj sammen.

- Jeg husker jeg sa; «Nei, nå ser du veldig søt ut». Og hun fortalte meg at hun nettopp hadde vært på to dates.

Sex og sykdom blir altfor sjeldent diskutert sammen

Medisinen Molly tok, forstyrret søvnmønsteret hennes, som igjen gjorde at hun våknet tidligere, og ga henne mer tid til å date.

- En fyr hadde blitt med henne hjem kvelden før og de gikk og tok en kaffe klokken 06 om morgenen, og etterpå hadde hun frokost med en ny fyr. Og da sa jeg, «Det ligger en historie her». Sex og sykdom blir altfor sjeldent diskutert sammen, sier hun til NY Post.

Molly takket ja til tilbudet, selv om hun måtte avlyse flere innspillinger fordi hun aldri greide å komme seg opp av baderomsgulvet. Ifølge NY Post inneholder podcasten mye mørk humor.

Blant annet svarer Molly slik på spørsmålet om hvorfor hun tør å invitere menn hun truffet på internett, hjem til sin egen leilighet før hun har møtt dem.

- Hva skal de gjøre med meg. Ta livet av meg? Jeg er døende.

- Hva står på din bucket list? Hva ønsker du å leve for? Mitt håp er at folk stimulerer sine forhold. Ikke vent på at noen plutselig sier til deg at du er døende, sier podcastverten Nikki Boyedr vom motivasjonen bak podcasten Dying For Sex. Foto: Instagram: @nikkiboyer

- Ikke vent på at noen sier til deg at du er døende

- Det var viktig å få fortalt hennes historie i podcasten, fordi hun ville ikke at kreften skulle bli hennes identitet, sier Boyer, som også er tydelig på at podcasten ikke bare handler om sex.

- Det handler også om helbredelse av gamle sår og å erkjenne hva som skjer med henne. Sex for henne var ikke det siste stadiet.

- «Dying for Sex» er også en feiring av kvinnelig vennskap når man står ansikt til ansikt med det utenkelige, sier Boyer

Hun ønsker at andre skal bli inspirert av Mollys historie.

- Folk kan tenke hele dagen på hva de ønsker å gjøre, men du vet aldri hva livet vil kaste etter deg og hvordan du vil reagere … Hva står på din bucket list? Hva ønsker du å leve for? Mitt håp er at folk stimulerer sine forhold. Ikke vent på at noen plutselig sier til deg at du er døende.

Sexolog: - Snakk med partneren din

Sexologen Siv Gamnes sier til Nettavisen at hun har forståelse for valget som Molly har gjort etter at hun fikk beskjed om at hun hadde uhelbredelig kreft.

- Jeg synes det er flott at hun har kommet frem til et tydelig valg som var veldig riktig for henne. At hun får bruke den siste tiden hun har til å være den hun føler, og gjøre det som gir henne mest.

- Et viktig resultat av å ha et sexliv, er jo at man får en veldig lykkeboost, og at man får økt livsglede, sier Gamnes til Nettavisen.

- Finn ut hva du selv vil og snakk med partneren din om det. Det mye det er mulig å få gjort noe med, om man kommer tidlig nok inn i det. Livet for alle er for kort til ikke å ha det bra,og det er viktig å utnytte det, og gjør det beste ut av den tiden man har, sier sexologen Siv Gamnes. Foto: Colourbox/Nettavisen

Gamnes er opptatt av at alle tar valg som passer for dem.

- Det Molly her gjør, virker heller ikke så veldig rart, for som hun sier, hun hadde det ikke så veldig bra i forholdet fra før av, og hun hadde allerede tatt det opp med ham. Når du da får beskjed om at har begrenset tid igjen å leve, da tror jeg de fleste vil tenke gjennom hva de vil bruke den tiden på, sier Gamnes.

Sexologen har følgende råd til de som befinner seg i et lite stimulerende seksuelt forhold.

- Finn ut hva du selv vil og snakk med partneren din om det. Det mye det er mulig å få gjort noe med, om man kommer tidlig nok inn i det. Livet for alle er for kort til ikke å ha det bra, og det er viktig å utnytte det, og gjør det beste ut av den tiden man har, sier Gamnes.

Hun legger til:

- Ikke gå bevisstløs gjennom livet, og først våkne opp når noe alvorlig skjer.