Steven Spielberg «flau» og «bekymret» over datterens porno-avgjørelse

Stjerneregissøren Steven Spielberg er ikke fornøyd med at datteren har bestemt seg for å begynne i pornobransjen.

NEW YORK (Nettavisen): Nylig ble det kjent at Steven Spielbergs datter Mikaela skal spille i pornofilm.

Mikaela Spielberg (23) uttalte da at karrierevalget er et skritt på veien for å stake ut sin egen kurs.

Mikaela, som er adoptert av den Oscar-vinnende regissøren og kona Kate Capshaw, uttalte også i et intervju at hun hadde en trygg oppvekst i en særdeles velstående familie, men at Spielberg-etternavnet også var tungt å bære

– Jeg ble grovt mobbet på skolen på grunn av etternavnet mitt, fortalte hun til The Sun.

I det samme intervjuet hevdet 23-åringen også at hun ble seksuelt misbrukt av personer utenfor familien.

Her er Kate Capshaw og Steven Spielbergsammen under Oscar-utdelingen i mars 2018. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

- Steven og Kate støtter henne

Mikaela har ifølge Page Six uttalt at foreldrene ikke er «opprørt» som en følge av valget hennes, og at de til og med er «fascinert» over valget hennes.

En kilde sier denne uken til New York Post at foreldrene støttet sin datter.

- Som Mikaela har sagt, så støtter Steven og Kate henne, slik de gjør med alle sine barn.

Men en venn av familien sier også til avisen at foreldrene ikke er fornøyd med datterens valg.

Steven Spielberg og datteren Mikaela George Spielberg, her fotografert på Oscar-utdelingen i 2009. Foto: Chris Carlson / AP / NTB Scanpix

- De mest givende foreldrene i verden

- Utad har Steven og Kate, som er de mest givende foreldrene i verden og som elsker sine barn over alt på denne jord, alltid støttet Mikaela og prøvd å forstå henne.

- Når det er sagt, så selvsagt er de flaue over hennes plutselige og offentlige innrømmelse om at hun har trådt inn i sexarbeidernes verden, sier vennen til avisen.

Tidligere har Mikaela bare sagt positive ting om sine foreldre. Mikael har også sagt at foreldrene ikke hadde mulighet til å vite om hva som foregikk.

I et intervju med The Sun forteller Spielberg at de traumatiske opplevelsene bidro til at hun har slitt psykisk i en årrekke, fram til for bare et par år tilbake.

Mikaela Spielberg mener karrierevalget er et skritt på veien for å stake ut sin egen kurs. Hun har valgt seg artistnavnet Sugar Star.

– Jeg gjør ikke dette fordi jeg er bitter eller vil såre noen. Jeg gjør dette fordi jeg vil hedre kroppen min på en måte som er lukrativ, forteller hun.

Har spilt inn mykporno

Hun skal allerede ha spilt inn noen mykpornofilmer med kun seg selv foran kamera, og sier hun har til hensikt å unngå å ha sex på kamera med noen andre av respekt for forloveden, Chuck Pankow (50).

Her er Pankow og Speilberg sammen:

Denne uken er hun også ute på Instagram og sier at hun ikke bryr seg om hva folk sier om henne.

Hvis du elsker meg, så gjør du det. Hvis ikke, så gjør du det ikke. Sexarbeidere fortjener kjærlighet og respekt. Jeg er her for alle arbeiderne i verden, skriver hun.

Pågrepet

Lørdag skriver Page Six om en ny utvikling i 23-åringens liv. Hun skal nemlig ha blitt pågrepet etter et tilfelle av vold i hjemmet, skriver nettstedet.

Fengselsoppholdet i Nashville ble imidlertid kortvarig da hun ble løslatt etter at noen betalte kausjonen som var på 1000 dollar, eller omtrent 9500 norske kroner.

Forloveden Chuck Pankow beskriver hendelsen som en misforståelse, overfor Fox News. Han legger til at ingen skal være skadet etter hendelsen.