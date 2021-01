Starten på John Arne Riises fotballeventyr var et spark til mobberne

Fotballstjernen hadde tidlig en drøm om å bli best.

Allerede fra en ung alder kjente fotballstjernen John Arne Riise (40) på en motivasjon til å bli god.

Men motivasjonen kom ikke nødvendigvis fra drømmen om å en dag bli fotballstjerne. Den kom fra mobbing, sier han i en ny episode av Nettavisen-podkasten «Fysisk for psykisk».

Ifølge 40-åringen ble han nemlig mobbet på barneskolen.

– Som terapi for meg selv

John Arne Riise sier i podkasten at alt han i utgangspunktet ønsket var å bli likt av andre.

– Jeg begynte å bruke trening som måten jeg kunne bli best i noe på. Jeg ville bli best i noe fordi jeg ville bli likt, sier han.

Riise visste at han hadde et talent innen fotball, og det tok ikke lang tid før treningen tok opp mye av tiden hans. Fra han var tolv trente han 21 økter i uka med motivasjonen om å bli likt på skolen, og treningen ble fort en form for terapi.

– Trening var absolutt noe jeg i tidlig alder brukte som terapi for meg selv. Da er du litt i din egen boble, sier han.

– Jeg skal vise de som ikke har tro på meg og de som mobber meg at jeg kan bli noe, tenkte han.

Ble gira av resultater

Klokken seks var John Arne Riise oppe og løp nesten hver dag i barndommen, sier han i podkasten. Og selv om det var hardt, kjentes det godt å pushe seg selv. Det å like å pushe seg selv tror 40-åringen har vært en fordel i fotballkarrieren.

Riise mener det er to ting man kan gjøre dersom man opplever noe negativt: Man kan enten grave seg ned i et hull, eller bruke det negative til noe positivt og pushe seg selv.

I podkasten forteller Riise at han i barndommen ble ekstra gira av å vise de som var mot ham at han kunne noe.

Og at han har et talent innen fotball, er det ingen tvil om.

I dag er han hovedtrener for tredjedivisjonslaget Flint Tønsberg, og selv har han spilt på flere av verdens største fotballarenaer. Riise har vært innom klubber som Aalesund, Monaco, Liverpool, Fulham og Roma, og han hadde i tillegg en fast plass på det norske landslaget fra 2000 til 2013.

Riise er den spilleren som har flest landskamper for Norge gjennom tidene med 110 landskamper.

