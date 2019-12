Star Wars - dette må du vite før den siste filmen

Vi går igjennom hele historien helt opp til den siste filmen som har premiere i desember.

Star Wars 9 har premiere i desember, og skal vi tro Disney betyr det slutten på det som har blitt kalt Skywalker-sagaen.

Selv om du kanskje har sett alle filmene er det mulig du ikke har hele historien. Det har nemlig kommet bøker, tegneserier og spill som broderer ut, utdyper og gir mer bakgrunn.

For å gjøre deg helt oppdatert før film nummer 9 avslutter alt har vi samlet alt det som kalles kanon. Enkelte av de eldre bøkene og annet har nemlig blitt såkalte legender, og skal ikke regnes med som en del av den såkalt offisielle historien.

Det trenger du likevel ikke å bekymre deg for. Leser du denne saken vil du være oppdatert på det du trenger å vite. Ikke mer, og ikke mindre.

Slik leser du denne saken:

Les oppsummeringen av hva som skjer i tekst

Se video for en oppsummering om hva som kan være relevant for den siste filmen

Om du ikke helt har skjønt det: Denne saken inneholder mange spoilere.

Dooku: Jedi Lost (lydbok)

Den historien som er den eldste godkjente i det som er den offisielle Skywalkersagaen er denne. Det er en lydbok, eller kanskje mer riktig, hørespill om hvordan Dooku ble Jedi, og senere til Count Dooku på den mørke siden.

Denne boken er først og fremst et hørespill, men finnes også i bokform.

Historien blir fortalt gjennom Asajj Ventress, som du får vite mer om senere i denne saken. Hun får, og finner selv, gamle videoopptak (holocrons, slik som Leia brukte for å få hjelp av Obi-Wan) av Dooku som forteller om hvordan han ble forlatt av sin far, hersker over planeten Serrenno, da han fant ut at Dooku var i kontakt med Kraften. Dooku blir reddet av jedi-ordenen, og får etter hvert Yoda som sin mester.

Mot reglene i jedi-ordnene har Dooku kontakt med sin søster, og etablerer også et dypt vennskap med Sifo-Dyas som også er jedi. Hvis det navnet sier deg noe så er det jedien som senere bestiller klonehæren (han blir omtalt i Episode II). Sifo-Dyas vil senere i sitte i jedirådet.

Historien i lydboken foregår under klonekrigen med tilbakeblikk på ting som ledet opp til både krigen og Dookus farvel med jediordenen. Gjennom de gamle tilbakeblikkene prøver Dooku å få Ventress til å finne sin søster, som er kidnappet.

Du får vite om Dookus apprentice, Qui-Gon Jinn, som vi har møtt senere i både bøker og film. I tillegg hvordan Dooku strakk reglene i jediordenen for å motvirke den passive holdningen han mente de hadde til sine omgivelser, og verden rundt seg. Det er også flere steder i historien hvor Dooku frivillig og ufrivillig, bruker lynkraften eller kommer i kontakt med den mørke lynkraften.

På sin hjemplanet har Dooku tatt over makten fra sin bror en gammel sith-drage som har vært i dvale. Planeten, Serreno, hadde tidligere i historien hatt et stort slag mot nettopp sithene, som Dookus familie var med på å vinne.

Da Dooku senere tar makten blir hans søster redd for ham, og advarer jedirådet.

NB! Superspoiler:

Dooku finner ut at hans søster - i hans øyne - har bedratt ham, og til slutt ut blir det avslørt at Ventress er ikke sendt for å redde Dookus søster. Ventress skal drepe henne, et drap som til slutt sender Dooku på veien helt ned den mørke siden. Til å bli Darth Tyranus.

Master & Apprentice (bok) og Qui Gon-Jinn

Dette er en bok, og en serie med tegneserier fra Marvel som følger Qui Gon-Jinn samt til en viss grad hans læring - Obi-Wan Kenobi.

Denne boken følger en ung Obi-Wan under opplæring

Først og fremst er dette en bok som virkelig forklarer godt forholdet mellom nettopp en jedimaster og en jedi apprentice, mester og lærling.

Boken viser hvordan jediene har forlatt sin posisjon som galaksens mestere av kraften, og i praksis har blitt et politi for republikken. Den gir også et sterkt innblikk i hvordan jediene hele tiden undertrykker sine egne følelser, og hvordan veldig mye blir skjult i følelsene til jediene.

Boken innehar også mange av profetiene som vi kanskje vil møte igjen i episode 9, slik som disse:

I videoen over har vi tenkt at profetien om lyset omhandler Dooku, men dette kan også være noe som vil ha konsekvenser for Rey i den siste filmen.

