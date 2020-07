Staten håver inn på stengt svenskegrense: Ølsalget gjennom taket

Staten har tjent over 220 millioner kroner på at grensa til Sverige er stengt.

Korona-pandemien har endret våre reisevaner og med det våre handlevaner. Vi reiser ikke til utlandet og tar i stedet med våre drikkevaner rundt omkring her i hjemlandet og ikke minst: Vi drar ikke på «harryhandel».

Dette har ført til økning i totalt ølsalg på hele 40 prosent for juni måned. Dette skjer på tross av en nedgang i salget via Vinmonopolet og hotell, restaurant og catering på 25 prosent. Økningen for dagligvarehandelen var på hele 60 prosent.

Nedgangen hos Vinmonopolet og hotell og restaurant skyldes nok begrensingene på åpning og antall gjester, men flere bryggerier melder nå at salget er i ferd med å ta seg solid opp. Det kan med andre ord se ut til at vi drikker (nesten) like mye på ferie rundt omkring i kongeriket som i «syden». Oppgangen i dagligvare vil jeg tro kommer av at folk heller tar sine øl hjemme, men enda mer av at vi ikke lenger drar til Sverige for billig øl og at koronaen antagelig også har gått ut over hva som et tilgjengelig av smuglerøl.

Så langt under koronaperioden er totalsalget opp 8,8%, der Vinmonpolet og hotell og restaurant har en nedgang på solide 58,6%, mens dagligvare har en oppgang på 27%.



Tallmessig utgjør dette 95 445 873 liter i mars-juni mot 87 718 297 i 2019. En endring på 7 727 576 liter.

Dersom vi leker litt med tall kan vi for eksempel gange opp disse 7.727.576 literne med alkoholavgiften (3,7 - 4,7%), som for tiden er 22,83 per liter.

Dette gir 176.420.560 kroner til statskassen. Legger vi på 25% mva, som er satsen for alkohol, er vi oppe i 220.525.700 kroner.

Da har vi ikke tatt med andre avgifter, som for eksempel den kontraproduktive «grunnavgift for engangsemballasje», men dette burde uansett vise temmelig tydelig at det er rom for å senke diverse avgifter her i landet og ta igjen inntektene ved redusert handelslekkasje.

I tillegg til dette melder Bryggeri og drikkevareforeningen:

Sidersalget er opp 58 prosent i juni og 15,7 prosent så langt i år.

Brus er opp 28,2 prosent i juni og 8,5 prosent så langt i år.

Vann er opp 47,2 prosent i juni og 5,5 prosent så langt i år.

Energidrikk er opp 67,2 prosent i juni og 30,9 prosent så langt i år



For ordens skyld: Ikke engang avholdsorganisasjonene hevder at alkoholkonsumet har gått opp. Alt tyder på at dette skyldes redusert privat import.

