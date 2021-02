Steffen Iversen trekker seg fra «71 grader nord» etter skade: – Kjip avgjørelse

Et stygt fall ble slutten på Steffen Iversens realitydeltakelse.

Se video – Her velger Steffen Iversen å trekke seg:

Etter et dramatisk fall i torsdagens episode av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», etterfulgt av kraftige smerter i ryggen, velger den tidligere fotballproffen Steffen Iversen (44) i søndagens episode å gi seg i konkurransen.

– Jeg hadde et håp om at det skulle bli bedre, men det er vanskelig å si om det blir bedre med en gang eller om kroppen trenger et par uker på å komme seg igjen. Og da jeg våknet, kjente jeg at jeg ikke var i nærheten av å klare meg videre. Jeg kjente at det her går ikke, sier han til Nettavisen.

Ettersom alle deltakerne samme dag skulle ut i en utslagskonkurranse der en av dem måtte reise hjem, var det lett for Steffen Iversen å ta valget om å ikke gjennomføre.

– Det hadde ikke vært noe vits i at jeg slo ut noen i en konkurranse hvis jeg måtte trukket meg like etter, sier han.

Se øyeblikket der Steffen Iversen går rett i bakken her:

– Ikke en vanskelig avgjørelse

Iversen hadde trøbbel med ryggen allerede før avreise, og har hatt flere prolapser. Fysisk aktivitet var imidlertid egentlig bare bra, helt til han tryna og slo opp gamle skader.

– Jeg har jo hatt to prolapser i ryggen de siste årene, så jeg vet hvordan det kjennes når ting ikke er som de skal, fortalte 44-åringen til Nettavisen om skaden tidligere denne uken.

Ettersom smertene i ryggen vedvarte etter at han trakk seg, er han sikker på at han tok det rette valget.

– Jeg ville ikke ødelegge for laget mitt, så det var det beste både for kroppen min og for laget mitt at jeg reiste hjem. Så det var ikke en vanskelig avgjørelse, men det var en veldig kjip avgjørelse. Det var fryktelig kjipt å trekke seg, sier han.

Flere som har trukket seg

Den tidligere fotballspilleren legger ikke skjul på at han gjerne skulle vært med videre på turen, men han er uansett godt fornøyd med hvor langt han kom i TV-konkurransen.

– Jeg storkoste meg på tur, og fikk se mange flotte steder jeg aldri har sett før. Jeg koste meg absolutt hele veien, og det er jo klart at med den kjempegjengen så ville jeg jo være med videre. Men jeg hadde ikke klart det, sier han til Nettavisen.

Han påpeker imidlertid at de mange turene hadde en god effekt på en vond rygg, og at kroppen aldri har vært sterkere.

Steffen Iversen er imidlertid ikke den eneste som har trukket seg fra den tøffe konkurransen. Til nå er det faktisk ingen av kjendisene som har røket i en utslagskonkurranse.

Isabel Raad (26) var den første som trakk seg, mens Per Heimly (49) forrige uke ofret seg for nettopp Steffen Iversen.