Yoda snakker annerledes gjør han

Yoda's Secret War

Denne tegneserien følger Yoda på hemmelig oppdrag. Det ble totalt gitt ut 5 tegneserieblader i serien, som ble gitt ut som nummer 26-30 i Star Wars-tegneseriebladet. Serien i seg selv omhandler et oppdrag Yoda gjør på en planet med noen barn som kjemper mot hverandre med steinmagi. Serien viser først og fremst at valgene som jediene tar, her Yoda, har langvarige konsekvenser for planeter og mennesker. Den viser også at kraften, slik vi kjenner den, kan komme i mange former - her som Stonepower som barna kaller den. Serien viser også at store ting, som planeter også er levende vesener. Steinmagien er en del av dette, altså levende, slik som kyberkrystallene som er det som lager lyssverdene.

Darth Maul dukker opp i flere serier, filmer og tegneserier.

Darth Maul

Historien om Maul fortelles i Phantom Menace, Solo: A Star Wars Story samt i flere tegneserier og i både Clone Wars og Rebels-serien. Under forsøker vi å samle opp det viktigste.

Maul er sønnen til Mor Talzin fra Nattsøsterne (Nightsisters), de kommer vi tilbake til under. Han ble født på planeten Dathomir, og som ung blir han lærlingen til Darth Sidious (som først lover hans mor at hun skal bli det). Talzin får også en sønn til, Savage Opress.

Som ung er Maul særdeles blodtørstig, og ønsker å angripe jediene. Det får han ikke lov til av sin mester før i filmen Phantom Menace. Der angriper han Qui-Gon på Tattooine, hvor førstnevnte til slutt klarer å rømme. Senere møter Qui-Gon sammen med Obi-Wan Maul igjen, og Maul dreper jedimesteren Qui-Gon. Obi-Wan angriper så Maul, og deler ham i to. I det vi tror er et fall til døden så forsvinner han.

Maul er likevel ikke død, og Mor Talzin sender hans bror -Savage Opress - etter ham. Han finner igjen Maul som lever som et dyr på en planet hvor han har bygget en ny underkropp til seg selv. Opress tar ham med til Talzin som bygger opp igjen hans hjerne, og lager en ny robotunderkropp til ham.

Ikke overraskende prøver Maul å finne Obi-Wan, og sammen med Savage Opress angriper de ham i en oppsatt felle. Obi-Wan får hjelp av Ventress (se over, og under), og klarer igjen å stoppe Maul.

Maul blir igjen skadet, og forlater kampen mot jediene for å ta over krimorganisasjonen Black Sun. Han lager noe som kalles Shadow Collective, og etter en maktkamp blir han også leder for mandaloriene (tenk Boba Fett).

Det er omtrent her i tidslinjen at Maul dukker opp i Solo-filmen.

Darth Sidious oppdager Maul, og hans makt, og erklærer ham for en fiende. Den mørke sithen oppsøker planeten han er på, og dreper hans bror - Savage Opress. Maul tar fram både sin lightsaber og darksaber, men taper. Sidious dreper ham likevel ikke.

Senere kommer Maul tilbake i Rebels-serien, som en del eldre (dette foregår mellom film 3 og film 4). Her samarbeider han med jedien Ezra Bridger for å finne Obi-Wan Kenobi - sin gamle rival, og ender senere i en duell med ham. I konfrontasjonen blir Maul drept, men ikke før han avslører at Obi-Wan beskytter ham som omtales som The Chosen One.

Nightsisters

Det er litt vanskelig å få tak på om hele historien om Nightsisters er en del av det som nå kalles den offisielle Star Wars-historien. Det hele forklares godt i videoen under:

Hvor viktig, og om disse spiller noen rolle i den siste filmen er uvisst. Det vi vet er at Dooku angrep dem med sin droidehær, og som man også ser i spillet Jedi: Fallen Order så er det noe igjen av dem på hjemplaneten Dathmoir. Det vil ikke overraske oss om de dukker opp. Det du må vite er at disse heksene styrer en planet med kontakten de har med den mørke siden, men at de samtidig ikke er sith.





Star Wars: Episode I The Phantom Menace

Den første filmen i serien på ni kom som en forløper. Til denne filmen kom det et spill kalt Star Wars Journeys: The Phantom Menace, og en tegneserie basert på filmen. Det ble også laget en bok med basis i originalmanuset.

Filmen starter med at to jedi-ambassadører, Obi-Wan Kenobi og Qui-Gon Jinn, kommer til planeten Naboo som er blokkert av The Trade Federation på oppdrag fra Republikken. Målet er å få til en fredfull avtale, noe handelsføderasjonen ikke er veldig interessert i. De to jediene rømmer til overflaten, hvor de møter gungaen Jar Jar Binks.

