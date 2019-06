Stemma - den med stor S

Er du blant dem med et relativt begrensa utvalg når det gjelder vokal og kirkeorgelduetter? Det har heldigvis Ruth Wilhelmine Meyer og Nils Henrik Asheim gjort noe for å bøte på. På et forbilledlig vis.

Jeg er av typen som liker å bli overraska og utfordra av musikk og andre kulturopplevelser. Det kan i de heldigste tilfeller føre til at nye dører åpnes og at jeg får et aldri så lite nytt perspektiv på hva det enn måtte være. Slik er det med «Vox Humana».

Den unike sangeren eller stemmekunstneren Ruth Wilhelmine Meyer (58), med røtter fra Telemark og med folkemusikk, opera, strupesang, samtidsmusikk og improvisasjon i verktøykassa, har altså funnet sammen med organisten Nils Henrik Asheim (59) fra Stavanger. Bare de seineste åra har han blitt tildelt Nordisk Råds Musikkpris og blitt utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv. Vi snakker med andre ord som et møte mellom to unike kunstnere fra øverste hylle og det bærer da også «Vox Humana» preg av.

De to har hatt et ønske om å treffes et sted der klanglige møtepunkter - både uventa og uhørte - kunne oppstå. De ville helt sikkert utfordre og overraske både seg sjøl og oss og du verden som de har makta det.

Med utgangspunkt i salmer og tradisjonsmusikk med røtter i Armenia, Lesja, en folketone etter Agnes Buen Garnås, Korsika, Telemark, Færøyene, Lofoten, Tyskland samt et par egne saker, tar de to oss med på ekskursjoner som får oss til å sitte ytterst på stolkanten for ikke å gå glipp av en eneste detalj. Her føres det nemlig samtaler på et høyt musikalsk og empatisk nivå.

Det hele skjedde i Paslek i Polen for et lite år siden. I Bartolomeus-kirka i den nord-polske byen finnes det nemlig et unikt orgel fra tidlig 1700-tall og spenninga som oppstår mellom Asheim, som i tillegg til alt annet også er en framifrå improvisator, og Meyers mangefasetterte stemme er noe de færreste av oss har hatt gleden av å oppleve tidligere.

»Vox Humana» er et visittkort og en tilstandsrapport som både er unik, vakker, overraskende, utfordrende og totalt personlig. Et herlig påfyll med andre ord.

