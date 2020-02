Stina Bakken røk ut av «Farmen»: – Jeg var totalt nedbrutt

Etter en intens tvekamp mot Triana Iglesias måtte Stina Bakken se seg slått ut av «Farmen kjendis».

- Jeg var allerede helt nedbrutt og hadde null energi før jeg møtte Triana til tvekamp. Det var beintøft, men skjønte allerede før konkurransen var i gang at jeg ikke kom til å vinne den, sier Stina Bakken til Nettavisen.

Det var etter at Bakken selv valgte Iglesias som andrekjempe, at Iglesias valgte å møte Bakken i grenen bøttespann i sesongens første tvekamp. Bakken klarte å holde bøttene i drøye minuttet før hun kastet inn håndkleet.

- Jeg ga virkelig alt jeg hadde. Jeg valgte Triana fordi jeg ville ha en skikkelig kamp. Det er ikke sikkert at jeg hadde klart å slå henne selv om jeg hadde vært frisk, sier Bakken.

HARD MOTSTAND: Stina Bakken tror ikke hun hadde slått Triana Iglesias selv om hun forholdene hadde vært annerledes. Foto: TV 2

Ble syk rett før innspilling

Tidligere denne uken kunne Bakken avsløre overfor Nettavisen at hun ble syk på vei inn til «Farmen»-gården, noe som gjorde at hun måtte sove mye og fikk i seg svært lite næring.

– I helikopteret på vei inn kastet jeg opp tre ganger. Jeg traff blant annet Vidar Villa. Så det var jo et veldig bra førsteinntrykk, fortalte Bakken.

Bakken forteller i dag at hun også gikk på medisiner, noe som gjorde det ekstra vanskelig å få i seg mat.

- I tillegg var det veldig lite mat å rutte med, så det ble veldig vanskelig for meg, sier hun.

FØRSTE TVEKAMP: Etter at Triana Iglesias vant over Stina Bakken i sesongens aller første tvekamp har hun kapret seg en uke til inne på gården. Foto: TV 2

Håpet det skulle bli annerledes

Bakken fikk heller ikke tid til å forberede seg til «Farmen»-oppholdet. Med bare to timer forsvarsel måtte bloggeren kaste seg rundt å pakke sakene sine før «Farmen»-eventyret skulle starte.

- Ja, det ble ikke akkurat et eventyr for min del. Det var dumt det ble sånn. Jeg skulle ønske det ble annerledes, og jeg tror det hadde blitt et helt annet opphold hvis jeg fikk en litt annen start, sier hun.

Sykdomsdramaet til Bakken ble aldri vist på TV. Tidligere har Bakke uttalt til Nettavisen at hun synes det var dumt at produksjonen valgte å klippe det bort ettersom seerne får et feil inntrykk av henne.

- Jeg har fått snakket om hva som skjedde og jeg har skrevet om det på bloggen, så jeg tror de aller fleste vet hva som egentlig skjedde, sier Bakken og legger til at hun stort sett har fått positive tilbakemeldinger.

Lavterskel for legebesøk

TV 2 kan ikke kommentere enkeltdeltakeres helsetilstand, men i et tidligere intervju med Nettavisen kunne pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, fortelle at «Farmen»-produksjonen har en fast, lokal lege som følger opp problemer som deltakerne har underveis.

- Vi har også lav terskel for å følge opp med lege og lokal legevakt, og dersom legen mener deltakelse ikke er forsvarlig så forholder vi oss selvsagt til det, uttalte Dahl.

Han la også til at alle deltakerne snakker med en psykolog før innreise.

- Men vi foretar ikke full helsesjekk utover egenerklæring om at man er fysisk i stand til å delta. Vi har også førstehjelpspersonale på alle tvekamper, ofte med ambulanse stående klar, sa han.

«Farmen»-oppholdet til Stina Bakken er imidlertid ikke over helt enda. Slik som alle andre utslåtte deltakere får hun muligheten til å kjempe seg tilbake til gården i programmets egen spin-off-serie «Torpet» som sendes på TV 2 Sumo.