Obi-Wan, Jar Jar Binks og Qui-Gonn. To av disse er ganske populære i Star Wars-historien.

Binks tar med seg de to jediene til gungaens hjemverden under havoverflaten hvor de får vite at de ikke ønsker å ha noen ting med Naboo å gjøre. Imens nekter Dronning Amadala å skrive under en elendig avtale med handelsføderasjonen, og får etter hvert hjelp av jediene for å rømme planeten.

Romskipet de forlater planeten i blir skadet, og man må nødlande på Tatooine. Der møter de slavegutten Anakin Skywalker som er teknisk begavet. Han bygger blant annet roboten R2-D2 og kjører podrace, et slags romskipløp som han vinner ved hjelp av en nærmest magisk evne til å forutse hva som skal skje.

Qui-Gon ser at dette er kraften, og tar med seg Anakin fra planeten. Det siste Anakin lover er å fri sin datter, Shmi, fra fangenskap. På veien fra planeten blir de angrepet av Darth Maul, men klarer å rømme.

På Coruscant, hjemverdenen til Republikken, blir Amidala overbevist av ambassadør Palpatine om at hun bør be om en avstemning om ingen tillit for kansleren Valorum. Samtidig prøver Qui-Gon å overbevise jediens råd om at Anakin bør få jediutdannelse, uten hell. Qui-Gon sier likevel at han skal hjelpe Anakin å få kontroll over kreftene.

Amidala drar tilbake til Naboo hvor det blir full krig mellom handelsføderasjonen og Gungaene sammen med Naboo. Anakin klarer å styre et romskip, som senere stopper alle robotene til handelsføderasjonen. Tragedien skjer likevel da Darth Maul dukker opp, og senere dreper Qui-Gon. Senere dreper Obi-Wan Darth Maul, eller det er i hvert fall det mange trodde da de så filmen (se over).

Etter at krigen er over kommer Palpatine til Naboo for å fortelle at han er ny kansler, ikke minst grunnet alle stemmene han fikk fordi det var krise på hans hjemplanet. En krise vi vet er startet av ham som Darth Sidious. Filmen slutter med at Obi-Wan sier ja til å være Anakins mester.

Enda flere historier om Obi-Wan og Anakin fås i tegneserieform





Obi-Wan and Anakin

Denne tegneserieserien følger de to jediene i fem deler i tiden mellom The Phantom Menace og Attack of the Clones. Det vil si i opptreningen til Anakin Skywalker som jedi av Obi-Wan Kenobi.

Historien viser at både Anakin og Obi-Wan har sine tvil om jediordenen, slik den fungerer som et verktøy for senatet. I et flashback får du også innblikk i at Palpatine omtaler seg selv om jedienes sjef gjennom sin rolle som kansler.

Samtidig merker vi i serien at Obi-Wan også har sine tvil om Anakin, og sin egen rolle som master for ham. Det er også mange flashback til møter mellom Anakin og Palpatine, og et gryende vennskap mellom disse to.

Star Wars: Episode II Attack of the Clones

Filmen starter med at Amidala er på vei til Coruscant for en avstemning om å lage en egen hær for republikken. Jediene advarer Palpatine om at feilsteg kan føre til krig, og at jediene kun bevarer fred. Obi-Wan og Anakin blir satt som livvakter for Amidala ettersom det er flere forsøk på å drepe henne.

Det oppdages en planet som ikke det finnes spor av, Kaminom, som Obi-Wan etter hvert drar til. Der får han vite at en klonehær er bestilt av Sifo-Dyas, noe som er nytt for Obi-Wan. Anakin og Padme blir kjærester, men mens de er sammen merker Anakin noe i kraften om sin mor. Shmi er kidnappet av Tusken, og dør av torturen hun har fått. Reaksjonen til Anakin er å massakrere alle i leiren.

Obi-Wan finner så ut at handelsføderasjonen er de som står bak forsøkene på å drepe Amidala, men blir så tatt til fange av Dooku. Han informerer Obi-Wan om at senatet er i ferd med å bli manipulert av en Sithlord kalt Darth Sidious.

Jar Jar Binks foreslår så for senatet at det skal gis ekstra makt til Palpatine for å stå imot angrepene som vil komme fra handelsføderasjonen, og som sin første handling lager han en egen hær for republikken med kloner. Begun, the Clone Wars has.

Mace Windu, general for jediene og republikken.

Mace Windu- Jedi of the Republic

Tegneserieserie som følger Mace Windu i fem deler i begynnelsen på klonekrigen. Ikke en veldig god historie, men selve konflikten mellom det å bli generaler og/eller fredsforkjempere. Er jediene uavhengige, eller et verktøy for senatet?

