Mathias Luther bryr seg fint lite om hva andre mener om ham.

Michelle Flygel (22) og Michelle Luther (23) var ikke offisielt kjærester da de sjekket inn på «Singletown», og dermed skulle det i teorien kanskje være enklere for dem å leve som single under oppholdet enn for de andre parene som er med.

Likevel er det ingen tvil om at det er noe mellom de to, noe Flygel fikk kjenne på da hun fikk beskjed om at Luther hadde funnet tonen med en annen jente allerede den første uken.

FØLSOMT: Michelle Flygel tar til tårene når hun får høre at Mathias Luther har fått et godt øye til en annen jente. Foto: Dplay

Dette til tross for at hun allerede den første dagen inne på «Singletown» fikk klar beskjed fra de andre deltakerne om at Luther er en såkalt «fuckboy» som behandler henne dårlig.

– Jeg følte jo at det de sa stemte litt, og det kom ikke som noe sjokk at de mente det. Men det blir selvfølgelig litt blandede følelser når folk påstår noe om partneren din, sier Michelle Flygel til Nettavisen om kommentarene om Luther.

Luther tar seg på sin side ikke nær av «fuckboy»-stempelet.

– Det kan jeg leve fint med

Overfor Nettavisen forteller Mathias Luther at han mener han som singel kan gjøre hva han vil.

– Jeg er så lite redd for den betegnelsen at jeg klarer ikke uttrykke det nok, sier han.

– Jeg er en singel gutt som kan mingle med hvem som helst, og det at jeg gir oppmerksomhet til noen som gir meg oppmerksomhet tar jeg bare som et kompliment. Så det at noen har et behov for å kalle meg «fuckboy» går egentlig helt fint. Det kan jeg faktisk leve fint med, legger 23-åringen til.

«FUCKBOY»: Mathias Luther er ikke bekymret over at enkelte mener han er en «fuckboy». Foto: TVNorge

Urban Dictionary definerer «fuckboy» som en som kun er interessert i seksuelle forhold og som gir de han dater forhåpninger som han ikke har noen planer om å oppfylle.

Er seg selv hele tiden

Luther vektlegger det faktum om at han alltid er seg selv på spørsmål om hva han tenker om stempelet.

– Mathias der inne er Mathias her ute, også, forteller han.

– Alle som er rundt meg vet nøyaktig hvem jeg er, og jeg er veldig trygg på den energien jeg sender ut til andre.

At han er populær inne på «Singletown» er det imidlertid ingen tvil om, og i episodene som til nå har kommet ut flokker de single jentene seg nærmest rundt ham. Den typen oppmerksomhet er han vant med, erkjenner 23-åringen:

– Nå skal ikke jeg være han fyren som sier jeg er vant med det, men ja... Jeg er jo det. Men det var veldig koselig. Det er gøy å få oppmerksomhet og det er gøy å gi oppmerksomhet.

Takknemlige for opplevelsen

Hvordan det går med Flygel og Luther i dag, gjenstår å se. De har ikke lov til å røpe noe før programmet er ferdig.

De angrer imidlertid ikke på realitydeltakelsen.

– Det var veldig interessant, men jeg sitter igjen med en god følelse. Jeg har vært meg selv, blitt kjent med mange nye mennesker og totalt sett hatt det veldig bra, forteller Luther.

Michelle Flygel sier seg enig:

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått være med, jeg har lært mye om meg selv og fått nye, gode venner for livet.