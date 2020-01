Sterke reaksjoner etter Ari Behns bisettelse

Talen til Ari Behns datter Maud Angelica (16) i bisettelsen var svært sterk å høre på.

Fredag ble Ari Behn bisatt fra en fullsatt Oslo domkirke. Flere av Behns nærmeste familie og venner holdt sterke taler.

Spesielt rørende var Ari Behn og prinsesse Märtha Louises datter Maud Angelica Behns minneord til faren.

– Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg hadde gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen.

Erna Solberg: – En sterk opplevelse

– Dert var en rørende og sterk opplevelse. Det tror jeg alle som var der inne og så på så også. Et sterkt farvel fra en familie som var utrolig glad i Ari Behn. Og resten av oss ble rørt helt inn i sjelen, sier statsminister Erna Solberg til Nettavisen etter bisettelsen.

Om Maud Angelicas ord til faren sier hun følgende:

– De var nydelige og flotte, og ikke minst utrolig sterkt å klare å gjøre det så kort tid etter at en far har tatt sitt eget liv. Men det viser også at dette er jenter som har fått kjærlighet og styrke opp gjennom livet sitt, sier Erna Solberg.

Erna Solberg var tydelig preget etter bisettelsen av Ari Behn. Foto: Heidi Schei Lilleås (Mediehuset Nettavisen)

Maud Angelica oppfordret andre som sliter med å søke hjelp. Erna Solberg tror Maud Angelicas ord veier tungt.

– Jeg tror hun trenger bedre gjennom med budskapet om at en er nødt til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Og det tror jeg er det viktigste vi sier til alle folk, sier Solberg.

Også forfatter Unni Lindell mener Maud Angelicas ord om temaet var viktig.

- Jeg synes hun var så dyktig og modig, sier Lindell til Nettavisen, og legger til at det er viktig å snakke om selvmord. Ser mer i denne videoen:

Giske: - Dypt beundringsverdig

Ap-profilen Trond Giske forteller at han ble rørt under bisettelsen, og spesielt av minneordene fra familien.

Også Giske ble meget imponert av 16 år gamle Maud Angelica sterke tale.

- Det finnes ikke ord som beskriver hvor flott den talen var og hvilken styrke hun viser ved å holde en slik tale. Det er dypt beundringsverdig, sier Giske til Nettavisen.

Han mener det er modig å snakke om et så vanskelig tema.

- Jeg synes det er fint både at man er så åpen om det og at det finnes hjelp å få. For det er nok flere enn vi tror som sitter med vonde tanker, og kanskje ikke ser noe lys i tunnelen eller noe håp. Men som Maud sa, så finnes det alltid hjelp. Det finnes noen som vil deg vel og du fortjener det beste, så gå til folk som kan hjelpe deg.

En rekke kjente navn var til stede i bisettelsen. Sigvart Dagsland sang sin egne «Alt eg såg» i Oslo domkirke. Han var preget etter bisettelsen.

- Jeg synes det var utrolig vakkert og veldig rørende og grusomt. Maud Angelicas minneord gjorde dypt inntrykk, forteller Sigvart Dagsland til Nettavisen etter bisettelsen.

Også filmregissør Harald Zwart og hans kone Veslemøy Ruud Zwart og barna Zander og Stella forlot kirken sammen med Dagsland. De var sterkt preget og uttrykte at de derfor ikke klarte å komme med en kommentar.

Hylles i sosiale medier

Det var tydelig at mange lot seg røre av talen til Maud Angelica, og støtteerklæringene rant inn på sosiale medier. Kort tid etterpå var Maud Angelicas tale det mest omtalte emnet i Norge på Twitter.

NRK-profil Andreas Stabrun Smith skriver at at er noe av det aller sterkeste han har hørt.

Justisminister Jøran Kallmyr lot seg imponere av Maud Angelica.

En annen NRK-profil, Selda Ekiz, ble også tydelig rørt av talen.

TV 2-anker Kjetil H. Dale mener minnetalen vil huskes.

Her er flere reaksjoner på talen:

Ari Behn tok sitt eget liv onsdag 25. desember 2019. Han ble 47 år gammel.

Familien omtalte dødsfallet som selvmord fra første stund og har fått mye ros for åpenheten. Eksperter mener det er lurt å være åpne, og er ikke særlig bekymret for en smitteeffekt.