The Clone Wars: TV series og Star Wars: The Clone Wars (film)

Denne serien gikk fra 2008 til 2014, og her treffer du en del karakterer som ikke er like godt kjent fra filmene som Aayala Secura, Ahsoka Tano, Honda Ohnaka, Asajj Ventress, Katuunko og Wullf Yularen. Du kan se en veldig rask oppsummering over.

For filmene, og det du trenger å vite er det kampene mellom krefter både på lys og mørk side som er viktigst.

Denne boken bygger opp hendelsene i filmen Rogue One

Catalyst: A Rogue One novel

En bok som foregår en eller annen gang under klonekrigen. I praksis en bok som viser hvordan prosjektet med dødsstjernen ble startet, og at det var en kamp mellom republikken og separatistene for å bygge en først. Egentlig viser boken at mange av de som senere var på Imperiets side egentlig begynte sine karrierer som forsvarer av Republikken.

Forces of Destiny

Denne animerte miniserien foregår i flere tidespoker i Star Wars-universet, men mye av handlingen skjer med bakgrunn i klonekrigen. Serien fokuserer på de kvinnelige karakterene i Star Wars-serien. De korte episodene ligger på YouTube. Du kan se episdode 1 over.

Ja, vi er enig at det ligner på Kylo Ren.

Dark Disciple

En bok som foregår omtrent samtidig som Clone Wars, og er basert på enkelte av episodene som ikke ble sendt i TV-serien. Boken følger Asajj Ventress og Quinlan Vos. Ventress, den tidligere eleven til Dooku slår seg sammen med jedien Vos for å stoppe den onde Dooku. Som det tilsier kan kreftene på hver side av kraften slå seg sammen for å stoppe virkelig ondskap. Alt er egentlig ikke så svart/hvitt...

Kanan er en av figurene som først og fremst er kjent for de som har sett tegneseriene på Disney Channel.





Star Wars: Kanan

Denne tegneserien omhandler Kanan, kjent fra serien Star Wars: Rebels. Enkelte av historiene foregår før Revenge of the Sith. Kanan har ingen stor rolle i filmene, men er med i Star Wars: Rebels og i denne serien hvor vi ser litt bakgrunnshistorie som foregår før episode 3. Kanan Jarrus ble opprører etter at han overlevde Order 66, drapet på alle jediene. Han ble mester for Ezra Bridger, og er en av de viktigste som får med seg mandaloriene til opprørersiden. Kanan dør rundt kampen om den første Dødsstjernen (Battle of Yavin).

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Den tredje filmen i prequeltrilogien begynner med at Palpatine tilsynelatende har blitt kidnappet av General Grievous, roboten med alle lyssverdene. Etter en konfrontasjon møter Obi-Wan og Anakin Count Dooku i duell, en duell som ender med at Anakin dreper Dooku.

Vi får også vite at Padme er gravid, noe som gjør at forholdet med Anakin vil være umulig å skjule. Palpatine ber også Anakin om å være hans representant i jedirådet, men rådet gir ikke ham tittelen mester.

Rådet, med Mace Windu, Yoda og Obi-Wan, begynner å mistro at profetien om han som skal bringe balanse i kraften betyr noe annet enn de har trodd. Samtidig har Anakin visjoner om Padmes død, og han blir interessert i sithlordene da Palpatine forteller ham om Darth Plaguesis - en sithlord som klarte å lure døden.

Anakin oppdager at Palpatine er sith, og forteller nyheten til Mace Windu. Windu prøver å arrestere Palpatine, og i kampen mellom dem kommer Anakin inn og redder Palpatine. Han velger den mørke siden, og gir Anakin navnet Darth Vader.

Darth Vader dreper så alle jediene i jeditempelet, og Palpatine iverksetter order 66 - å drepe alle jediene. Sidious, som har stått bak separatistene også, sender Vader til deres hemmelige møte hvor han dreper lederne. Klonekrigen er over.

I to kamper mot slutten av filmen kjemper Yoda mot Sidious, og taper. Obi-Wan vinner sin kamp mot Anakin Skywalker, som faller ned i lavaen. Vi ser senere at Sidious henter det som er igjen av ham, og lager den berømte cyborgdrakten.

Vi har også sett at Padme har fått to tvillinger, Luke og Leia. De to deles for at Sidious ikke skal finne dem: Leia på Alderaan og Luke på Tattoiine.

Darth Vader med keiseren. Vi vet at latteren er der.

Darth Vader: Dark Lord of the Sith

Tegneserie som følger Darth Vader i hans første år. En av de beste tegneseriene fra Star Wars-universet. Serien begynner et sekund etter at filmen over er ferdig, og følger ham på veien fra menneske til mer maskin.

