Stemmen til «The Simpsons»-karakteren gir seg på grunn av rasismeanklager

Anklagene har pågått i flere år, og nå er det nok, mener skuespilleren.

«The Simpsons»-skuespilleren Hank Azaria har meddelt at han ikke lengre ønsker å gi stemme til den indiske Kwik-E-Mart-eier Apu Nahasapeemapetilon.

Til Slashfilm sier Azaria følgende:

– Alt vi vet er at jeg ikke kommer til å gjøre stemmen lenger, med mindre det er en måte å endre det på eller noe.

Ifølge ham var avgjørelsen enstemmig:

– Vi tok alle beslutningen sammen ... Vi var alle enige om det. Vi føler alle at det er riktig avgjørelse.

Apu er en indisk innvandrer som eier og forvalter en nærbutikk. Han er kanskje aller mest kjent for sin «catchphrase»: «Thank you, come again!».

GIR SEG: Hank Azaria er lei av rasismekritikken. Foto: (Bulls)

Kontroversen rundt stemmen har pågått i mange år. At Azaria, som er hvit i huden, har bidratt i årevis med den tydelige indiske aksenten har ikke gått kritikerne hus forbi. Ekstra press ble lagt i 2017 etter dokumentaren «The Problem With Apu», produsert av og med komikeren Hari Kondabolu. Han argumenterte for at karakteren var en problematisk stereotypi av sør-asiatere, ifølge The Guardian.

At stemmen til Azaria forsvinner betyr ikke nødvendigvis at karakteren blir skrevet ut av showet. Skaperen av «The Simpsons», Matt Groening, skal ifølge Slashfilm ha fortalt en fan av showet at dette ikke vil skje. Det er flere måter dette kan unngås på, enten ved at man får inn en autentisk, indisk stemme, eller ved at man gjør en morsom vri på at stemmen endres.

Showet skal ha forsøkt å adressere problemet i 2018, men forfatterne ble anklaget for å bare gjøre problemet verre.

Samme år ble Groening spurt om han hadde noe å si til kritikken:

– Ikke egentlig. Jeg er stolt av hva vi gjør med programmet. Og jeg tenker at vi lever i en kulturell tid der folk elsker å late som at de er krenket.