Stina Bakken raste ned i vekt: - Ikke forsvarlig å fortsette

OBS: Spoiler! denne artikkelen inneholder avsløringer fra TV 2 Sumo-serien «Torpet».

Etter en intens første uke på «Farmen kjendis» med både sykdom, lite mat og tvekamp måtte blogger og influenser Stina Bakken (27) forlate «Farmen»-gården søndag kveld.

«Farmen»-eventyret for 27-åringen var imidlertid ikke helt over. For i utkanten av «Farmen»-gården ligger «Torpet» der tidligere «Farmen»-deltaker Tore Petterson, modellagent Donna Ioanna og TV-profil Alex Rosén har bodd den siste uken.

LES OGSÅ: Stina Bakken røk ut av «Farmen»: – Jeg var totalt nedbrutt

Spin-off-serien som sendes på TV 2 Sumo følger utslåtte «Farmen»-deltakere som konkurrerer om en plass på gården igjen. Men for Stina Bakken var ikke dette et ønske.

I siste episode av «Torpet» trekker den unge bloggeren seg.

TRAKK SEG: Stina Bakken sammen med programleder for «Farmen kjendis» Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: TV 2

– Ikke forsvarlig

– Jeg kjenner jeg er fristet til å være her, men helsen sier stopp. Hvis jeg pusher den mer nå så går det ikke bra, sier Bakken i «Torpet»-episoden.

At det var et uheldig «Farmen»-opphold for 27-åringen er det ingen tvil om.

I et tidligere intervju med Nettavisen kunne Bakken avsløre at hun blant annet ble syk rett for hun ankom gården, og gikk på medisiner som blant annet gjorde at hun ikke fikk matlyst.

LES OGSÅ: Adrian Sellevoll og Stina Bakken avslører sykdomsdrama før «Farmen»-opphold

– Jeg var helt nedbrutt etter den uken, og spesielt etter tvekampen mot Triana. Jeg klarte ikke få i meg noe mat, og jeg følte jeg ble dårligere og dårligere. Det var ikke forsvarlig for meg å fortsette, sier hun til Nettavisen og angrer ikke på valget om å trekke seg.

Raste ned i vekt

Da Bakken kom hjem fra oppholde viste det seg at hun hadde rast ned i vekt.

– Jeg gikk på vekta da jeg kom hjem, og på en uke hadde jeg gått ned over tre kilo. Da skjønte jeg at det var lurt av meg å ikke fortsette, forteller hun.

Til tross for at det ble et kort opphold for Bakken sin del, angrer hun ikke på at hun takket ja til å bli med. Likevel legger hun ikke skjul på at hun hadde sett for seg et litt annet opphold.

– Ja, det ble ikke akkurat et eventyr for min del. Det var dumt det ble sånn. Jeg skulle ønske det ble annerledes, og jeg tror det hadde blitt et helt annet opphold hvis jeg fikk en litt annen start, sier hun.

Sykdomsdramaet til Bakken ble aldri vist på TV. Tidligere har Bakke uttalt til Nettavisen at hun synes det var dumt at produksjonen valgte å klippe det bort ettersom seerne får et feil inntrykk av henne.

– Jeg har fått snakket om hva som skjedde og jeg har skrevet om det på bloggen, så jeg tror de aller fleste vet hva som egentlig skjedde, sier Bakken og legger til at hun stort sett har fått positive tilbakemeldinger.

Lavterskel for legebesøk

TV 2 kan ikke kommentere enkeltdeltakeres helsetilstand, men i et tidligere intervju med Nettavisen kunne pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, fortelle at «Farmen»-produksjonen har en fast, lokal lege som følger opp problemer som deltakerne har underveis.

– Vi har også lav terskel for å følge opp med lege og lokal legevakt, og dersom legen mener deltakelse ikke er forsvarlig så forholder vi oss selvsagt til det, uttalte Dahl.

Han la også til at alle deltakerne snakker med en psykolog før innreise.

– Men vi foretar ikke full helsesjekk utover egenerklæring om at man er fysisk i stand til å delta. Vi har også førstehjelpspersonale på alle tvekamper, ofte med ambulanse stående klar, sa han.

Les også Gunilla Persson og Anna Anka i tottene på hverandre. Nekter være med på samme program