Det er selvfølgelig mye å lære om Vaders utvikling i denne serien, men for forståelsen av historien er kanskje det viktigste at den mørke siden presenteres som noe annet enn ren ondskap. Vi ser også at Vader prøver å kontrollere kraften, men at det ikke er mulig - kraften er sterkere enn noe individ.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Tegneserie og spill som først og fremst er et morsomt spill, men som også viser litt av kampen for å bygge opp igjen jediordenen ved hjelp av historien. I tillegg får vi møte Nightsisters, og de som kaller seg Sisters.

Star Wars: Ahsoka

Denne ungdomsboken følger Ahsoka Tano, kjent fra Star Wars: Clone Wars og Star Wars Rebels. Vi bruker plassen under for å gi deg en kort innføring i hvem hun er, og historiene.

Ahsoka Tano er en sterk kvinnelig jedi som har et sterkt vennskap med Anakin Skywalker, og hun trenes først av Anakin Skywalker. Hun mister etter hvert troen på jediene (eller seg selv som jedi), men kjemper mot Darth Vader og Darth Maul, for å nevne noen, i seriene hun dukker opp i.

Hun jobber med Fulcrum, som vi kjenner fra filmene med Cassian Andor. Fulcrum er hemmelige agenter som jobber for opprørerne.

Star Wars: Tarkin

Bok som følger Tarkins vei mot makten. Tarkin er først og fremst en karrieremilitær, som følger Republikken og dens ledere. En av lederne som ikke bruker kraften, men fortsatt relativt mørk i sin holdning til svart/hvitt i verden. Denne boken følger hvordan han blir en alliert med Palpatine.

Solo: A Star Wars Story

Bok og film hvor boken har litt mer innhold enn selve filmen. Tegneseriene Solo: A Star Wars Story og Han Solo - Imperial Cadet fyller på enda mer. Det samme gjør serien Lando: Double or Nothing-tegneserien.

Serien viser et gryende opprør mot Republikken, samt selvfølgelig bakgrunnen til Han Solo. Vi ser også at Darth Maul fortsatt lever.

Rebel Rising

Denne boken følger Jyn Erso i tiden før Rogue One, og hennes oppvekst sammen med Saw. For historiens store linjer er det her mer et innblikk i at også de som kjemper mot den store ondskapen kanskje også går over streken noen ganger (Saw er vel i mangel på et mer dekkende ord, mer som en terrorist enn noe annet).

Grand Admiral Thrawn med keiseren bak. Han er alltid der...

Thrawn

En bokserie på tre bøker som følger historien om Grand Admiral Thrawn. Denne serien er noe av det mest interessante som finnes utenom filmene i Star Wars-universet og kan avsløre veldig mye om linjer man kanskje ikke før har sett.

Det har vært flere historier om Thrawn som nå er plassert i det som kalles Legends, altså ikke som en del av den offisielle historien. Han har også en bokserie som foreløpig er på tre bøker (tre nye vil komme fra og med 2020).

Miith'raw'nuruodo, som er hans hele navn kommer fra rasen Ciss. De har blå hud og lysende, røde øyne. Som soldat, og senere Grand Admiral for Imperiet, så bruker han kunst, kultur og innsikt for å forutse hva motstanderne kommer til å gjøre.

Vi vet fra seriene hvor Thrawn til slutt ender opp: Dypt inne i rommet, sammen med jedien Ezra Bridger. Han kan derfor dukke opp i siste film.

Samtidig er det aldri helt sikkert hva Thrawns virkelige bakgrunn og tanke er, og om han er en alliert med Palpatine og Imperiet. Vi vet at han vet at Darth Vader er Anakin Skywalker, som en av de få i Imperiet og vi vet også at han er lojal også mot sine opprinnelige rase og det som kalles Ciss Ascendancy. Samtidig hjalp han oppbygningen av First Order med sin kunnskap om de ukjente regionene som han hadde gitt Imperiet mens han arbeidet for dem.

Det anbefales å lese disse bøkene, men også å skrive ned et lite mentalt notat om han skulle dukke opp i den siste filmen: Det er ikke nødvendigvis sikkert man vet hva hans lange sjakkspill har som strategi.

Star Wars: A New Dawn

Bok som følger Kanan Jarrus og Hera Syndulla. Først og fremst en spennende bok som følger disse to som en oppbygning til serien Rebels. Kanan Jarrus er en slags jedimiks av Han Solo og Luke Skywalker, og han dør senere i serien Rebels. Hera Syndulla, som senere blir general Syndulla i opprøret, er pilot. Hun deltar på kampene på Endor, senere i historiene.

