Stanser pengestrømmen til Meghan og prins Harry

Canadiske skattebetalere vil ikke lenger ta regningen for ekteparet.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Helt siden prins Harry og hertuginne Meghan kom til Canada i november i fjor, har canadiske skattebetalere måttet betale regningen for ekteparets sikkerhetsopplegg.

Siden de er kongelige, er den canadiske staten pliktige til å ta på seg regningen for å passe på sikkerheten rundt paret og barnet.

Siden de er kongelige har den canadiske staten vært pliktige til å ta på seg regningen for å passe på sikkerheten rundt prins Harry og hertuginne Meghan og barnet. Men nå er det straks slutt. Foto: Jeremy Selwyn/AFP

Men i en uttalelse offentliggjort på torsdag heter det at politiet i løpet av noen få uker vil slutte å ta denne kostnaden over deres budsjett. Dermed må ekteparet selv ta regningen.

- Hjelpen vil opphøre i løpet av de kommende ukene, i tråd med deres endring av status, skriver RCMP (Royal Canadian Mounted Police) i en uttalelse til canadiske CBC.com.

Sikkerhetseksperter har tidligere uttalt at kostnaden for å passe på sikkerheten rundt familien, beløepr seg på mellom 70 og 200 millioner norske kroner i året.

Se hvordan paret bor i Canada her eller øverst i saken:

Langer ut mot Meghan

Etter at prins Harry (35) og Meghan Markle overraskende annonserte i januar at de ønsket å trekke seg tilbake fra sine roller i det britiske kongehuset, har debatten gått rundt hvordan paret skal livnære seg og ikke minst:

Hvilke nye roller paret skal ha i kongefamilien?

På sin offisielle nettside har paret nå lagt ut en lang listemed punktene paret og kongefamilien med dronning Elizabeth i spissen har blitt enige om.

Her heter det blant annet at paret ikke har planer om å bruke titlene sine til tross for at det «ikke finnes noe jurisdiksjon fra monarkiet eller kabinettkontoret for bruken av ordet «kongelig» i utlandet».

På TV-showet «Good Morning Britain» smeller Prins Charles-biograf Tom Bower (73) til mot Meghan Markle (38). Kongehuseksperten Bower hevder at den formuleringen er Markles verk, og beskriver den som «trassig».

- Er snart milliardærer

Paret vil nok uansett ikke bli blakke med det første, de får fortsatt støtte av prins Charles, samtidig som både prins Harry og Meghan har en god formue. Ifølge advokat og mediemann Harvey Levin er prinsen og hertuginnen også snart milliardærer.

– Misforstå ikke, Harry og Meghan er svært salgbare, svært salgbare, sier Levin.