Star Wars Rebels

TV-serien har enkelte episoder som begynner rett før Rogue One. Denne serien følger en gruppe opprørere i deres kamp mot Imperiet. Serien hadde fire sesonger.

Hovedpersonene er Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Hera Syndulla, Sabine Wren, Zeb og Captain Rex. Jedien Ezra er forsvunnet med Thrawn (se over), Hera lever videre og kjemper for opprørerne, Sabine Wren overlevde også serien og dro på leting etter Ezra, Zeb reiser til sin hjemplanet mens Chopper (roboten) er med i Rogue One.

Seriens påvirkning for forståelse av totaliteten er ikke helt lett å peke på, men det ryktes om at ting man har sett i denne serien kan dukke opp i episode 9.

Leia, Princess of Alderaan

Bok som følger den 16 år gamle prinsesse Leia, skrevet for ungdom. En fin prinsessehistorie er vel kanskje ikke det som appellerer til alle fans av Star Wars, men det er en fint innblikk i en ung kvinne som vokser fort opp.

Rogue One: A Star Wars Story

Filmen om hvordan opprørene fikk tak i de hemmelige planene for Dødsstjernen. Filmen er en underholdende romopera, og viser hvordan opprørene ofrer seg for et langsiktig mål: Å slå Imperiet.

Orson Krennic, mannen som la planene for Dødsstjernen, dukker opp i filmen. Han møter vi også i Thrawn-bøkene.

Star Wars: Episode IV A New Hope

Filmen som opprinnelig het The Star Wars, og som startet det hele. Filmen starter der Rogue One slutter med at Leia gjemmer planene for Dødsstjernen i R2-D2. Her møter vi Luke Skywalker på Tatooine, og hans møte med den eldre Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan blir senere drept av sin tidligere padawan, Anakin mens Luke Skywalker får hjelp av Han Solo for å redde Leia. Dette skjer likevel etter at hennes hjemplanet, Alderaan, er ødelagt av Dødsstjernen.

Opprørerne klarer å stoppe Dødsstjernen, ikke minst fordi Luke bruker kraften og Han Solo ombestemmer seg i tanken om å forlate opprøret.

I ettertid er dette kanskje den filmen hvor det skjer minst signifikant for hele den overhengende historien, men hvem klager over filmen som startet alt?

Princess Leia

Fem tegneserier som følger Leia rett etter A New Hope. Serien følger først og fremst hennes reaksjoner på ødeleggelsen av Alderaan, noe som kanskje er litt underkommunisert i filmen over. Serien viser hvor sterk, uavhengig og målrettet Leia er. Det er fem tegneseriebøker i serien.

Chewbacca

En serie på fem deler som følger Chewbacca etter A New Hope. Chewie havner på en planet hvor han hjelper en ung jente. Viser egentlig ikke mer enn hvor snill denne store kosebamsen egentlig er, samtidig hvor sterk kriger han kan være. Fem utgaver av denne også.

Heir to the Jedi

Bok som følger Luke Skywalker på eventyr mellom A New Hope og Empire Strikes Back. Rett i etterkant, historiemessig følger tegneserien Skywalker Strikes, og vi samler disse historien her i en og samme omgang. Luke Skywalker blir her forelsket i en kvinne, men hun dør (som hans kjære ofte gjør), og viser hvordan han lengter etter en mentor (som han senere får). Skywalker Strikes viser hvordan Luke blir en kriger, og utvikler hans forhold til opprøret.

Han Solo

Tegneserie som følger Han Solo i fem deler. Først og fremst en serie som forklarer hvordan Han Solo blir en sterkere alliert med opprøret, samtidig som det viser hans avstand til det.

Darth Vader: Vader

En serie på en gode del tegneserier som følger Darth Vader mellom IV og V. Viser Vaders økte sentrale plassering i Imperiet, og at han oppdager at han har en sønn. En veldig god serie som viser litt mer av bakgrunnen til Darth Vader. Totalt 25 bøker som anbefales sterkt. For den overbyggende totale historien viser den ambivalensen i kraften mellom personlige følelser, lojalitet og hvordan sithene forholder seg til hverandre.

Star Wars tegneserie

Her følger vi flere historier som foregår i samme tidsrom, som etterfølger Skywalker Strikes som over. Flere mindre personer dukker opp, og først og fremst er dette en serie som binder sammen historiene.

Doctor Aphra

Dette er en historie om en av de mest populære sidefigurene fra Darth Vader-serien. The Screaming Citadel er en del av serien. Hun er den første karakteren fra Star Wars med egen tegneserie som ikke er fra filmene, og mer kommer i 2020. Vi kan håpe hun fortsatt lever i episode 9, og dukker opp der! Aphra er egentlig en kvinnelig Indiana Jones som jobber blant annet med Darth Vader. Morsom serie som kanskje ikke har alt for mye med det øvrige i Star Wars å gjøre. Foreløpig.

Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back

Film som av mange er regnet som den sterkeste. Filmen viser hvordan Luke Skywalker finner ut at Darth Vader er hans far, Han Solo blir fanget og blir Leias kjæreste og at Lando Calrissian har inngått avtale med Imperiet - men samtidig hjelper Leia senere. Han kommer jo tilbake i episode 9, så det er jo bare å vente på.

Du har jo sett denne, og husker du den ikke er det på tide å se den igjen. Du rekker det.

Star Wars: Episode VI Return of the Jedi

Lando, Leia og Luke prøver å fri Han Solo fra Jabba the Hutt. Gullbikini, ja. Etter at han er frigitt angriper opprørerne en ny Dødsstjerne under oppbygning mens Luke Skywalker konfronterer keiser Palpatine. Da Palpatine er i ferd med å drepe Luke redder Vader sin sønn, og kaster Palpatine til det som virker som hans død.

Opprørerne klarer å ødelegge den nye trusselen, og filmen ender med at Luke Skywalker ser kraftspøkelsene til Anakin Skywalker, Yoda og Obi-Wan Kenobi.

Og, ja, ewokene - wookiene delt i to - er med.

Shattered Empire

Tegneserie som følger hva som skjedde med Imperiet etter Jedi. Viser hvordan hele Imperiet ikke helt overga seg med en gang. Følger Shara og Kes Dameron, som du sikkert kan gjette er foreldrene til Poe. Fire bøker.

Alphabet Squadron

Bok som følger piloter fra New Republic, og som viser hvordan man fortsatte å kjempe mot Imperiets soldater.

Aftermath

En bokserie på tre bøker som følger hva som skjedde etter at dødsstjernen (den andre) ble ødelagt. Litt samme tema som over, og første gang man møter Temmin Wexley, som dukker opp i The Force Awakens.

Last Shot

Bok som følger Han Solo og Lando i tiden etter Return of the Jedi, men som også har tilbakeblikk på en yngre Han Solo og hans forhold til Lando. Høyaktuell med tanke på at Lando dukker opp igjen i den siste filmen. Viser detaljer fra deres forhold, og gir litt bakgrunn for valgene som begge tar.

Prinsesse Leia Organa-boken Bloodline gir mye bakgrunn i hvorfor Leia er der hun er i The Force Awakens

Bloodline

Denne historien foregår seks år før The Force Awakens, og følger Prinsesse Leia. Den gir en god forklaring og bakgrunn til hvorfor Leia leder et slags nytt opprør mot First Order senere. Selv om Imperiet ble slått ble det ikke fred i galaksen, og republikken ønsker nok en gang å få en sterk leder. Samtidig er en ny, mørk kraft på vei. Det blir avslørt for senatet at Leia er datteren til Darth Vader, noe som gjør at hun forlater senatet.

Poe Dameron

Tegneserie som følger piloten Poe Dameron, den beste piloten i galaksen og hans bakgrunn. 33 bøker har det blitt med mye action, og forteller mye om han. Fin å lese, og viser litt av hvorfor Poe reagerer som han gjør i forskjellige situasjoner i filmene senere.

Star Wars Resistance

Animert TV-serie som foregår mellom Return of the Jedi og The Force Awakens. Følger piloter som kjemper mot den nye trusselen, First Order. To sesonger som vil komme på Disney+ (har allerede blitt vist på Disney Channel)

Phasma

Bok som forteller bakgrunnshistorien til Phasma. Følges senere opp av tegneserien Captain Phasma. Denne boken er et innblikk i hvordan Phasma lærer opp de nye stormtroppene, og hennes egne bakgrunn. Litt merkelig i hele sammenhengen med tanke på hvor lite plass hun har i The Last Jedi, men boken er god.

Spoiler er at Phasma ofrer sine egne for å overleve selv, og viser hvor utrolig brutal hun er.

Star Wars: Episode VII The Force Awakens

Filmen som startet opp det hele på nytt. Vi går mer detaljert gjennom disse to siste filmene enn flere over for å bygge opp til den siste.

Filmen begynner med at vi følger noen stormtropper på vei til ørkenplaneten Jakku og at piloten Poe Dameron møter en gammel alliert av Leia Organa kalt Lor Tan Sekka. Sekka kan vite hvor Luke Skywalker kan være. Stormtroppene prøver å få informasjonen som Poe nå har, men han gjemmer den i BB-8 - en robot. En mørk kriger, Kylo Ren, dukker opp og dreper Lor Tan Sekka samtidig som stormtroppene skyter på alle som er i landsbyen. Med ett unntak.

Unntaket er FN-2187, som vi senere blir kjent med som Finn. Han skyter ikke, og Phasma - kommandant for stormtroppene - befaler at hans skytevåpen skal inspiseres.

Dagen etter ser vi en ung kvinne, Rey, som jobber for å finne skrapmetall og annet hun kan veksle inn for mat på Jakku. Hun redder så BB-8 som er fanget, og roboten følger så etter henne.

Vi ser så at Poe Dameron er fanget og at Kylo Ren bruker den mørke kraften for å få ut informasjon om hvor kartet for å finne Luke Skywaler er. Finn redder så Poe Dameron, og de stjeler et skip som senere krasjlander på Jakku. Der møter Finn Rey, og BB-8, og siden Finn har på jakken til Poe (som han tror er død) blir det litt forviklinger som ender opp i oppklaring akkurat i det First Order angriper. Rey og Finn løper til et skip, hei - Millenium Falcon - og rømmer.

Helt til de møter Han Solo og Chewbacca. Ok, på den mørke siden så rapporterer Kylo Ren (og general Hux) til Supreme Leader Snoke som sier at om man finner Luke Skywalker, og han kommer tilbake, så vil de nye jediene få makten.

Kylo Ren på sin side sliter med at han dras mot den lyse siden, og ber om hjelp fra sin bestefar - Darth Vader. Kylo Ren er altså sønnen til Han Solo og Leia Organa.

Rey finner så et lyssverd, og dras inn i en visjon om hennes egen fortid. En fortid som kobles rett mot en nåtid hvor First Order har bygget et våpen som er enda kraftigere enn Dødsstjernen som de bruker på republikkens hovedstad.

Han Solo, Poe Dameron og flere nye og gamle helter drar så for å angripe våpenet til First Order. I en reprise fra A New Hope så klarer man det, men Kylo Ren dreper sin egen far - Han Solo.

Vi ser også at Finn kjemper mot Kylo med et lyssverd, og senere også Rey som avslutter filmen med å finne Luke Skywalker.

Galaxy's Edge: Black Spire

Book som foregår under og rett etter The Force Awakens. Er delvis en slags reklame for det nye lekelandet til Disney World og Disneyland, men er en fin historie i seg selv også. Historien forteller om dette stedet som da er gjenskapt i parkene. Du kan hoppe over denne boken til du eventuelt skal dra til disse.

Star Wars: Episode VIII The Last Jedi

Filmen begynner rett etter den forrige, og vi ser at Snoke setter igang et angrep på de siste opprørene på deres base, og Leia beordrer at de må trekke seg tilbake.

Rey har funnet Luke, men deres møte er noe skuffende for den unge kvinnen. Vi ser også skuffelse hos Snoke som mener at Kylo Ren har skuffet ham og First Order.

Luke nekter å hjelpe opprørerne, og han mener at det er på tide at jediene slutter å være. Senere fortelles historien om da Kylo Ren var hans elev, og situasjonen som oppfattes forskjellig fra Luke og Kylo.

Vi ser også at Kylo Ren og Rey har et bånd gjennom galaksene, og at kraften er en balanse som holder universet samlet. Kylo. Yoda overbeviser Luke, gjennom kraftspøkelse, om at de ikke må miste Rey slik de mistet Ben Solo.

Kylo sier han vet hvem Reys foreldre er, og i en kamp i Snokes tronerom drepes Snoke av de to sammen.

På Crait er restene av opprøret samlet, og de ber resten av verdenene om hjelp. Ingen kommer, og da alt ser ut som mørkest dukker Luke Skywalker opp. Vi ser senere at han faktisk ikke er der, men har projisert seg over galaksen for å redde sin søster, Leia og opprøret. Han blir så ett med kraften i universet.

Filmen avsluttes med et bilde av en ung gutt som ser opp mot himmelen med håp.

Hva kan skje i den siste filmen?

Vi trenger svar på følgende spørsmål:

Hvem er egentlig foreldrene til Rey? Var det som Kylo Ren sa bare noen skraphandlere? Eller var det noen viktigere?

Hvem er Maz Kanata? Hvorfor hadde hun lyssverdet til Luke?

Hvorfor er Lando tilbake?

Lever Keiseren? Ja, vi har jo sett traileren og hørt latteren.

Er Kylo Ren virkelig helt på den mørke siden?

Hvem var egentlig Snoke? Og, enda mer - hvem er Darth Plaguesis som vi ikke helt har fått satt i system i alle historiene over.

Og, selvfølgelig - hvorfor i alle dager heter filmen Skywalker Rising? Luke er ett med kraften, og Ben Solo er på den mørke siden. I filmene lever Leia (selv om skuespiller Carrie Fisher er død).